https://ru.sputnik.md/20210801/v-monastyre-v-sakharne-prokhodit-marafon-vaktsinatsii-43464803.html

В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации

В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации

Привиться от коронавируса в стенах святой обители предлагают не только верующим. 01.08.2021, Sputnik Молдова

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коронавирус

вакцинация

монастырь

сахарна

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, на территории Свято-Троицкого монастыря в селе Сахарна Резинского района проходит марафон вакцинации. Акция организована Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.Получить прививку от коронавируса в стенах святой обители предлагается не только верующим, но всем желающим жителям района.В ходе марафона доступны вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson.

сахарна

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2021

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вакцинация, монастырь, сахарна