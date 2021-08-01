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В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации
В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации
Привиться от коронавируса в стенах святой обители предлагают не только верующим. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T13:13+0300
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коронавирус
вакцинация
монастырь
сахарна
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, на территории Свято-Троицкого монастыря в селе Сахарна Резинского района проходит марафон вакцинации. Акция организована Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.Получить прививку от коронавируса в стенах святой обители предлагается не только верующим, но всем желающим жителям района.В ходе марафона доступны вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson &amp; Johnson.
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вакцинация, монастырь, сахарна

В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации

13:13 01.08.2021 (обновлено: 13:38 01.08.2021)
122
© Photo : Miroslav RotariСахарна
Сахарна - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Привиться от коронавируса в стенах святой обители предлагают не только верующим.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, на территории Свято-Троицкого монастыря в селе Сахарна Резинского района проходит марафон вакцинации.
Акция организована Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
© Photo : Miroslav RotariСахарна
Mănăstirea Saharna - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
Сахарна
© Photo : Miroslav Rotari
Получить прививку от коронавируса в стенах святой обители предлагается не только верующим, но всем желающим жителям района.
В ходе марафона доступны вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson.
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