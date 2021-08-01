https://ru.sputnik.md/20210801/v-monastyre-v-sakharne-prokhodit-marafon-vaktsinatsii-43464803.html
В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации
В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации
Привиться от коронавируса в стенах святой обители предлагают не только верующим. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T13:13+0300
2021-08-01T13:13+0300
2021-08-01T13:38+0300
коронавирус
вакцинация
монастырь
сахарна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31514567_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_8f935dd1433bcdd662168022b4531fe0.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, на территории Свято-Троицкого монастыря в селе Сахарна Резинского района проходит марафон вакцинации. Акция организована Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.Получить прививку от коронавируса в стенах святой обители предлагается не только верующим, но всем желающим жителям района.В ходе марафона доступны вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson.
сахарна
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31514567_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_db8fe953b6fc8960db459bcd82103c5f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
вакцинация, монастырь, сахарна
В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации
13:13 01.08.2021 (обновлено: 13:38 01.08.2021)
Привиться от коронавируса в стенах святой обители предлагают не только верующим.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, на территории Свято-Троицкого монастыря в селе Сахарна Резинского района проходит марафон вакцинации.
Акция организована Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
Получить прививку от коронавируса в стенах святой обители предлагается не только верующим, но всем желающим жителям района.
В ходе марафона доступны вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson.