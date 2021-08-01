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В Приднестровье почтили память жертв вооруженного конфликта 1992 года
В Приднестровье почтили память жертв вооруженного конфликта 1992 года
Почти три десятка лет подряд в приднестровском регионе в первый день августа отмечают День памяти и скорби. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T12:45+0300
2021-08-01T14:11+0300
общество
приднестровье
день памяти и скорби
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, в Приднестровье почтили память жертв конфликта 1992 года. Представители руководства региона во главе с Вадимом Красносельским возложили цветы на Мемориал славы в Тирасполе к Вечному огню, могильным плитам и постаментам памятников."Славные имена защитников навсегда вписаны золотыми буквами в историю, на их примере воспитывается молодое поколение", - подчеркнул Красносельский.По словам главы Левобережья, приднестровцы ничего не забыли, ценят мир и "безмерно благодарны России" за ее миротворческую миссию.
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приднестровье, день памяти и скорби

В Приднестровье почтили память жертв вооруженного конфликта 1992 года

12:45 01.08.2021 (обновлено: 14:11 01.08.2021)
176
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / В Приднестровье День памяти и скорби
В Приднестровье День памяти и скорби - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Почти три десятка лет подряд в приднестровском регионе в первый день августа отмечают День памяти и скорби.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, в Приднестровье почтили память жертв конфликта 1992 года.
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / В Приднестровье День памяти и скорби
В Приднестровье День памяти и скорби - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
В Приднестровье День памяти и скорби
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Представители руководства региона во главе с Вадимом Красносельским возложили цветы на Мемориал славы в Тирасполе к Вечному огню, могильным плитам и постаментам памятников.

"В День памяти и скорби, глубоко соболезнуя всем, кто потерял своих родных и близких, хотел бы заверить: никогда не будет забыт подвиг защитников Приднестровья, не будут забыты их мужество и стойкость", - говорится в обращении, размещенном на официальном сайте главы Приднестровья.

"Славные имена защитников навсегда вписаны золотыми буквами в историю, на их примере воспитывается молодое поколение", - подчеркнул Красносельский.
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / В Приднестровье День памяти и скорби
В Приднестровье День памяти и скорби - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
В Приднестровье День памяти и скорби
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
По словам главы Левобережья, приднестровцы ничего не забыли, ценят мир и "безмерно благодарны России" за ее миротворческую миссию.
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