https://ru.sputnik.md/20210801/v-pridnestrove-pochtili-pamyat-zhertv-vooruzhennogo-konflikta-1992-goda-43462232.html

В Приднестровье почтили память жертв вооруженного конфликта 1992 года

В Приднестровье почтили память жертв вооруженного конфликта 1992 года

Почти три десятка лет подряд в приднестровском регионе в первый день августа отмечают День памяти и скорби. 01.08.2021, Sputnik Молдова

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2021-08-01T12:45+0300

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общество

приднестровье

день памяти и скорби

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, в Приднестровье почтили память жертв конфликта 1992 года. Представители руководства региона во главе с Вадимом Красносельским возложили цветы на Мемориал славы в Тирасполе к Вечному огню, могильным плитам и постаментам памятников."Славные имена защитников навсегда вписаны золотыми буквами в историю, на их примере воспитывается молодое поколение", - подчеркнул Красносельский.По словам главы Левобережья, приднестровцы ничего не забыли, ценят мир и "безмерно благодарны России" за ее миротворческую миссию.

приднестровье

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2021

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приднестровье, день памяти и скорби