https://ru.sputnik.md/20210801/v-sredizemnom-more-spasli-400-chelovek-s-tonuschey-lodki-43470258.html
В Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки
В Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки
Спасатели помогли 449 людям избежать смерти. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T19:28+0300
2021-08-01T19:28+0300
2021-08-01T19:28+0300
спасатели
средиземное море
лодка
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. На волосок от смерти оказались более 400 человек, чья лодка начала тонуть в Средиземном море. В ночь на воскресенье плавательное средство начало набирать воду, на помощь отправились спасатели, передает РИА Новости."Всю ночь до раннего утра совместно с Sea-Watch International и RESQSHIP (неправительственные организации - ред.) мы проводили важнейшую операцию по спасению около 400 человек с деревянной лодки, которая начала набирать воду", - говорится в Twitter французской неправительственной организации SOS Mediterranee.На борту кораблей организаций находятся 449 спасенных человек, им оказывается помощь.
https://ru.sputnik.md/20210329/foto-operatsiya-spaseniya-kak-vytaskivali-zastryavshee-v-suez-canal-sudno-34174778.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
спасатели, средиземное море, лодка
В Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки
Спасатели помогли 449 людям избежать смерти.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik.
На волосок от смерти оказались более 400 человек, чья лодка начала тонуть в Средиземном море. В ночь на воскресенье плавательное средство начало набирать воду, на помощь отправились спасатели, передает РИА Новости
.
"Всю ночь до раннего утра совместно с Sea-Watch International и RESQSHIP (неправительственные организации - ред.) мы проводили важнейшую операцию по спасению около 400 человек с деревянной лодки, которая начала набирать воду", - говорится в Twitter французской неправительственной организации SOS Mediterranee.
На борту кораблей организаций находятся 449 спасенных человек, им оказывается помощь.