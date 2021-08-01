Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210801/v-sredizemnom-more-spasli-400-chelovek-s-tonuschey-lodki-43470258.html
В Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки
В Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки
Спасатели помогли 449 людям избежать смерти. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T19:28+0300
2021-08-01T19:28+0300
спасатели
средиземное море
лодка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/341/76/3417628_0:54:3142:1821_1920x0_80_0_0_fe57e58fecec4dca8c12a2cf4aa6f5c8.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. На волосок от смерти оказались более 400 человек, чья лодка начала тонуть в Средиземном море. В ночь на воскресенье плавательное средство начало набирать воду, на помощь отправились спасатели, передает РИА Новости."Всю ночь до раннего утра совместно с Sea-Watch International и RESQSHIP (неправительственные организации - ред.) мы проводили важнейшую операцию по спасению около 400 человек с деревянной лодки, которая начала набирать воду", - говорится в Twitter французской неправительственной организации SOS Mediterranee.На борту кораблей организаций находятся 449 спасенных человек, им оказывается помощь.
https://ru.sputnik.md/20210329/foto-operatsiya-spaseniya-kak-vytaskivali-zastryavshee-v-suez-canal-sudno-34174778.html
средиземное море
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/341/76/3417628_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_e34a9b3be18a72b6373fa7e3d4b651cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спасатели, средиземное море, лодка

В Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки

19:28 01.08.2021
212
© Sputnik / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКИПР ПОБЕРЕЖЬЕ ВЕЧЕР
КИПР ПОБЕРЕЖЬЕ ВЕЧЕР - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Борис Бабанов
/
Перейти в фотобанк
Спасатели помогли 449 людям избежать смерти.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. На волосок от смерти оказались более 400 человек, чья лодка начала тонуть в Средиземном море. В ночь на воскресенье плавательное средство начало набирать воду, на помощь отправились спасатели, передает РИА Новости.
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией. - Sputnik Молдова, 1920, 29.03.2021
Фото
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
29 марта, 21:55
433
"Всю ночь до раннего утра совместно с Sea-Watch International и RESQSHIP (неправительственные организации - ред.) мы проводили важнейшую операцию по спасению около 400 человек с деревянной лодки, которая начала набирать воду", - говорится в Twitter французской неправительственной организации SOS Mediterranee.
На борту кораблей организаций находятся 449 спасенных человек, им оказывается помощь.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:18Итоги недели в Молдове в одном видео: первые решения парламента и новый скандал
20:03Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
19:52При лесных пожарах в Турции погибли восемь человек
19:28В Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки
19:01Экс-глава молдавской полиции Александр Пынзарь взят под стражу на 30 дней
18:54Бразилию замело - как выглядит заснеженная страна с высоты птичьего полета
18:31В Днестре утонул 39-летний мужчина
18:03Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:45Новые правила въезда граждан Молдовы в другие страны в условиях пандемии
17:20Илон Маск построит спутниковую станцию связи в Британии
16:52Молдова вывозит сограждан из охваченной пожарами Турции
16:41Во Франции на акциях против санитарных пропусков задержали 76 человек
16:13Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали
15:45Почему появляются новые штаммы коронавируса
15:17Какие продукты убивают поджелудочную железу
14:511820 дней короля-неудачника Карла XII в Бендерах и татарский калабалык
14:23Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
13:56Подорожает ли в Молдове тариф на проезд в маршрутных такси
13:31Молдавский борец Чобану, проиграв полуфинал, поборется в Токио за бронзу
13:13В монастыре в Сахарне проходит марафон вакцинации