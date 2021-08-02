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https://ru.sputnik.md/20210802/700-leev-poluchat-shkolniki-kishineva-43495515.html
Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева
Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева
Посещающие школу дети из малообеспеченных семей столицы получат от городских властей единовременную помощь.
2021-08-02T18:28+0300
2021-08-02T18:28+0300
общество
кишинев
помощь
мэрия
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Кишиневская мэрия приступила к выплатам единовременной помощи в размере 700 леев, она предназначена для 6500 столичных школьников из социально уязвимых семей. Информацию предоставила пресс-служба мэрии.Сообщается, что Главное управление здравоохранения и социальной помощи примэрии Кишинева перечислило ГП "Почта Молдовы" необходимую сумму для выплат матпомощи. Она предназначена для подготовки детей к новому учебному году. Выплата помощи осуществляется по спискам, составленным междисциплинарной внутришкольной комиссией, в ведении которой находятся дети из социально уязвимых семей. Списки утверждены педсоветом. Единовременную помощь можно получить в почтовых отделениях со 2 августа по 2 ноября текущего года при предъявлении удостоверения личности.
https://ru.sputnik.md/20210728/uchebnyy-god-2021-2022-kanikuly-ekzameny-bac-moldova-43333860.html
https://ru.sputnik.md/20210719/Dlya-uchiteley-Gagauzii--delo-dobrovolnoe-no-vaktsinirovatsya-neobkhodimo-35575000.html
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Ирина Каруш
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кишинев, помощь, мэрия

Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева

18:28 02.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausДеньги Молдова леи
Деньги Молдова леи - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Посещающие школу дети из малообеспеченных семей столицы получат от городских властей единовременную помощь.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Кишиневская мэрия приступила к выплатам единовременной помощи в размере 700 леев, она предназначена для 6500 столичных школьников из социально уязвимых семей. Информацию предоставила пресс-служба мэрии.
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Сообщается, что Главное управление здравоохранения и социальной помощи примэрии Кишинева перечислило ГП "Почта Молдовы" необходимую сумму для выплат матпомощи. Она предназначена для подготовки детей к новому учебному году.
Выплата помощи осуществляется по спискам, составленным междисциплинарной внутришкольной комиссией, в ведении которой находятся дети из социально уязвимых семей. Списки утверждены педсоветом.
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Единовременную помощь можно получить в почтовых отделениях со 2 августа по 2 ноября текущего года при предъявлении удостоверения личности.
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