https://ru.sputnik.md/20210802/700-leev-poluchat-shkolniki-kishineva-43495515.html

Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева

Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева

Посещающие школу дети из малообеспеченных семей столицы получат от городских властей единовременную помощь.

2021-08-02T18:28+0300

2021-08-02T18:28+0300

2021-08-02T18:28+0300

общество

кишинев

помощь

мэрия

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Кишиневская мэрия приступила к выплатам единовременной помощи в размере 700 леев, она предназначена для 6500 столичных школьников из социально уязвимых семей. Информацию предоставила пресс-служба мэрии.Сообщается, что Главное управление здравоохранения и социальной помощи примэрии Кишинева перечислило ГП "Почта Молдовы" необходимую сумму для выплат матпомощи. Она предназначена для подготовки детей к новому учебному году. Выплата помощи осуществляется по спискам, составленным междисциплинарной внутришкольной комиссией, в ведении которой находятся дети из социально уязвимых семей. Списки утверждены педсоветом. Единовременную помощь можно получить в почтовых отделениях со 2 августа по 2 ноября текущего года при предъявлении удостоверения личности.

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кишинев

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2021

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кишинев, помощь, мэрия