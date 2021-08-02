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Алекса: когда в Кишиневе исчезнут маршрутки
Алекса: когда в Кишиневе исчезнут маршрутки
Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков объяснил переполненность микроавтобусов в столице и посетовал на то, что новые автобусы муниципалитета не смогут обслуживать внутриквартальный сегмент микрорайонов.
2021-08-02T08:00+0300
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Алекса: когда в Кишиневе исчезнут маршрутки
Алекса: когда в Кишиневе исчезнут маршрутки
Транспортные средства Кишинева переполнены, потому что их мало. При интервале в 10 минут оба микроавтобуса переполнены. Интервал в пять минут сократит число пассажиров в два раза. При таком пассажиропотоке работать невыгодно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олег Алекса.Алекса считает, что городскому управлению не будет удобно отвечать на этот вопрос до тех пор, пока существуют частные перевозчики. Микроавтобусы в Кишиневе смогут работать еще около года. Причем это не связано с объявленной реформой, которая ограничивает размер транспортного средства - семь с половиной метров по длине и три метра по высоте. Это связано с тем, что сегодня в Кишиневе работают около 250 микроавтобусов, которых с каждым днем становится все меньше.Алекса напомнил о планах мэрии закупить для Кишинева новые автобусы Isuzu, но с сожалением отметил, что они не смогут обслуживать микрорайоны, которые обслуживали маршрутки, а именно – их внутриквартальный сегмент. Все дело в том, что на узких улочках сложно организовать двустороннее движение для такого широкого транспортного средства, как автобус."Это, наверное, будет нерационально, потому что в маленьком секторе услугами маршруток пользуются 5-6 человек каждые 5-7 минут. Мэрия планирует изменить трассы маршрутных сетей, что приведет к тому, что людям придется дольше идти пешком к ближайшей троллейбусной или автобусной остановке", - заключил собеседник.
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экспертиза, подкасты, аудио

Алекса: когда в Кишиневе исчезнут маршрутки

08:00 02.08.2021 (обновлено: 10:11 02.08.2021)
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Алекса: когда в Кишиневе исчезнут маршрутки
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков объяснил переполненность микроавтобусов в столице и посетовал на то, что новые автобусы муниципалитета не смогут обслуживать внутриквартальный сегмент микрорайонов.
Транспортные средства Кишинева переполнены, потому что их мало. При интервале в 10 минут оба микроавтобуса переполнены. Интервал в пять минут сократит число пассажиров в два раза. При таком пассажиропотоке работать невыгодно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олег Алекса.

"Небольшая группа людей, частично в администрации мэрии, не заинтересована в сравнении частного сектора перевозок с городским. Почему те, кто возит за три лея на таких транспортных средствах и с такими зарплатами выдерживают, в то время как муниципальные перевозчики получают субсидий на полмиллиарда?" - задал вопрос эксперт.

Алекса считает, что городскому управлению не будет удобно отвечать на этот вопрос до тех пор, пока существуют частные перевозчики. Микроавтобусы в Кишиневе смогут работать еще около года. Причем это не связано с объявленной реформой, которая ограничивает размер транспортного средства - семь с половиной метров по длине и три метра по высоте. Это связано с тем, что сегодня в Кишиневе работают около 250 микроавтобусов, которых с каждым днем становится все меньше.

"Как только машина нуждается в серьезном ремонте, в нее больше не инвестируют и выводят из эксплуатации. Это значит, что примерно через год в Кишиневе останется 30-40 микроавтобусов и о перевозках микроавтобусами говорить станет невозможно. Их практически не станет", - говорит эксперт.

Алекса напомнил о планах мэрии закупить для Кишинева новые автобусы Isuzu, но с сожалением отметил, что они не смогут обслуживать микрорайоны, которые обслуживали маршрутки, а именно – их внутриквартальный сегмент. Все дело в том, что на узких улочках сложно организовать двустороннее движение для такого широкого транспортного средства, как автобус.
"Это, наверное, будет нерационально, потому что в маленьком секторе услугами маршруток пользуются 5-6 человек каждые 5-7 минут. Мэрия планирует изменить трассы маршрутных сетей, что приведет к тому, что людям придется дольше идти пешком к ближайшей троллейбусной или автобусной остановке", - заключил собеседник.
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