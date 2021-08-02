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ANSA призывает потребителей быть внимательными при покупке продуктов в жару
ANSA призывает потребителей быть внимательными при покупке продуктов в жару
Самые опасные продукты, чреватые расстройством пищеварения в жару, - мясо, колбасы, яйца, кисломолочные продукты, рыба. 02.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-02T07:30+0300
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здоровье
продукты питания
жара
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы выступило с предостережением: солнце, жара и скоропортящиеся продукты - одно из самых опасных сочетаний летом.ANSA рекомендует потребителям покупать продукты питания в сертифицированных торговых точках, оборудованных холодильными витринами. А также тщательно изучать этикетки, обращая особое внимание на состав, срок годности и условия хранения продукта.
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Дмитрий Терехов
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продукты питания, жара

ANSA призывает потребителей быть внимательными при покупке продуктов в жару

07:30 02.08.2021
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© Photo : Pixabay / Daniel Friesenecker Польский деревенский стол
Польский деревенский стол - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Photo : Pixabay / Daniel Friesenecker
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Самые опасные продукты, чреватые расстройством пищеварения в жару, - мясо, колбасы, яйца, кисломолочные продукты, рыба.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы выступило с предостережением: солнце, жара и скоропортящиеся продукты - одно из самых опасных сочетаний летом.

"Просроченные напитки и еда, а также недостаточно помытые фрукты и овощи могут вызвать пищевое отравление. Под действием тепла и влажности создается идеальная среда для размножения опасных микроорганизмов, таких, как бактерии, вирусы и паразиты", - сообщили в ведомстве.

ANSA рекомендует потребителям покупать продукты питания в сертифицированных торговых точках, оборудованных холодильными витринами. А также тщательно изучать этикетки, обращая особое внимание на состав, срок годности и условия хранения продукта.
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