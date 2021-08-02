https://ru.sputnik.md/20210802/arest-rozysk-platon-43483028.html

Антикоррупционная прокуратура требует ареста и объявления в розыск Платона

Антикоррупционная прокуратура требует ареста и объявления в розыск Платона

Платон не явился в суд на пересмотр дела, по которому он проходит. 02.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-02T12:04+0300

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общество

молдова

вячеслав платон

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Антикоррупционной прокуратуре потребовали ареста и объявления в розыск бизнесмена Вячеслава Платона, об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным ведомства, такую меру объявили в связи с неявкой Платона на судебное заседание по повторному рассмотрению дела, в котором он обвиняется в "активной коррупции" и "мошенничестве". "Запрос прокуратуры основан на информации, предоставленной Пограничной полицией, которая подтверждает факт отсутствия обвиняемого в стране. Рассмотрение ходатайства прокурора назначено на 2 августа 2021 года, в 16.00 в Буюканском суде, уточнили в Генпрокуратуре. Как напомнили в ведомстве, на понедельник было намечено рассмотрение дела от 30 января 2020 года, которое было возвращено Апелляционным судом Кишинева для повторного изучения. Вячеслав Платон обвиняется в том, что в декабре 2016 года он подкупил двух охранников из специальной бригады Pantera в Управлении пенитенциарных учреждений, обеспечивающей охрану и сопровождение в суд.Платона также обвиняют в том, что в 2016 году, будучи владельцем контрольного пакета акций трех страховых компаний, принадлежащих ему через посредников, он организовал хищение денег со счетов компаний.

https://ru.sputnik.md/20210719/v-genprokurature-vyskazalis-ob-otezde-platona-u-nego-net-prichin-uklonyatsya-35574455.html

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молдова, вячеслав платон