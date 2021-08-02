https://ru.sputnik.md/20210802/avtobus-sbil-pensionera-82-goda-kishinev-43489354.html
Переходил в неположенном месте: в Кишиневе автобус сбил пенсионера
Переходил в неположенном месте: в Кишиневе автобус сбил пенсионера
В Кишиневе автобус сбил 82-летнего пенсионера
2021-08-02T16:02+0300
2021-08-02T16:02+0300
2021-08-02T16:04+0300
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КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Мужчина 82 лет скончался после того, как его сбил автобус на Мунчештском шоссе в Кишиневе. Об этом сообщили в понедельник в столичном управлении полиции. Как отметили в ведомстве, сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую в 13.05.На месте происшествия правоохранители установили, что находившийся за рулем автобуса мужчина 45 лет сбил пенсионера, который переходил дорогу не по правилам. В результате ДТП 82-летний пострадавший скончался на месте. Начато уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210710/na-velosipede-na-perekhode-patrul-sbil-devochku-v-novoanenskom-rayone-35440080.html
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кишинев, дтп
Переходил в неположенном месте: в Кишиневе автобус сбил пенсионера
16:02 02.08.2021 (обновлено: 16:04 02.08.2021)
Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Мужчина 82 лет скончался после того, как его сбил автобус на Мунчештском шоссе в Кишиневе. Об этом сообщили в понедельник в столичном управлении полиции.
Как отметили в ведомстве, сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую в 13.05.
"На место происшествия сразу выехали полицейские службы расследования дорожно-транспортных происшествий вместе с сотрудниками отдела документации ДТП", - добавили в полиции.
На месте происшествия правоохранители установили, что находившийся за рулем автобуса мужчина 45 лет сбил пенсионера, который переходил дорогу не по правилам. В результате ДТП 82-летний пострадавший скончался на месте.
Начато уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.