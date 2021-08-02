https://ru.sputnik.md/20210802/bednosti-katastrofa-43495249.html
ООН: беднейшие страны мира могут стать причиной катастрофы
ООН: беднейшие страны мира могут стать причиной катастрофы
Мир может оказаться на пороге глобальной катастрофы из-за бедных стран Африки и Азии.
2021-08-02T21:03+0300
2021-08-02T21:03+0300
2021-08-02T21:03+0300
общество
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климат
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Беднейшие страны Азии и Африки могут стать прямой угрозой борьбе с изменением климата. Об этом заявил Bloomberg глава отдела транспортного передвижения программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.По его мнению, спасение человечества от глобальной катастрофы напрямую зависит от этих государств, так как их жители не могут себе позволить электромобили, пишет РИА Новости.Немалая доля ответственности за подобное положение вещей, по мнению чиновника, лежит на производителях автомобилей и мотоциклов, поскольку в то время, когда человечество нуждается в недорогих и экологичных средствах передвижения, производители ориентируются в основном на состоятельных покупателей в развитых странах.Де Йонг подчеркнул, что в бедных странах количество вредных выбросов продолжит увеличиваться из-за роста населения. Например, в Кении с 2005 года население вдвое увеличилось, вместе с тем и автопарк в столице страны, Найроби, за восемь лет вырос в два раза, а самое популярное здесь топливо — дизельное.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, оон, климат
ООН: беднейшие страны мира могут стать причиной катастрофы
Мир может оказаться на пороге глобальной катастрофы из-за бедных стран Африки и Азии.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Беднейшие страны Азии и Африки могут стать прямой угрозой борьбе с изменением климата. Об этом заявил Bloomberg глава отдела транспортного передвижения программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.
По его мнению, спасение человечества от глобальной катастрофы напрямую зависит от этих государств, так как их жители не могут себе позволить электромобили, пишет РИА Новости
.
"Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Необходимо поставлять машины с низким и нулевым выбросом также в страны с низким и средним доходом", — сказал де Йонг.
Немалая доля ответственности за подобное положение вещей, по мнению чиновника, лежит на производителях автомобилей и мотоциклов, поскольку в то время, когда человечество нуждается в недорогих и экологичных средствах передвижения, производители ориентируются в основном на состоятельных покупателей в развитых странах.
Де Йонг подчеркнул, что в бедных странах количество вредных выбросов продолжит увеличиваться из-за роста населения. Например, в Кении с 2005 года население вдвое увеличилось, вместе с тем и автопарк в столице страны, Найроби, за восемь лет вырос в два раза, а самое популярное здесь топливо — дизельное.