https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html

Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным

Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным

Убийство в Бельцах подозреваемый повесился

2021-08-02T19:50+0300

2021-08-02T19:50+0300

2021-08-02T19:50+0300

общество

бельцы

молдова

убийство

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КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Трагедия произошла в Бельцах в понедельник. В городской квартире полиция обнаружила тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением в груди. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате. Рядом с бездыханным телом лежало оружие, из которого, предположительно, и стреляли. "В совершении убийства подозревали 44-летнего мужчину из Дондюшанского района, чей автомобиль был на месте преступления", - говорится в сообщении полиции. В результате следственных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого повешенным в подвале жилого дома, в котором он проживал и где было совершено преступление. По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности. Сообщается, что 40-летняя жена найденного повешенным мужчины на момент совершения убийства находилась с потерпевшим. Женщина получила огнестрельное ранение в руку. Правоохранительные органы ведут расследование.

https://ru.sputnik.md/20210722/zhestokoe-ubiystvo-vo-floreshtskom-rayone-zhenschinu-zarezal-odnoselchanin-42954432.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

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бельцы, молдова, убийство