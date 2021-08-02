Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html
Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным
Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным
Убийство в Бельцах подозреваемый повесился
2021-08-02T19:50+0300
2021-08-02T19:50+0300
общество
бельцы
молдова
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2240/71/22407122_0:276:2457:1658_1920x0_80_0_0_961871ae2702ca8f629be1e8e6298811.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Трагедия произошла в Бельцах в понедельник. В городской квартире полиция обнаружила тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением в груди. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате. Рядом с бездыханным телом лежало оружие, из которого, предположительно, и стреляли. "В совершении убийства подозревали 44-летнего мужчину из Дондюшанского района, чей автомобиль был на месте преступления", - говорится в сообщении полиции. В результате следственных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого повешенным в подвале жилого дома, в котором он проживал и где было совершено преступление. По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности. Сообщается, что 40-летняя жена найденного повешенным мужчины на момент совершения убийства находилась с потерпевшим. Женщина получила огнестрельное ранение в руку. Правоохранительные органы ведут расследование.
https://ru.sputnik.md/20210722/zhestokoe-ubiystvo-vo-floreshtskom-rayone-zhenschinu-zarezal-odnoselchanin-42954432.html
бельцы
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2240/71/22407122_0:0:2211:1658_1920x0_80_0_0_33781b62a769b0d7729817a88cce36db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бельцы, молдова, убийство

Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным

19:50 02.08.2021
240
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкУчастник во время открытого чемпионата Тихоокеанского флота по прикладной стрельбе
Участник во время открытого чемпионата Тихоокеанского флота по прикладной стрельбе - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Настоящая драма разыгралась в северной столице Молдовы. Семейная разборка завершилась двумя смертями.
КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Трагедия произошла в Бельцах в понедельник. В городской квартире полиция обнаружила тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением в груди. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате.
Рядом с бездыханным телом лежало оружие, из которого, предположительно, и стреляли.
"В совершении убийства подозревали 44-летнего мужчину из Дондюшанского района, чей автомобиль был на месте преступления", - говорится в сообщении полиции.
Нож - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Общество
Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин
22 июля, 18:43
121
В результате следственных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого повешенным в подвале жилого дома, в котором он проживал и где было совершено преступление.
По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности. Сообщается, что 40-летняя жена найденного повешенным мужчины на момент совершения убийства находилась с потерпевшим. Женщина получила огнестрельное ранение в руку.
Правоохранительные органы ведут расследование.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Орбан - Гросу: Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах
20:00ДТП в Турции: перевернулся автобус с туристами, есть погибшие - СМИ
19:50Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным
19:25Судьба ГП "Железная дорога Молдовы": приватизируют ли компанию
19:00Наводнения в Германии: гибель людей расследует прокуратура
18:28Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева
18:00Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара
17:40В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
17:30Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:20Платона не станут объявлять в розыск: ему дали еще время, чтобы явиться в суд
17:00Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных
16:45Гросу побеседовал с главой украинской Рады: возможны визиты
16:27В Приднестровье сторож подстрелил ребенка, спутав его с лисой
16:12"Ничего живого не осталось" – крик души из горящей Турции
16:02Переходил в неположенном месте: в Кишиневе автобус сбил пенсионера
15:45Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью
15:28Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой
15:01Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
14:26В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят
13:59Бой за бронзу: молдавский борец уступил российскому спортсмену в Токио