https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html
Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным
Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным
Убийство в Бельцах подозреваемый повесился
2021-08-02T19:50+0300
2021-08-02T19:50+0300
2021-08-02T19:50+0300
общество
бельцы
молдова
убийство
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КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Трагедия произошла в Бельцах в понедельник. В городской квартире полиция обнаружила тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением в груди. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате. Рядом с бездыханным телом лежало оружие, из которого, предположительно, и стреляли. "В совершении убийства подозревали 44-летнего мужчину из Дондюшанского района, чей автомобиль был на месте преступления", - говорится в сообщении полиции. В результате следственных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого повешенным в подвале жилого дома, в котором он проживал и где было совершено преступление. По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности. Сообщается, что 40-летняя жена найденного повешенным мужчины на момент совершения убийства находилась с потерпевшим. Женщина получила огнестрельное ранение в руку. Правоохранительные органы ведут расследование.
https://ru.sputnik.md/20210722/zhestokoe-ubiystvo-vo-floreshtskom-rayone-zhenschinu-zarezal-odnoselchanin-42954432.html
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бельцы, молдова, убийство
Драма в Бельцах: предполагаемый любовник жены застрелен, муж найден повешенным
Настоящая драма разыгралась в северной столице Молдовы. Семейная разборка завершилась двумя смертями.
КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Трагедия произошла в Бельцах в понедельник. В городской квартире полиция обнаружила тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением в груди. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате.
Рядом с бездыханным телом лежало оружие, из которого, предположительно, и стреляли.
"В совершении убийства подозревали 44-летнего мужчину из Дондюшанского района, чей автомобиль был на месте преступления", - говорится в сообщении полиции.
В результате следственных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого повешенным в подвале жилого дома, в котором он проживал и где было совершено преступление.
По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности. Сообщается, что 40-летняя жена найденного повешенным мужчины на момент совершения убийства находилась с потерпевшим. Женщина получила огнестрельное ранение в руку.
Правоохранительные органы ведут расследование.