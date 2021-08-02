https://ru.sputnik.md/20210802/covid-19-moldova-sutki-43493552.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

Количество подтвержденных новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки

2021-08-02T17:30+0300

2021-08-02T17:30+0300

2021-08-02T17:56+0300

коронавирус

молдова

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 118 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено пять эпизодов "импорта" инфекции: два из Португалии и по одному из Украины, Болгарии и США. Общее число случаев заражения в стране достигло 259 667.За минувшие сутки проведен 3141 тест.За последние 24 часа не зафиксировано ни одного случая инфицирования среди медработников.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 62 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 252 166.Отмечено два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6257.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-dostavili-vakczina-johnson-43477070.html

https://ru.sputnik.md/20210629/covid-19-iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-35300510.html

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