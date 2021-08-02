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После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию
После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию
Прогулка на мотоцикле едва не стоила жизни молодому жителю гагаузской столицы. 02.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-02T12:30+0300
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КОМРАТ, 2 авг – Sputnik, Максим Топал. Авария с участием легкового автомобиля марки Wolksvagen и мотоцикла марки Kavaki произошла на перекрестке улиц Ленина и Освобождения в Комрате накануне вечером. За рулем легковушки был 39-летний житель Комрата, а мотоцикла – 21-летний молодой человек.Находившийся неподалеку патруль карабинеров поспешил к месту происшествия и вызвал скорую помощь и оперативную группу инспектората полиции Комрат, обеспечив движение транспорта на участке дороги."На момент прибытия медиков водитель мотоцикла находился в тяжелом состоянии. Его госпитализировали", – сообщили в Генеральном инспекторате карабинеров.Как рассказала Sputnik офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко, в результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение районной больницы муниципия Комрат."По вышеуказанному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства", – сказала Оксана Гаценко.В районной больнице Комрата воздерживаются от прогнозов состояния молодого человека.По данным источников в полиции, мотоциклист проехал перекресток на красный сигнал светофора, после чего врезался в легковушку, ехавшую с соблюдением правил дорожного движения.Обстоятельства случившегося предстоит уточнить представителям правоохранительных органов.
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После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию

12:30 02.08.2021 (обновлено: 12:47 02.08.2021)
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© Photo : Inspectoratul de Poliție ComratДТП в Комрате
ДТП в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Photo : Inspectoratul de Poliție Comrat
Прогулка на мотоцикле едва не стоила жизни молодому жителю гагаузской столицы.
КОМРАТ, 2 авг – Sputnik, Максим Топал. Авария с участием легкового автомобиля марки Wolksvagen и мотоцикла марки Kavaki произошла на перекрестке улиц Ленина и Освобождения в Комрате накануне вечером. За рулем легковушки был 39-летний житель Комрата, а мотоцикла – 21-летний молодой человек.
© Photo : Inspectoratul General de Carabinieri al MAIДТП в Комрате
ДТП в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
ДТП в Комрате
© Photo : Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Находившийся неподалеку патруль карабинеров поспешил к месту происшествия и вызвал скорую помощь и оперативную группу инспектората полиции Комрат, обеспечив движение транспорта на участке дороги.
"На момент прибытия медиков водитель мотоцикла находился в тяжелом состоянии. Его госпитализировали", – сообщили в Генеральном инспекторате карабинеров.
© Photo : Inspectoratul General de Carabinieri al MAIДТП в Комрате
ДТП в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
ДТП в Комрате
© Photo : Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Как рассказала Sputnik офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко, в результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение районной больницы муниципия Комрат.
"По вышеуказанному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства", – сказала Оксана Гаценко.
© Photo : Inspectoratul General de Carabinieri al MAIДТП в Комрате
ДТП в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
ДТП в Комрате
© Photo : Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
В районной больнице Комрата воздерживаются от прогнозов состояния молодого человека.

"У него множественные травмы, ушибы, перелом ноги. Состояние тяжелое пока", – отметила директор районной больницы Комрат Нина Райлян.

По данным источников в полиции, мотоциклист проехал перекресток на красный сигнал светофора, после чего врезался в легковушку, ехавшую с соблюдением правил дорожного движения.
Обстоятельства случившегося предстоит уточнить представителям правоохранительных органов.
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