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После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию

После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию

Прогулка на мотоцикле едва не стоила жизни молодому жителю гагаузской столицы. 02.08.2021, Sputnik Молдова

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молдова

дтп

мотоциклист

кагул

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КОМРАТ, 2 авг – Sputnik, Максим Топал. Авария с участием легкового автомобиля марки Wolksvagen и мотоцикла марки Kavaki произошла на перекрестке улиц Ленина и Освобождения в Комрате накануне вечером. За рулем легковушки был 39-летний житель Комрата, а мотоцикла – 21-летний молодой человек.Находившийся неподалеку патруль карабинеров поспешил к месту происшествия и вызвал скорую помощь и оперативную группу инспектората полиции Комрат, обеспечив движение транспорта на участке дороги."На момент прибытия медиков водитель мотоцикла находился в тяжелом состоянии. Его госпитализировали", – сообщили в Генеральном инспекторате карабинеров.Как рассказала Sputnik офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко, в результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение районной больницы муниципия Комрат."По вышеуказанному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства", – сказала Оксана Гаценко.В районной больнице Комрата воздерживаются от прогнозов состояния молодого человека.По данным источников в полиции, мотоциклист проехал перекресток на красный сигнал светофора, после чего врезался в легковушку, ехавшую с соблюдением правил дорожного движения.Обстоятельства случившегося предстоит уточнить представителям правоохранительных органов.

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молдова, дтп, мотоциклист, кагул