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"Ничего живого не осталось" – крик души из горящей Турции
16:12 02.08.2021 (обновлено: 16:33 02.08.2021)
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© Photo : Предоставила Анна Рудковскаяпоследствия лесных пожаров, р-н Манавгат
© Photo : Предоставила Анна Рудковская
Приднестровцы, которые стали очевидцами возгораний вблизи турецких курортов, рассказали Sputnik Молдова о лесных пожарах и их страшных последствиях.
ТИРАСПОЛЬ, 2 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Сегодня температура воздуха идет к +50. Плюс ветер и засушливая зима была. Представьте, с какой силой огонь распространяется. С ним борются профессиональные пожарные, техника, но и обычные люди пытаются помочь своими силами, сторожат леса. Мужчины тушат огонь, женщины мотыгами сухую траву собирают, землю рыхлят, чтоб сохранить деревни", – описывает горящий понедельник жительница Аланьи Анна Рудковская.
Бендерчанка переехала в Турцию два года назад. Последнюю неделю ее ясную жизнь в курортном местечке заволокло густым дымом. Из-за лесных пожаров даже солнца не видно. Впрочем, учитывая обстановку, оно бы вряд ли радовало, как раньше.
"Мы были в деревнях, которые сутки назад выгорели. Лес покрыт белым пеплом, ничего живого там не осталось. Гектары леса выгорели полностью, и земля еще дымится. Люди там сидят прямо на пепелище. Это все, что осталось от их домов. Я не видела слез. Они мужественно переносят то горе, которое им приходится переживать. На данный момент организовано питание. Электричества в этих населенных пунктах нет. Дышать очень трудно из-за гари в воздухе, глаза почти сразу воспаляются и болят", – рассказывает Анна.
© Photo : Предоставила Анна РудковскаяПоследствия лесных пожаров, район Манавгат, Турция
Последствия лесных пожаров, район Манавгат, Турция
© Photo : Предоставила Анна Рудковская
Она добровольно поехала в выгоревшие дотла деревни в районе города Манавгат. Девушка присоединилась к гуманитарному движению, которое поддержали иммигранты из стран СНГ. Анна говорит, что помощь для пострадавших собирают блогеры и активисты. К ним подключаются владельцы магазинов – выделяют места для сбора необходимого: коробок с продуктами, средств гигиены, вещей для детей и взрослых.
"Глазные капли, капли для носа и айран, который восстанавливает водно-солевой баланс – вещи первой необходимости здесь. В такой гуманитарный рейс я напросилась вместе с турецкими друзьями. А сами турки были удивлены, как много иностранцев готовы помочь, причем не только отдельные люди, но и целые страны. Самолеты и вертолеты прислали Россия, Украина, Азербайджан, Катар", – описывает ситуацию Анна.
© Photo : Предоставила Анна РудковскаяАнна Рудковская
Анна Рудковская
© Photo : Предоставила Анна Рудковская
Последние дни турецкие власти просят людей не ездить в эти районы – пробки на дорогах блокируют работу спецтехники. Доступ в лес закрыт до 31 августа еще и потому, чтобы не пустить туда поджигателей. От того, что зло под турецким солнцем – дело рук человека, Анна приходит в ужас.
"Уже поймано несколько человек, которых подозревают в поджогах. Найден мотоцикл, где обнаружено несколько коктейлей Молотова. Обо всем этом мы узнаем из соцсетей", – рассказывает Анна.
Она добавляет: "Люди рассказывали, что когда огонь подходил к их улицам, они не успевали даже вывезти животных из загонов. Многие сгорели заживо. Но и домашних животных, скот, который удалось спасти, нечем кормить: зелени почти не осталось. Сейчас уже идет сбор средств на посадку новых деревьев".
© Photo : Юлия СорокопудНебо над курортом в Сиде
Небо над курортом в Сиде
© Photo : Юлия Сорокопуд
Между тем, жительница Аланьи уточняет, что туристам ничего не угрожает. Разве что эвакуируют из отелей, а потом вернут на места отдыха. Сами курортники, которые остались в стороне от страшных событий, своим отпуском вполне довольны. О том, что рискнули улететь на море в самый разгар страшных событий, пока не пожалели. Говорят, ни дыма, ни огня не застали.
"Мы в Сиде, Манавгат. Говорят, до нас тут был пепел на пляже и воздух тяжелый. Но у нас все в порядке. Дыма нет, все работает. Вечером есть дымка над морем, но в целом смело можно лететь", – пишут из Сиде приднестровские туристы.
Пока режим "все включено" работает и для отдыхающих в популярном турецком курорте Кемере. Хотя накануне в лесу был поджог, его тушил вертолет.
"Наш отель в Кемере. В целом пока тихо. Но когда мы поехали на экскурсию в каньон Тазы, проезжали через Анталию и там видели пожары. Причем с утра дым был не такой сильный, а в 8 вечера на обратной дороге уже виднелись огромные клубы дыма", – рассказывает еще одна туристка из Приднестровья по имени Юлия.
Перед отлетом она вспоминает, что на турецком базаре местные жители говорили о новых возгораниях. Юлия рада, что скоро улетает, а значит, успела отдохнуть и не обжечься. А бывшая бендерчанка Анна остается в опасной Турции – жить и помогать пострадавшим, чем может.