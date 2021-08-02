Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210802/goryaschey-turtsii-43489148.html
"Ничего живого не осталось" – крик души из горящей Турции
"Ничего живого не осталось" – крик души из горящей Турции
Приднестровцы, которые стали очевидцами возгораний вблизи турецких курортов, рассказали Sputnik Молдова о лесных пожарах и их страшных последствиях.
2021-08-02T16:12+0300
2021-08-02T16:33+0300
турция
общество
лесные пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/02/43489089_0:1343:2048:2495_1920x0_80_0_0_a44e157c6d1c75b97febb9317aa5a20b.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 2 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Сегодня температура воздуха идет к +50. Плюс ветер и засушливая зима была. Представьте, с какой силой огонь распространяется. С ним борются профессиональные пожарные, техника, но и обычные люди пытаются помочь своими силами, сторожат леса. Мужчины тушат огонь, женщины мотыгами сухую траву собирают, землю рыхлят, чтоб сохранить деревни", – описывает горящий понедельник жительница Аланьи Анна Рудковская.Бендерчанка переехала в Турцию два года назад. Последнюю неделю ее ясную жизнь в курортном местечке заволокло густым дымом. Из-за лесных пожаров даже солнца не видно. Впрочем, учитывая обстановку, оно бы вряд ли радовало, как раньше.Она добровольно поехала в выгоревшие дотла деревни в районе города Манавгат. Девушка присоединилась к гуманитарному движению, которое поддержали иммигранты из стран СНГ. Анна говорит, что помощь для пострадавших собирают блогеры и активисты. К ним подключаются владельцы магазинов – выделяют места для сбора необходимого: коробок с продуктами, средств гигиены, вещей для детей и взрослых."Глазные капли, капли для носа и айран, который восстанавливает водно-солевой баланс – вещи первой необходимости здесь. В такой гуманитарный рейс я напросилась вместе с турецкими друзьями. А сами турки были удивлены, как много иностранцев готовы помочь, причем не только отдельные люди, но и целые страны. Самолеты и вертолеты прислали Россия, Украина, Азербайджан, Катар", – описывает ситуацию Анна.Последние дни турецкие власти просят людей не ездить в эти районы – пробки на дорогах блокируют работу спецтехники. Доступ в лес закрыт до 31 августа еще и потому, чтобы не пустить туда поджигателей. От того, что зло под турецким солнцем – дело рук человека, Анна приходит в ужас.Она добавляет: "Люди рассказывали, что когда огонь подходил к их улицам, они не успевали даже вывезти животных из загонов. Многие сгорели заживо. Но и домашних животных, скот, который удалось спасти, нечем кормить: зелени почти не осталось. Сейчас уже идет сбор средств на посадку новых деревьев".Между тем, жительница Аланьи уточняет, что туристам ничего не угрожает. Разве что эвакуируют из отелей, а потом вернут на места отдыха. Сами курортники, которые остались в стороне от страшных событий, своим отпуском вполне довольны. О том, что рискнули улететь на море в самый разгар страшных событий, пока не пожалели. Говорят, ни дыма, ни огня не застали.Пока режим "все включено" работает и для отдыхающих в популярном турецком курорте Кемере. Хотя накануне в лесу был поджог, его тушил вертолет."Наш отель в Кемере. В целом пока тихо. Но когда мы поехали на экскурсию в каньон Тазы, проезжали через Анталию и там видели пожары. Причем с утра дым был не такой сильный, а в 8 вечера на обратной дороге уже виднелись огромные клубы дыма", – рассказывает еще одна туристка из Приднестровья по имени Юлия.Перед отлетом она вспоминает, что на турецком базаре местные жители говорили о новых возгораниях. Юлия рада, что скоро улетает, а значит, успела отдохнуть и не обжечься. А бывшая бендерчанка Анна остается в опасной Турции – жить и помогать пострадавшим, чем может.
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/02/43489089_0:1151:2048:2687_1920x0_80_0_0_b99e6e509094d0c71ee5c0cc3985fa5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турция, лесные пожары

"Ничего живого не осталось" – крик души из горящей Турции

16:12 02.08.2021 (обновлено: 16:33 02.08.2021)
555
© Photo : Предоставила Анна Рудковскаяпоследствия лесных пожаров, р-н Манавгат
последствия лесных пожаров, р-н Манавгат - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Photo : Предоставила Анна Рудковская
Приднестровцы, которые стали очевидцами возгораний вблизи турецких курортов, рассказали Sputnik Молдова о лесных пожарах и их страшных последствиях.
ТИРАСПОЛЬ, 2 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Сегодня температура воздуха идет к +50. Плюс ветер и засушливая зима была. Представьте, с какой силой огонь распространяется. С ним борются профессиональные пожарные, техника, но и обычные люди пытаются помочь своими силами, сторожат леса. Мужчины тушат огонь, женщины мотыгами сухую траву собирают, землю рыхлят, чтоб сохранить деревни", – описывает горящий понедельник жительница Аланьи Анна Рудковская.
Бендерчанка переехала в Турцию два года назад. Последнюю неделю ее ясную жизнь в курортном местечке заволокло густым дымом. Из-за лесных пожаров даже солнца не видно. Впрочем, учитывая обстановку, оно бы вряд ли радовало, как раньше.
"Мы были в деревнях, которые сутки назад выгорели. Лес покрыт белым пеплом, ничего живого там не осталось. Гектары леса выгорели полностью, и земля еще дымится. Люди там сидят прямо на пепелище. Это все, что осталось от их домов. Я не видела слез. Они мужественно переносят то горе, которое им приходится переживать. На данный момент организовано питание. Электричества в этих населенных пунктах нет. Дышать очень трудно из-за гари в воздухе, глаза почти сразу воспаляются и болят", – рассказывает Анна.
© Photo : Предоставила Анна РудковскаяПоследствия лесных пожаров, район Манавгат, Турция
последствия лесных пожаров, р-н Манавгат - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Последствия лесных пожаров, район Манавгат, Турция
© Photo : Предоставила Анна Рудковская
Она добровольно поехала в выгоревшие дотла деревни в районе города Манавгат. Девушка присоединилась к гуманитарному движению, которое поддержали иммигранты из стран СНГ. Анна говорит, что помощь для пострадавших собирают блогеры и активисты. К ним подключаются владельцы магазинов – выделяют места для сбора необходимого: коробок с продуктами, средств гигиены, вещей для детей и взрослых.
"Глазные капли, капли для носа и айран, который восстанавливает водно-солевой баланс – вещи первой необходимости здесь. В такой гуманитарный рейс я напросилась вместе с турецкими друзьями. А сами турки были удивлены, как много иностранцев готовы помочь, причем не только отдельные люди, но и целые страны. Самолеты и вертолеты прислали Россия, Украина, Азербайджан, Катар", – описывает ситуацию Анна.
© Photo : Предоставила Анна РудковскаяАнна Рудковская
Анна Рудковская - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Анна Рудковская
© Photo : Предоставила Анна Рудковская
Последние дни турецкие власти просят людей не ездить в эти районы – пробки на дорогах блокируют работу спецтехники. Доступ в лес закрыт до 31 августа еще и потому, чтобы не пустить туда поджигателей. От того, что зло под турецким солнцем – дело рук человека, Анна приходит в ужас.

"Уже поймано несколько человек, которых подозревают в поджогах. Найден мотоцикл, где обнаружено несколько коктейлей Молотова. Обо всем этом мы узнаем из соцсетей", – рассказывает Анна.

Она добавляет: "Люди рассказывали, что когда огонь подходил к их улицам, они не успевали даже вывезти животных из загонов. Многие сгорели заживо. Но и домашних животных, скот, который удалось спасти, нечем кормить: зелени почти не осталось. Сейчас уже идет сбор средств на посадку новых деревьев".
© Photo : Юлия СорокопудНебо над курортом в Сиде
Небо над курортом в Сиде - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Небо над курортом в Сиде
© Photo : Юлия Сорокопуд
Между тем, жительница Аланьи уточняет, что туристам ничего не угрожает. Разве что эвакуируют из отелей, а потом вернут на места отдыха. Сами курортники, которые остались в стороне от страшных событий, своим отпуском вполне довольны. О том, что рискнули улететь на море в самый разгар страшных событий, пока не пожалели. Говорят, ни дыма, ни огня не застали.

"Мы в Сиде, Манавгат. Говорят, до нас тут был пепел на пляже и воздух тяжелый. Но у нас все в порядке. Дыма нет, все работает. Вечером есть дымка над морем, но в целом смело можно лететь", – пишут из Сиде приднестровские туристы.

Пока режим "все включено" работает и для отдыхающих в популярном турецком курорте Кемере. Хотя накануне в лесу был поджог, его тушил вертолет.
"Наш отель в Кемере. В целом пока тихо. Но когда мы поехали на экскурсию в каньон Тазы, проезжали через Анталию и там видели пожары. Причем с утра дым был не такой сильный, а в 8 вечера на обратной дороге уже виднелись огромные клубы дыма", – рассказывает еще одна туристка из Приднестровья по имени Юлия.
Перед отлетом она вспоминает, что на турецком базаре местные жители говорили о новых возгораниях. Юлия рада, что скоро улетает, а значит, успела отдохнуть и не обжечься. А бывшая бендерчанка Анна остается в опасной Турции – жить и помогать пострадавшим, чем может.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:28Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева
18:00Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара
17:40В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
17:30Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:20Платона не станут объявлять в розыск: ему дали еще время, чтобы явиться в суд
17:00Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных
16:45Гросу побеседовал с главой украинской Рады: возможны визиты
16:27В Приднестровье сторож подстрелил ребенка, спутав его с лисой
16:12"Ничего живого не осталось" – крик души из горящей Турции
16:02Переходил в неположенном месте: в Кишиневе автобус сбил пенсионера
15:45Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью
15:28Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой
15:01Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
14:26В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят
13:59Бой за бронзу: молдавский борец уступил российскому спортсмену в Токио
13:30Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
13:00Российский самолет-амфибию направили на тушение лесного пожара на Родосе
12:30После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию
12:04Антикоррупционная прокуратура требует ареста и объявления в розыск Платона
11:56Где в Кишиневе 2 августа находятся мобильные пункты вакцинации