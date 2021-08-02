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Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
Под шумок "борьбы за сохранение планеты" биржи в буквальном смысле торгуют воздухом. А где большие деньги, там и колоссальные возможности для мошенничества. 02.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-02T13:30+0300
2021-08-02T13:30+0300
экология
колумнистика
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В конце июля человечество, как нам сообщают западные СМИ, исчерпало годовые ресурсы Земли.Все, что добывается из недр и выпускается в атмосферу с начала августа по конец декабря, производится в так называемый экологический долг. О тонкостях современной борьбы за сохранение планеты и о том, какую роль в ней играет знаменитая Грета Тунберг, – в материале колумниста РИА Новости.По подсчетам специалистов, человечеству вне зависимости от границ, стран и континентов, чтобы сохранить текущий уровень потребления и производства, требуется в дополнение к имеющимся еще больше двух третей нынешних возможностей нашей планеты.Тут, конечно, не обойтись без упоминания Греты Тунберг.Которая, как мы все помним, прославилась тем, что устроила "школьную забастовку" против изменений климата.Правда, чуть более пристальное, чем принято в эпоху соцсетей, изучение Гретиной повесточки и конечных целей, которые ставились теми, кто юную девушку использовал, приводит к иным выводам.Скажем сразу, что в поучениях, как именно любить природу, те, кто жил в СССР, а теперь живет в России, совершенно не нуждаются.Когда в супермаркетах "всего цивилизованного мира" покупки раскладывались по пластиковым пакетам и пакетикам, в СССР и в России в магазины ходили с сумочками-авоськами (сегодня это последний писк моды, авоська может стоить, в зависимости от марки, от 80 до нескольких сотен евро), продукты заворачивались в пергаментную бумагу, а пластиковые пакеты зачастую стирались и сушились, то есть использовались многоразово.Точно так же с раннего возраста детей приучали сдавать металлолом, газеты и журналы (как и прочая писчебумажная продукция) не выбрасывались, а сдавались в приемные пункты, где за 20 килограммов макулатуры можно было получить прекрасно изданные книжки.Сдавалось и стекло — молочные бутылки, баночки из-под простокваши, как и винная и пивная тара.Подобный стиль жизни диктовался не столько "нищетой", сколько продуманным отношением к ресурсам, и это отношение было той частью бытовой культуры и стиля жизни, которые много лет подряд пытались оклеветать.Но это к слову.Вернемся к походу "всего цивилизованного мира", решившего "беречь природу".С начала действия Киотского протокола, цель которого декларировалась как уменьшение выбросов CO2, выяснилось, что объем парниковых газов не столько уменьшился, сколько стал одной из чрезвычайно прибыльных статей биржевой торговли.Квоты на выброс стали точно таким же товаром, как нефть, зерно, какао-бобы и прочие commodity.Под шумок "борьбы за сохранение планеты" биржи в буквальном смысле торгуют воздухом. Маклеры и брокеры, посредничая между теми, у кого квот слишком много, и теми, у кого квот слишком мало, наживают состояния.А где большие деньги, там и колоссальные возможности для мошенничества.Наследники Остапа Бендера нагрели, например, французское государство только на неуплате полагающегося при торговле "воздухом" НДС на почти два миллиарда евро.Но десять лет назад были еще цветочки, настоящие ягодки финансовые глобалистские круги начали собирать именно сейчас.Сразу после завершения конференции по климату в Париже (2015 год) были созданы так называемые зеленые бонды — те же денежные инструменты, позволяющие получать доходы от размещения облигаций.Займы гарантируются либо крупными банками, либо самим ЕЦБ.Объем — десятки миллиардов евро в год.Но даже эти циклопические суммы — лишь увертюра мерлезонского балета.Настоящее действие было развернуто три года назад, когда отвечающую всем требованиям "новой этики" (девочка, некрасивая девочка, девочка с особыми чертами поведения) Грету Тунберг назначили в "Жанны д'Арк экологии", посадив перед парламентом Швеции.Это произошло летом 2018 года. Телегруппы ведущих информационных агентств оказывались каждую пятницу перед риксдагом скандинавского королевства, чтобы фиксировать практически поминутно, что Грета делает и что она говорит.Такая пиар-раскрутка не снилась ни звездам спорта, ни звездам политики, ни кинозвездам.Но цена вопроса была соответствующей этим усилиям по промыванию мозгов обывателям из "золотого миллиарда" — ровно через полгода в Катовице прошла очередная конференция по "охране климата", и вот на ней было принято решение (главным лоббистом был Евросоюз, а США и Россия выразили особое мнение) по переводу экономики развитых стран на зеленые рельсы.Стоимость затеи — 100 миллиардов евро в год.Немножко помочь развивающимся странам, не без этого, но главным образом — чтобы перераспределить рынки в пользу зеленых технологий, замкнув на европейские банковские структуры все финансовые потоки.Тут без заблуждений и надежд — речь идет не о "сборе макулатуры", "сборе металлолома" или "сдаче стеклотары". Речь идет о смене адресатов денежных потоков и об изменении состава бенефициаров зеленой революции.Разумеется, все эти деньги пролетят как фанера над Парижем — и мимо мелкого, и мимо среднего бизнеса.Половина от заявленного и принятого плана стимулирования экономики, принятого ЕС, — а это почти 740 миллиардов евро — ассигнования на экологические инициативы, но субвенции, согласно условиям их получения, предназначены практически только для крупных транснациональных корпораций.Что касается обывателей, то им, разумеется, дадут возможность купить авоську за несколько десятков евро, чтобы те почувствовали себя приближенными к секте "новых потребителей".А что же Грета?А Грета сыграла свою роль, Грета может уходить.Точнее, ее уже "ушли".Последнее по времени заявление "Жанны д'Арк экологии" касалось отнюдь не изменений климата и "украденного детства", а "несправедливого распределения" вакцины от COVID-19.Оставив за скобками удивление от такой радикальной смены Гретиных интересов, можно лишь констатировать следующее: садясь играть с шулерами глобалистского уровня на такие большие деньги, немножко странно даже упоминать о справедливости.
https://ru.sputnik.md/20210601/Smertelno-opasnyy-plastik-problemy-Dnestra-i-ryba-gniyuschaya-s-golovy-34961436.html
https://ru.sputnik.md/20210604/Putin-a-PMEF-rasskazal-o-gaze-i-nazval-luchshiy-produkt-dlya-zelenoy-energetiki-35000235.html
https://ru.sputnik.md/20210609/Utro-na-Sputnike-zrya-smeyalis-nad-Gretoy-Tunberg--mir-zhdet-katastrofa-35046688.html
https://ru.sputnik.md/20191221/greta-tunberg--chelovek-goda-zasluzhennaya-chest-ili-manipulyatsiya-28618305.html
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Елена Караева
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экология, колумнистика

Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились

13:30 02.08.2021
56
© AP Photo / Kay NietfeldШведская эко-активистка Грета Тунберг
Шведская эко-активистка Грета Тунберг - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Kay Nietfeld
Елена Караева - Sputnik Молдова
Елена Караева
Все материалы
Под шумок "борьбы за сохранение планеты" биржи в буквальном смысле торгуют воздухом. А где большие деньги, там и колоссальные возможности для мошенничества.
В конце июля человечество, как нам сообщают западные СМИ, исчерпало годовые ресурсы Земли.
Все, что добывается из недр и выпускается в атмосферу с начала августа по конец декабря, производится в так называемый экологический долг. О тонкостях современной борьбы за сохранение планеты и о том, какую роль в ней играет знаменитая Грета Тунберг, – в материале колумниста РИА Новости.
По подсчетам специалистов, человечеству вне зависимости от границ, стран и континентов, чтобы сохранить текущий уровень потребления и производства, требуется в дополнение к имеющимся еще больше двух третей нынешних возможностей нашей планеты.
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Тут, конечно, не обойтись без упоминания Греты Тунберг.
Которая, как мы все помним, прославилась тем, что устроила "школьную забастовку" против изменений климата.
Правда, чуть более пристальное, чем принято в эпоху соцсетей, изучение Гретиной повесточки и конечных целей, которые ставились теми, кто юную девушку использовал, приводит к иным выводам.
Скажем сразу, что в поучениях, как именно любить природу, те, кто жил в СССР, а теперь живет в России, совершенно не нуждаются.
Когда в супермаркетах "всего цивилизованного мира" покупки раскладывались по пластиковым пакетам и пакетикам, в СССР и в России в магазины ходили с сумочками-авоськами (сегодня это последний писк моды, авоська может стоить, в зависимости от марки, от 80 до нескольких сотен евро), продукты заворачивались в пергаментную бумагу, а пластиковые пакеты зачастую стирались и сушились, то есть использовались многоразово.
Точно так же с раннего возраста детей приучали сдавать металлолом, газеты и журналы (как и прочая писчебумажная продукция) не выбрасывались, а сдавались в приемные пункты, где за 20 килограммов макулатуры можно было получить прекрасно изданные книжки.
Сдавалось и стекло — молочные бутылки, баночки из-под простокваши, как и винная и пивная тара.
Подобный стиль жизни диктовался не столько "нищетой", сколько продуманным отношением к ресурсам, и это отношение было той частью бытовой культуры и стиля жизни, которые много лет подряд пытались оклеветать.
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Но это к слову.
Вернемся к походу "всего цивилизованного мира", решившего "беречь природу".
С начала действия Киотского протокола, цель которого декларировалась как уменьшение выбросов CO2, выяснилось, что объем парниковых газов не столько уменьшился, сколько стал одной из чрезвычайно прибыльных статей биржевой торговли.
Квоты на выброс стали точно таким же товаром, как нефть, зерно, какао-бобы и прочие commodity.
Под шумок "борьбы за сохранение планеты" биржи в буквальном смысле торгуют воздухом. Маклеры и брокеры, посредничая между теми, у кого квот слишком много, и теми, у кого квот слишком мало, наживают состояния.
А где большие деньги, там и колоссальные возможности для мошенничества.
Наследники Остапа Бендера нагрели, например, французское государство только на неуплате полагающегося при торговле "воздухом" НДС на почти два миллиарда евро.
Но десять лет назад были еще цветочки, настоящие ягодки финансовые глобалистские круги начали собирать именно сейчас.
Сразу после завершения конференции по климату в Париже (2015 год) были созданы так называемые зеленые бонды — те же денежные инструменты, позволяющие получать доходы от размещения облигаций.
Займы гарантируются либо крупными банками, либо самим ЕЦБ.
Объем — десятки миллиардов евро в год.
Но даже эти циклопические суммы — лишь увертюра мерлезонского балета.
Утро на Sputnik'e: зря смеялись над Гретой Тунберг – мир ждет катастрофа - Sputnik Молдова, 1920, 09.06.2021
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"Утро на Sputnik'e": зря смеялись над Гретой Тунберг – мир ждет катастрофа
9 июня, 08:30
191
Настоящее действие было развернуто три года назад, когда отвечающую всем требованиям "новой этики" (девочка, некрасивая девочка, девочка с особыми чертами поведения) Грету Тунберг назначили в "Жанны д'Арк экологии", посадив перед парламентом Швеции.
Это произошло летом 2018 года. Телегруппы ведущих информационных агентств оказывались каждую пятницу перед риксдагом скандинавского королевства, чтобы фиксировать практически поминутно, что Грета делает и что она говорит.
Такая пиар-раскрутка не снилась ни звездам спорта, ни звездам политики, ни кинозвездам.
Но цена вопроса была соответствующей этим усилиям по промыванию мозгов обывателям из "золотого миллиарда" — ровно через полгода в Катовице прошла очередная конференция по "охране климата", и вот на ней было принято решение (главным лоббистом был Евросоюз, а США и Россия выразили особое мнение) по переводу экономики развитых стран на зеленые рельсы.
Стоимость затеи — 100 миллиардов евро в год.
Немножко помочь развивающимся странам, не без этого, но главным образом — чтобы перераспределить рынки в пользу зеленых технологий, замкнув на европейские банковские структуры все финансовые потоки.
Тут без заблуждений и надежд — речь идет не о "сборе макулатуры", "сборе металлолома" или "сдаче стеклотары". Речь идет о смене адресатов денежных потоков и об изменении состава бенефициаров зеленой революции.
Разумеется, все эти деньги пролетят как фанера над Парижем — и мимо мелкого, и мимо среднего бизнеса.
Половина от заявленного и принятого плана стимулирования экономики, принятого ЕС, — а это почти 740 миллиардов евро — ассигнования на экологические инициативы, но субвенции, согласно условиям их получения, предназначены практически только для крупных транснациональных корпораций.
Что касается обывателей, то им, разумеется, дадут возможность купить авоську за несколько десятков евро, чтобы те почувствовали себя приближенными к секте "новых потребителей".
ИноСМИ. Серьезно - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2019
Радио
Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?
21 декабря 2019, 14:00
114
А что же Грета?
А Грета сыграла свою роль, Грета может уходить.
Точнее, ее уже "ушли".
Последнее по времени заявление "Жанны д'Арк экологии" касалось отнюдь не изменений климата и "украденного детства", а "несправедливого распределения" вакцины от COVID-19.
Оставив за скобками удивление от такой радикальной смены Гретиных интересов, можно лишь констатировать следующее: садясь играть с шулерами глобалистского уровня на такие большие деньги, немножко странно даже упоминать о справедливости.
000000
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