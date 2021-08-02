https://ru.sputnik.md/20210802/grosu-orban-beseda-moldova-romania-43496406.html
Орбан - Гросу: Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах
Орбан - Гросу: Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах
Игорь Гросу и Людовик Орбан провели беседу
2021-08-02T20:15+0300
2021-08-02T20:15+0300
2021-08-02T20:15+0300
политика
румыния
молдова
игорь гросу
виктор орбан
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Председатель законодательного органа Молдовы провел в понедельник беседу с главой Палаты депутатов парламента Румынии Людовиком Орбаном.Официальные лица обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами на парламентском уровне в различных областях.Гросу выразил уверенность, что за время его мандата в законодательном органе XI созыва отношения между двумя фундаментальными институтами власти достигнут наивысшего уровня с момента обретения республикой независимости.Во время дискуссии Орбан заверил Гросу, что Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах, которые поднимут уровень жизни граждан республики.
https://ru.sputnik.md/20210802/grosu-razumkov-beseda-moldova-ukraine-43492803.html
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румыния, молдова, игорь гросу, виктор орбан
Орбан - Гросу: Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах
Спикер молдавского парламента побеседовал со спикером Палаты депутатов законодательного форума Румынии.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Председатель законодательного органа Молдовы провел в понедельник беседу с главой Палаты депутатов парламента Румынии Людовиком Орбаном.
Официальные лица обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами на парламентском уровне в различных областях.
Гросу выразил уверенность, что за время его мандата в законодательном органе XI созыва отношения между двумя фундаментальными институтами власти достигнут наивысшего уровня с момента обретения республикой независимости.
"Румыния была и останется страной, поддерживающей демократические процессы в Молдове, и она всегда приходила на помощь молдавским гражданам в самые сложные моменты", - заявил Гросу.
Во время дискуссии Орбан заверил Гросу, что Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах, которые поднимут уровень жизни граждан республики.