https://ru.sputnik.md/20210802/grosu-orban-beseda-moldova-romania-43496406.html

Орбан - Гросу: Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах

Орбан - Гросу: Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах

Игорь Гросу и Людовик Орбан провели беседу

2021-08-02T20:15+0300

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политика

румыния

молдова

игорь гросу

виктор орбан

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Председатель законодательного органа Молдовы провел в понедельник беседу с главой Палаты депутатов парламента Румынии Людовиком Орбаном.Официальные лица обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами на парламентском уровне в различных областях.Гросу выразил уверенность, что за время его мандата в законодательном органе XI созыва отношения между двумя фундаментальными институтами власти достигнут наивысшего уровня с момента обретения республикой независимости.Во время дискуссии Орбан заверил Гросу, что Румыния готова усилить поддержку для Молдовы в важных проектах, которые поднимут уровень жизни граждан республики.

https://ru.sputnik.md/20210802/grosu-razumkov-beseda-moldova-ukraine-43492803.html

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румыния, молдова, игорь гросу, виктор орбан