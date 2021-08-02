https://ru.sputnik.md/20210802/grosu-razumkov-beseda-moldova-ukraine-43492803.html
Гросу побеседовал с главой украинской Рады: возможны визиты
Гросу побеседовал с главой украинской Рады: возможны визиты
Стороны договорились усилить сотрудничество, а также обсудили возможные визиты.
2021-08-02T16:45+0300
2021-08-02T16:45+0300
2021-08-02T16:45+0300
политика
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парламент
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу провел в понедельник телефонный разговор с главой украинской Верховной Рады Дмитрием Разумковым.Как отметили в пресс-службе законодательного органа, стороны обсудили аспекты двустороннего парламенсткого сотрудничества. Собеседники договорились о возможности двусторонних визитов.Спикер парламента подчеркнул, что в ближайшее время как Молдова, так и Украина отметят 30 лет независимости. В связи с этим Гросу направил украинскому коллеге поздравления, заверив, что "Украина для Молдовы остается добрым соседом и надежным партнером"."К сожалению, в обеих странах похожие проблемы: бедность, коррупция, нерешенные региональные конфликты", - добавил Гросу, уточнив, что "Молдова уважает территориальную целостность Украины и ратует за мир и спокойствие в регионе".В заключение Гросу и Разумков договорились активизировать сотрудничество и сделать все возможное, чтобы повысить безопасность и уровень благосостояния граждан.
https://ru.sputnik.md/20210729/kto-takoy-igor-grosu-chto-izvestno-o-spikere-novogo-parlamenta-43368379.html
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украина, молдова, парламент, верховная рада
Гросу побеседовал с главой украинской Рады: возможны визиты
По итогам беседы стороны договорились усилить сотрудничество, а также обсудили возможные визиты.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу провел в понедельник телефонный разговор с главой украинской Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Как отметили в пресс-службе законодательного органа, стороны обсудили аспекты двустороннего парламенсткого сотрудничества. Собеседники договорились о возможности двусторонних визитов.
"У нас много схожих проблем, которые нужно решить. Но в то же время у нас много возможностей для сотрудничества", - заявил Гросу.
Спикер парламента подчеркнул, что в ближайшее время как Молдова, так и Украина отметят 30 лет независимости. В связи с этим Гросу направил украинскому коллеге поздравления, заверив, что "Украина для Молдовы остается добрым соседом и надежным партнером".
"К сожалению, в обеих странах похожие проблемы: бедность, коррупция, нерешенные региональные конфликты", - добавил Гросу, уточнив, что "Молдова уважает территориальную целостность Украины и ратует за мир и спокойствие в регионе".
В заключение Гросу и Разумков договорились активизировать сотрудничество и сделать все возможное, чтобы повысить безопасность и уровень благосостояния граждан.