https://ru.sputnik.md/20210802/kishinev-avtobusy-netherlands-43484279.html

В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят

В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят

В Кишинев прибыли автобусы из Нидерландов

2021-08-02T14:26+0300

2021-08-02T14:26+0300

2021-08-02T14:26+0300

новости кишинева

кишинев

автобусный парк

ион чебан

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Еще девять автобусов VDL из 40 транспортных единиц с пробегом, приобретенных кишиневским муниципалитетом в Нидерландах, прибыли в столицу. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что в настоящее время автобусы проходят процедуру таможенного оформления.По его словам, все транспортные единицы будут отправлены на маршруты только после тщательной проверки и тестирования технического состояния.Впоследствии, как добавил Чебан, автобусы будут распределены по муниципальным маршрутам по городу и пригородам.По словам примара, к концу года на улицах столицы будет 58 автобусов, закупленных в Норвегии и Нидерландах.Кроме того, в столицу уже прибыли первые 5 из 100 новых автобусов, приобретенных муниципалитетом у компании ISUZU.В прошлом году для молдавской столицы также было закуплено 62 троллейбуса.

https://ru.sputnik.md/20210628/bez-foto-v-kishinev-dostavili-novye-avtobusy-kuda-ikh-raspredelyat-35281258.html

кишинев

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кишинев, автобусный парк, ион чебан