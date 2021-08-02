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В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят
В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят
В Кишинев прибыли автобусы из Нидерландов
2021-08-02T14:26+0300
2021-08-02T14:26+0300
новости кишинева
кишинев
автобусный парк
ион чебан
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Еще девять автобусов VDL из 40 транспортных единиц с пробегом, приобретенных кишиневским муниципалитетом в Нидерландах, прибыли в столицу. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что в настоящее время автобусы проходят процедуру таможенного оформления.По его словам, все транспортные единицы будут отправлены на маршруты только после тщательной проверки и тестирования технического состояния.Впоследствии, как добавил Чебан, автобусы будут распределены по муниципальным маршрутам по городу и пригородам.По словам примара, к концу года на улицах столицы будет 58 автобусов, закупленных в Норвегии и Нидерландах.Кроме того, в столицу уже прибыли первые 5 из 100 новых автобусов, приобретенных муниципалитетом у компании ISUZU.В прошлом году для молдавской столицы также было закуплено 62 троллейбуса.
https://ru.sputnik.md/20210628/bez-foto-v-kishinev-dostavili-novye-avtobusy-kuda-ikh-raspredelyat-35281258.html
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кишинев, автобусный парк, ион чебан

В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят

14:26 02.08.2021
424
© Photo : Facebook / Ion CebanАвтобусы с пробегом из Нидерландов прибыли в Кишинев
Автобусы с пробегом из Нидерландов прибыли в Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневский автобусный парк продолжают дополнять новыми транспортными единицами.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Еще девять автобусов VDL из 40 транспортных единиц с пробегом, приобретенных кишиневским муниципалитетом в Нидерландах, прибыли в столицу. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
Он уточнил, что в настоящее время автобусы проходят процедуру таможенного оформления.

"Еще 18 автобусов с пробегом марок VOLVO и MAN, закупленные в Норвегии, уже находятся в городском автобусном парке. Несколько единиц распределены по разным маршрутам в пригородах, где высока потребность в общественном транспорте".

Ion Ceban - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Мэр Кишинева
По его словам, все транспортные единицы будут отправлены на маршруты только после тщательной проверки и тестирования технического состояния.
Впоследствии, как добавил Чебан, автобусы будут распределены по муниципальным маршрутам по городу и пригородам.
Новые автобусы, купленные примэрией Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 28.06.2021
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Фото: в Кишинев доставили новые автобусы - куда их распределят
28 июня, 14:51
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По словам примара, к концу года на улицах столицы будет 58 автобусов, закупленных в Норвегии и Нидерландах.
Кроме того, в столицу уже прибыли первые 5 из 100 новых автобусов, приобретенных муниципалитетом у компании ISUZU.
В прошлом году для молдавской столицы также было закуплено 62 троллейбуса.
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