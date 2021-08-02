https://ru.sputnik.md/20210802/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-rastet-a-evro-teryaet-v-tsene-43501245.html

Курс валют на вторник: доллар растет, а евро теряет в цене

Курс валют на вторник: доллар растет, а евро теряет в цене

Как ведут себя основные игроки валютной корзины по отношению к лею.

2021-08-02T21:10+0300

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экономика

нацбанк

курс валют

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник.Евро и украинская гривна потеряют в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар, рубль и румынский лей несколько подорожают.Евро подешевеет менее, чем на один бан и закрепится на уровне 21,2684 лея.Доллар незначительно подорожает и будет стоить во вторник 17,8869 лея.Что касается остальных валют, то 3 августа немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2454 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6663 лея. Румынский лей подорожает до 4,3249 в пересчете на национальную валюту.В 2020 году американский доллар практически не изменился в цене, а европейская валюта подорожала почти на два лея. За первый месяц лета доллар укрепился на 37 банов, а вот евро стало дешевле – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

https://ru.sputnik.md/20210517/Denezhnye-perevody-iz-Rossii-kak-migranty-spasayut-ekonomiki-stran-SNG-34768917.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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нацбанк, курс валют