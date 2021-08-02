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Российский самолет-амфибию направили на тушение лесного пожара на Родосе
Российский самолет-амфибию направили на тушение лесного пожара на Родосе
На греческом острове Родос за сутки сгорело почти 5 тысяч гектаров леса. 02.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-02T13:00+0300
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В тушении масштабных лесных пожаров на острове Родос участвуют шесть вертолетов и три пожарных самолета, в том числе российский самолет-амфибия Бе-200. Об этом в понедельник сообщила пожарная служба Греции."В тушении лесного пожара на Родосе участвуют 103 пожарных с шестью пешими группами и 20 машин, мобилизованы три самолета и шесть вертолетов (четыре для тушения пожаров с воздуха и два для координации). Помощь оказывают вооруженные силы, добровольные пожарные, муниципальные власти предоставили цистерны с водой и технику", – цитирует сообщение греческих властей РИА Новости.В ближайшие несколько часов наземные силы будут усилены 56 пожарными и 14 автомобилями, прибывающими на пароме из Пирея, сообщила пожарная служба.Пожар начался во второй половине дня в воскресенье. "Экологической катастрофой" назвало последствия возгорания греческое общественное телевидение ERT. Сгорели практически 5 тысяч гектаров леса, сообщает телевидение.Пострадал заповедник Петалудес – "Долина бабочек". Власти эвакуировали жителей поселений в Петалудесе, Псинтос, Марица, Даматрия, военный лагерь Каламонас.
https://ru.sputnik.md/20210730/turist-antalia-evakuatsia-43424256.html
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россия, греция, пожар, лесной пожар
Российский самолет-амфибию направили на тушение лесного пожара на Родосе
На греческом острове Родос за сутки сгорело почти 5 тысяч гектаров леса.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В тушении масштабных лесных пожаров на острове Родос участвуют шесть вертолетов и три пожарных самолета, в том числе российский самолет-амфибия Бе-200. Об этом в понедельник сообщила пожарная служба Греции.
"В тушении лесного пожара на Родосе участвуют 103 пожарных с шестью пешими группами и 20 машин, мобилизованы три самолета и шесть вертолетов (четыре для тушения пожаров с воздуха и два для координации). Помощь оказывают вооруженные силы, добровольные пожарные, муниципальные власти предоставили цистерны с водой и технику", – цитирует сообщение греческих властей РИА Новости
.
В ближайшие несколько часов наземные силы будут усилены 56 пожарными и 14 автомобилями, прибывающими на пароме из Пирея, сообщила пожарная служба.
Пожар начался во второй половине дня в воскресенье. "Экологической катастрофой" назвало последствия возгорания греческое общественное телевидение ERT. Сгорели практически 5 тысяч гектаров леса, сообщает телевидение.
Пострадал заповедник Петалудес – "Долина бабочек". Власти эвакуировали жителей поселений в Петалудесе, Псинтос, Марица, Даматрия, военный лагерь Каламонас.