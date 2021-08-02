https://ru.sputnik.md/20210802/liven-kishinev-posledstviya-43488989.html
Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой
Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой
Фото ливня в Кишиневе все последствия
2021-08-02T15:28+0300
2021-08-02T15:28+0300
2021-08-02T15:36+0300
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Ливень длился порядка 20 минут, однако и этого времени хватило, чтобы серьезно затопить улицы Кишинева. Проезжую часть залило водой, что затрудняет движение транспорта.Тем временем стихия бушует в Григориополе. Там так же, как и в Кишиневе, – сильный ветер во время ливня. Местные СМИ в Приднестровье также сообщают о надвигающихся тучах в Тирасполе. Ранее молдавские синоптики вынесли штормовое предупреждение в связи с грозами, градом и шквалистым ветром.Предупреждение будет активно в понедельник с 17 до 23 часов.
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Юлия Липовая
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MIA „Rosiya Segodnya“
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кишинев, молдова, ливень
Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой
15:28 02.08.2021 (обновлено: 15:36 02.08.2021)
На молдавскую столицу обрушился мощный ливень с градом.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Ливень длился порядка 20 минут, однако и этого времени хватило, чтобы серьезно затопить улицы Кишинева.
Проезжую часть залило водой, что затрудняет движение транспорта.
Тем временем стихия бушует в Григориополе. Там так же, как и в Кишиневе, – сильный ветер во время ливня.
Местные СМИ в Приднестровье также сообщают о надвигающихся тучах в Тирасполе.
Ранее молдавские синоптики вынесли штормовое предупреждение в связи с грозами, градом и шквалистым ветром.
Предупреждение будет активно в понедельник с 17 до 23 часов.