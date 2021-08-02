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Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой

Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой

Фото ливня в Кишиневе все последствия

2021-08-02T15:28+0300

2021-08-02T15:28+0300

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ливень

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Ливень длился порядка 20 минут, однако и этого времени хватило, чтобы серьезно затопить улицы Кишинева. Проезжую часть залило водой, что затрудняет движение транспорта.Тем временем стихия бушует в Григориополе. Там так же, как и в Кишиневе, – сильный ветер во время ливня. Местные СМИ в Приднестровье также сообщают о надвигающихся тучах в Тирасполе. Ранее молдавские синоптики вынесли штормовое предупреждение в связи с грозами, градом и шквалистым ветром.Предупреждение будет активно в понедельник с 17 до 23 часов.

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

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кишинев, молдова, ливень