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Натворил бед: ливень в Молдове обесточил села в нескольких районах
Натворил бед: ливень в Молдове обесточил села в нескольких районах
По состоянию на 17.00 частично или полностью обесточенными оставался 31 населенный пункт.
2021-08-02T20:40+0300
2021-08-02T20:40+0300
общество
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ливень
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Ливни со шквалистым ветром, которые прошли в Молдове во второй половине дня в понедельник, привели к нарушению электроснабжения в целом ряде сел страны, сообщает пресс-служба компании-поставщика.Так, по состоянию на 17.00 частично или полностью обесточенными оставался 31 населенный пункт Криулянского, Оргеевского, Новоаненского и Штефан-Водского районов. На месте работают бригады специалистов.Чтобы избежать поражения электрическим током, населению следует соблюдать несколько рекомендаций:В случае обнаружения обрыва проводов или другого нарушения электроснабжения немедленно уведомить оператора круглосуточной службы по телефону 022-43-11-11 или по телефону, указанному в счете-фактуре.
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молдова, ливень

Натворил бед: ливень в Молдове обесточил села в нескольких районах

20:40 02.08.2021
459
© Sputnik / Mihai CarausЛивень
Ливень - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Ливни, которые прошли в республике в понедельник, оставили без света жителей десятков населенных пунктов.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Ливни со шквалистым ветром, которые прошли в Молдове во второй половине дня в понедельник, привели к нарушению электроснабжения в целом ряде сел страны, сообщает пресс-служба компании-поставщика.
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
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15:28
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Так, по состоянию на 17.00 частично или полностью обесточенными оставался 31 населенный пункт Криулянского, Оргеевского, Новоаненского и Штефан-Водского районов. На месте работают бригады специалистов.
Чтобы избежать поражения электрическим током, населению следует соблюдать несколько рекомендаций:
обходить упавшие на землю или свисающие со столбов и деревьев электропровода и не прикасаться к ним;
дистанционно обозначить место обрыва электрического провода и оставаться неподалеку до приезда бригады электриков, чтобы не допустить попадания в зону обрыва людей или домашних животных;
не пытаться наладить электроснабжение самостоятельно, это может быть опасно для жизни;
не оставлять без присмотра детей, инструктировать их по правилам электробезопасности и поведению в опасной ситуации.
В случае обнаружения обрыва проводов или другого нарушения электроснабжения немедленно уведомить оператора круглосуточной службы по телефону 022-43-11-11 или по телефону, указанному в счете-фактуре.
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