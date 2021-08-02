https://ru.sputnik.md/20210802/liven-v-moldove-obestochil-sela-v-neskolkikh-rayonakh-43496993.html

Натворил бед: ливень в Молдове обесточил села в нескольких районах

Натворил бед: ливень в Молдове обесточил села в нескольких районах

По состоянию на 17.00 частично или полностью обесточенными оставался 31 населенный пункт.

2021-08-02T20:40+0300

2021-08-02T20:40+0300

2021-08-02T20:40+0300

общество

молдова

ливень

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Ливни со шквалистым ветром, которые прошли в Молдове во второй половине дня в понедельник, привели к нарушению электроснабжения в целом ряде сел страны, сообщает пресс-служба компании-поставщика.Так, по состоянию на 17.00 частично или полностью обесточенными оставался 31 населенный пункт Криулянского, Оргеевского, Новоаненского и Штефан-Водского районов. На месте работают бригады специалистов.Чтобы избежать поражения электрическим током, населению следует соблюдать несколько рекомендаций:В случае обнаружения обрыва проводов или другого нарушения электроснабжения немедленно уведомить оператора круглосуточной службы по телефону 022-43-11-11 или по телефону, указанному в счете-фактуре.

https://ru.sputnik.md/20210802/liven-kishinev-posledstviya-43488989.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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молдова, ливень