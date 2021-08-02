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Где в Кишиневе 2 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 2 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 2 августа находятся мобильные пункты вакцинации
2021-08-02T11:56+0300
2021-08-02T11:56+0300
коронавирус
кишинев
вакцинация
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в понедельник.Троллейбус разместится в столичном секторе Чеканы, на улице Алеку Руссо на пересечении с улицей Мештерул Маноле. Автобус будет находиться в коммуне Бачой на улице Индепенденцей, 125/1, около примэрии.Где будут пункты вакцинации 3 августаМобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин у "Афганского парка". Пункт вакцинации в автобусе будет в пригороде Сынжера на улице 31 августа, 9, у Дома культуры. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210802/vakczinacziya-uchiteli-moldova-43479183.html
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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кишинев, вакцинация

Где в Кишиневе 2 августа находятся мобильные пункты вакцинации

11:56 02.08.2021
214
© Sputnik / Vilcu EvgheniaМобильный пункт вакцинации на Чеканах
Мобильный пункт вакцинации на Чеканах - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Vilcu Evghenia
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в понедельник.
Троллейбус разместится в столичном секторе Чеканы, на улице Алеку Руссо на пересечении с улицей Мештерул Маноле.
Автобус будет находиться в коммуне Бачой на улице Индепенденцей, 125/1, около примэрии.

Где будут пункты вакцинации 3 августа

Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин у "Афганского парка".
Пункт вакцинации в автобусе будет в пригороде Сынжера на улице 31 августа, 9, у Дома культуры.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Марафон вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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