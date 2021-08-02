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Среди известных молдавских политиков есть наркозависимые
Среди известных молдавских политиков есть наркозависимые
В очередном выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические перспективы Молдовы и исследуем масштабы наркомании в стране. 02.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-02T08:30+0300
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Насколько грандиозные задачи стоят перед новой властью Молдовы? Сможет ли новое правительство переломить ситуацию и вычеркнуть Молдову из традиционного рейтинга беднейших стран Европы? Сможет ли страна извлечь выгоды из своего географического положения и из своей политики?А также – насколько масштабна проблема наркотической зависимости в стране и правда ли, что среди известных молдаван много наркозависимых?Обо всем этом в беседе с экономическим экспертом Галиной Шеларь и председателем Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирчей Греку.
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молдова, наркотики, политика, экономика, наркомания, видео

Среди известных молдавских политиков есть наркозависимые

08:30 02.08.2021 (обновлено: 10:14 02.08.2021)
315
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические перспективы Молдовы и исследуем масштабы наркомании в стране.
Насколько грандиозные задачи стоят перед новой властью Молдовы? Сможет ли новое правительство переломить ситуацию и вычеркнуть Молдову из традиционного рейтинга беднейших стран Европы? Сможет ли страна извлечь выгоды из своего географического положения и из своей политики?
А также – насколько масштабна проблема наркотической зависимости в стране и правда ли, что среди известных молдаван много наркозависимых?
Обо всем этом в беседе с экономическим экспертом Галиной Шеларь и председателем Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирчей Греку.
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