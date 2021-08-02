https://ru.sputnik.md/20210802/moldavskie-politiki-narkozavisimosti-43474309.html

Среди известных молдавских политиков есть наркозависимые

Среди известных молдавских политиков есть наркозависимые

В очередном выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические перспективы Молдовы и исследуем масштабы наркомании в стране. 02.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-02T08:30+0300

2021-08-02T08:30+0300

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Насколько грандиозные задачи стоят перед новой властью Молдовы? Сможет ли новое правительство переломить ситуацию и вычеркнуть Молдову из традиционного рейтинга беднейших стран Европы? Сможет ли страна извлечь выгоды из своего географического положения и из своей политики?А также – насколько масштабна проблема наркотической зависимости в стране и правда ли, что среди известных молдаван много наркозависимых?Обо всем этом в беседе с экономическим экспертом Галиной Шеларь и председателем Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирчей Греку.

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, наркотики, политика, экономика, наркомания, видео