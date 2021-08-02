https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-dostavili-vakczina-johnson-43477070.html
В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
В Молдову доставили вакцину Johnson& Johnson
2021-08-02T09:36+0300
2021-08-02T09:36+0300
2021-08-02T10:29+0300
коронавирус
молдова
минздрав
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34711962_0:369:2985:2048_1920x0_80_0_0_33bdde03669411dc0d63942cb624337a.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Молдову через платформу COVAX доставили еще 150 тысяч доз вакцины против коронавируса Johnson&Johnson, произведенной в Соединенных Штатах, сообщили в понедельник в Минздраве.Как отметили в ведомстве, на данный момент в страну поступило 301 200 доз Johnson&Johnson из запланированных 500 тысяч.Минздрав также сообщил, что данная вакцина произведена американской фармацевтической компанией и является однокомпонентной, то есть для прививки нужна только одна доза препарата. Вакцина рекомендуется для людей не младше 18 лет.После клинических исследований было установлено, что эффективность препарата составляет 66,3% против всех форм заражения и 100% – против сложных форм.По всему миру уже было использовано больше 20 миллионов доз этой вакцины.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34711962_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_13c7cbd7f920745872d108250125f104.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
молдова, минздрав, вакцинация
В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
09:36 02.08.2021 (обновлено: 10:29 02.08.2021)
В республику доставили уже более 300 тысяч доз данной сыворотки из 500 тысяч запланированных.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Молдову через платформу COVAX доставили еще 150 тысяч доз вакцины против коронавируса Johnson&Johnson, произведенной в Соединенных Штатах, сообщили в понедельник в Минздраве.
Как отметили в ведомстве, на данный момент в страну поступило 301 200 доз Johnson&Johnson из запланированных 500 тысяч.
"Мы заметили большой спрос на эту прививку в Молдове. Согласно последним данным, уже 59 тысяч граждан получили эту вакцину. Наша страна располагает сыворотками против коронавируса разных типов, все они эффективны", – заявила на официальной церемонии передачи вакцины госсекретарь Минздрава Татьяна Затык.
Минздрав также сообщил, что данная вакцина произведена американской фармацевтической компанией и является однокомпонентной, то есть для прививки нужна только одна доза препарата. Вакцина рекомендуется для людей не младше 18 лет.
После клинических исследований было установлено, что эффективность препарата составляет 66,3% против всех форм заражения и 100% – против сложных форм.
По всему миру уже было использовано больше 20 миллионов доз этой вакцины.