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В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
В Молдову доставили вакцину Johnson& Johnson
2021-08-02T09:36+0300
2021-08-02T10:29+0300
коронавирус
молдова
минздрав
вакцинация
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Молдову через платформу COVAX доставили еще 150 тысяч доз вакцины против коронавируса Johnson&amp;Johnson, произведенной в Соединенных Штатах, сообщили в понедельник в Минздраве.Как отметили в ведомстве, на данный момент в страну поступило 301 200 доз Johnson&amp;Johnson из запланированных 500 тысяч.Минздрав также сообщил, что данная вакцина произведена американской фармацевтической компанией и является однокомпонентной, то есть для прививки нужна только одна доза препарата. Вакцина рекомендуется для людей не младше 18 лет.После клинических исследований было установлено, что эффективность препарата составляет 66,3% против всех форм заражения и 100% – против сложных форм.По всему миру уже было использовано больше 20 миллионов доз этой вакцины.
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молдова, минздрав, вакцинация

В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson

09:36 02.08.2021 (обновлено: 10:29 02.08.2021)
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© REUTERS / DADO RUVICФлакон с надписью "Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson"
Флакон с надписью Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В республику доставили уже более 300 тысяч доз данной сыворотки из 500 тысяч запланированных.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Молдову через платформу COVAX доставили еще 150 тысяч доз вакцины против коронавируса Johnson&Johnson, произведенной в Соединенных Штатах, сообщили в понедельник в Минздраве.
Как отметили в ведомстве, на данный момент в страну поступило 301 200 доз Johnson&Johnson из запланированных 500 тысяч.

"Мы заметили большой спрос на эту прививку в Молдове. Согласно последним данным, уже 59 тысяч граждан получили эту вакцину. Наша страна располагает сыворотками против коронавируса разных типов, все они эффективны", – заявила на официальной церемонии передачи вакцины госсекретарь Минздрава Татьяна Затык.

Минздрав также сообщил, что данная вакцина произведена американской фармацевтической компанией и является однокомпонентной, то есть для прививки нужна только одна доза препарата. Вакцина рекомендуется для людей не младше 18 лет.
После клинических исследований было установлено, что эффективность препарата составляет 66,3% против всех форм заражения и 100% – против сложных форм.
По всему миру уже было использовано больше 20 миллионов доз этой вакцины.
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