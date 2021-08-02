https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-dostavili-vakczina-johnson-43477070.html

В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson

В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson

В Молдову доставили вакцину Johnson& Johnson

2021-08-02T09:36+0300

2021-08-02T09:36+0300

2021-08-02T10:29+0300

коронавирус

молдова

минздрав

вакцинация

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Молдову через платформу COVAX доставили еще 150 тысяч доз вакцины против коронавируса Johnson&Johnson, произведенной в Соединенных Штатах, сообщили в понедельник в Минздраве.Как отметили в ведомстве, на данный момент в страну поступило 301 200 доз Johnson&Johnson из запланированных 500 тысяч.Минздрав также сообщил, что данная вакцина произведена американской фармацевтической компанией и является однокомпонентной, то есть для прививки нужна только одна доза препарата. Вакцина рекомендуется для людей не младше 18 лет.После клинических исследований было установлено, что эффективность препарата составляет 66,3% против всех форм заражения и 100% – против сложных форм.По всему миру уже было использовано больше 20 миллионов доз этой вакцины.

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2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

молдова, минздрав, вакцинация