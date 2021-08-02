Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-narusheniya-doroga-43487560.html
Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
Статистика нарушений водителей в Молдове за выходные
2021-08-02T15:01+0300
2021-08-02T15:01+0300
молдова
нарушения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34705125_0:297:3073:2025_1920x0_80_0_0_55e4319666dee79652dd794fa8979591.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Более 2200 водителей-нарушителей были оштрафованы сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности в выходные дни. Как отметили в ведомстве, из общего числа нарушений – 1776 водителей превысили скоростной режим.В инспекторате уточнили, что в отчетный период также выявлено шесть водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. "Еще 285 водителей были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставления приоритета пешеходам и другим участникам дорожного движения, а 151 водитель – за то, что не пристегнули ремни безопасности", – пояснили правоохранители.По данным Национального инспектората, в первой половине 2021 года было зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 93 человека погибли и 1171 получил травмы.
https://ru.sputnik.md/20210802/dtp-komrat-mototsiklist-43484425.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34705125_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_269f88b089e3e0a1281879c8e88323ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, нарушения

Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали

15:01 02.08.2021
316
© Sputnik / Mihai CarausГород Кишинёв
Город Кишинёв - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Среди самых частых нарушений ПДД – превышение скорости.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Более 2200 водителей-нарушителей были оштрафованы сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности в выходные дни.
Как отметили в ведомстве, из общего числа нарушений – 1776 водителей превысили скоростной режим.
В инспекторате уточнили, что в отчетный период также выявлено шесть водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде.
"Еще 285 водителей были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставления приоритета пешеходам и другим участникам дорожного движения, а 151 водитель – за то, что не пристегнули ремни безопасности", – пояснили правоохранители.
ДТП в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию
12:30
370
1
По данным Национального инспектората, в первой половине 2021 года было зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 93 человека погибли и 1171 получил травмы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:02Переходил в неположенном месте: в Кишиневе автобус сбил пенсионера
15:45Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью
15:28Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой
15:01Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
14:26В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят
13:59Бой за бронзу: молдавский борец уступил российскому спортсмену в Токио
13:30Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
13:00Российский самолет-амфибию направили на тушение лесного пожара на Родосе
12:30После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию
12:04Антикоррупционная прокуратура требует ареста и объявления в розыск Платона
11:56Где в Кишиневе 2 августа находятся мобильные пункты вакцинации
11:44Молдавская штангистка заняла восьмое место на Олимпийских играх
11:09Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции
10:41Успеть до учебного года: сколько педагогов прошли вакцинацию
10:29Владимир Путин поздравил военных с Днем ВДВ
10:08Штормовое предупреждение: на Молдову надвигаются грозы и град
09:36В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
09:10Мир за сутки: землетрясение в Молдове, виновники пожаров и невосприимчивость к COVID-19
09:00Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
08:30Среди известных молдавских политиков есть наркозависимые