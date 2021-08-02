https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-narusheniya-doroga-43487560.html

Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали

Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали

Статистика нарушений водителей в Молдове за выходные

2021-08-02T15:01+0300

2021-08-02T15:01+0300

2021-08-02T15:01+0300

молдова

нарушения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34705125_0:297:3073:2025_1920x0_80_0_0_55e4319666dee79652dd794fa8979591.jpg

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Более 2200 водителей-нарушителей были оштрафованы сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности в выходные дни. Как отметили в ведомстве, из общего числа нарушений – 1776 водителей превысили скоростной режим.В инспекторате уточнили, что в отчетный период также выявлено шесть водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. "Еще 285 водителей были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставления приоритета пешеходам и другим участникам дорожного движения, а 151 водитель – за то, что не пристегнули ремни безопасности", – пояснили правоохранители.По данным Национального инспектората, в первой половине 2021 года было зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 93 человека погибли и 1171 получил травмы.

https://ru.sputnik.md/20210802/dtp-komrat-mototsiklist-43484425.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

молдова, нарушения