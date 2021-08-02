https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-narusheniya-doroga-43487560.html
Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
Статистика нарушений водителей в Молдове за выходные
2021-08-02T15:01+0300
2021-08-02T15:01+0300
2021-08-02T15:01+0300
молдова
нарушения
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Более 2200 водителей-нарушителей были оштрафованы сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности в выходные дни. Как отметили в ведомстве, из общего числа нарушений – 1776 водителей превысили скоростной режим.В инспекторате уточнили, что в отчетный период также выявлено шесть водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. "Еще 285 водителей были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставления приоритета пешеходам и другим участникам дорожного движения, а 151 водитель – за то, что не пристегнули ремни безопасности", – пояснили правоохранители.По данным Национального инспектората, в первой половине 2021 года было зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 93 человека погибли и 1171 получил травмы.
https://ru.sputnik.md/20210802/dtp-komrat-mototsiklist-43484425.html
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Юлия Липовая
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молдова, нарушения
Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
Среди самых частых нарушений ПДД – превышение скорости.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Более 2200 водителей-нарушителей были оштрафованы сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности в выходные дни.
Как отметили в ведомстве, из общего числа нарушений – 1776 водителей превысили скоростной режим.
В инспекторате уточнили, что в отчетный период также выявлено шесть водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде.
"Еще 285 водителей были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставления приоритета пешеходам и другим участникам дорожного движения, а 151 водитель – за то, что не пристегнули ремни безопасности", – пояснили правоохранители.
По данным Национального инспектората, в первой половине 2021 года было зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 93 человека погибли и 1171 получил травмы.