https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-olimpijskie-igry-tokio-shtangistka-cilcic-43481895.html

Молдавская штангистка заняла восьмое место на Олимпийских играх

Молдавская штангистка заняла восьмое место на Олимпийских играх

Молдавская штангистка Елена Кылчик на Олимпиаде заняла 8 место

2021-08-02T11:44+0300

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олимпиада в токио-2020

молдова

токио

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Молдавская тяжелоатлетка Елена Кылчик заняла восьмое место на Олимпийских играх в Токио в категории до 87 килограммов. В сумме Кылчик взяла 240 килограммов (105 + 135). Первое место заняла китаянка Ван Чжоуюй. Другой молдавский штангист, Марин Робу, ранее также занял восьмое место в категории до 73 килограммов. Он в сумме взял 330 килограммов. Ранее временное правительство объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

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