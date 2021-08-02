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Шанс на грант: молодежь из СНГ может развить научные проекты на русском языке
Шанс на грант: молодежь из СНГ может развить научные проекты на русском языке
Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый
2021-08-02T22:50+0300
2021-08-02T22:50+0300
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общество
наука и технологии
образование
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Грант на развитие просветительских и научных проектов по теме русского языка могут получить молодые люди из стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), об этом сообщает пресс-служба российского Института Пушкина.Заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г. Костомарова можно подавать до 19 августа.Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый. Авторов-победителей пригласят в Москву для представления своих проектов и торжественного награждения в декабре 2021 года, - рассказала ректор Государственного институтом русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.Конкурс учрежден Институтом Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования России и приурочен к 30-летию образования СНГ и Году науки и технологий в России.Конкурс проводится в двух номинациях:К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, ученые и молодые специалисты не старше 35 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.Можно участвовать индивидуально или группой до пяти человек.С 1 по 7 сентября будут определены десять лучших проектов. Форум для победителей конкурса состоится в Москве в декабре 2021 года.Дополнительную информацию можно найти на сайте http://sng.pushkin.institute/
https://ru.sputnik.md/20201117/kvoty-granty-i-stipendii-chto-poluchat-inostrannye-studenty-v-russia-32536347.html
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общество, наука и технологии, образование

Шанс на грант: молодежь из СНГ может развить научные проекты на русском языке

22:50 02.08.2021
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© Sputnik / Andrey Iglov / Перейти в фотобанкУчебники по русскому языку
Учебники по русскому языку - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Andrey Iglov
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Конкурс учрежден Институтом Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Грант на развитие просветительских и научных проектов по теме русского языка могут получить молодые люди из стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), об этом сообщает пресс-служба российского Института Пушкина.
Логотип Россотрудничества - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2020
Россия
Квоты, гранты и стипендии: что получат иностранные студенты в России
17 ноября 2020, 19:57
255
Заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г. Костомарова можно подавать до 19 августа.
Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый. Авторов-победителей пригласят в Москву для представления своих проектов и торжественного награждения в декабре 2021 года, - рассказала ректор Государственного институтом русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.
Конкурс учрежден Институтом Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования России и приурочен к 30-летию образования СНГ и Году науки и технологий в России.
"Гуманитарное сотрудничество было и остается одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия на пространстве СНГ. Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения", - отметила Маргарита Русецкая.
Конкурс проводится в двух номинациях:
Информационно-просветительские проекты, направленные на продвижение русского языка и культуры в странах СНГ, формат различен: сайты, блоги о русском языке, страницы в соцсетях, каналы в YouTube, Telegram, публикации в СМИ, проведение лекций, встреч, дискуссий.
Исследования в области русского языка, литературы, в том числе в сопоставлении с родным языком, использование компьютерных курсов и программ в обучении русскому языку.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, ученые и молодые специалисты не старше 35 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Можно участвовать индивидуально или группой до пяти человек.
С 1 по 7 сентября будут определены десять лучших проектов. Форум для победителей конкурса состоится в Москве в декабре 2021 года.
Дополнительную информацию можно найти на сайте http://sng.pushkin.institute/
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