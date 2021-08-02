https://ru.sputnik.md/20210802/molodezh-iz-sng-razvit-nauchnye-proekty-na-russkom-yazyke-43500732.html

Шанс на грант: молодежь из СНГ может развить научные проекты на русском языке

Шанс на грант: молодежь из СНГ может развить научные проекты на русском языке

Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый

2021-08-02T22:50+0300

2021-08-02T22:50+0300

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россия

общество

наука и технологии

образование

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Грант на развитие просветительских и научных проектов по теме русского языка могут получить молодые люди из стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), об этом сообщает пресс-служба российского Института Пушкина.Заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г. Костомарова можно подавать до 19 августа.Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый. Авторов-победителей пригласят в Москву для представления своих проектов и торжественного награждения в декабре 2021 года, - рассказала ректор Государственного институтом русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.Конкурс учрежден Институтом Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования России и приурочен к 30-летию образования СНГ и Году науки и технологий в России.Конкурс проводится в двух номинациях:К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, ученые и молодые специалисты не старше 35 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.Можно участвовать индивидуально или группой до пяти человек.С 1 по 7 сентября будут определены десять лучших проектов. Форум для победителей конкурса состоится в Москве в декабре 2021 года.Дополнительную информацию можно найти на сайте http://sng.pushkin.institute/

https://ru.sputnik.md/20201117/kvoty-granty-i-stipendii-chto-poluchat-inostrannye-studenty-v-russia-32536347.html

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