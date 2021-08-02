https://ru.sputnik.md/20210802/nalogovye-postupleniya-v-byudzhet-prevysili-26-milliardov-leev-43502101.html

Денежный вклад: с начала года налоговые поступления в бюджет превысили 26 миллиардов леев

Денежный вклад: с начала года налоговые поступления в бюджет превысили 26 миллиардов леев

Налоговая служба Молдовы отчиталась о сборах в бюджет республики.

2021-08-02T22:12+0300

2021-08-02T22:12+0300

2021-08-02T22:12+0300

экономика

государственная налоговая служба

молдова

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Поступления в национальный публичный бюджет от Государственной налоговой службы (ГНС) за семь месяцев текущего года составили 26,4 миллиарда леев (более 1,2 миллиарда евро), это на 3,8 миллиарда леев, или 17,%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.По данным ГНС, представленным в понедельник, в госбюджет Молдовы за семь месяцев года собрано 11 миллиардов леев - это на 1,7 миллиарда, или на 17,8%, больше, чем годом ранее. В местные бюджеты поступило 3 миллиарда леев - на 550,3 миллиона, или на 22,6%, больше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.В бюджет государственного социального страхования за семь месяцев поступило 9,2 миллиарда леев, на 1,2 миллиарда (14,9%) больше, чем в январе-июле 2020-го.В фонды обязательного медицинского страхования было собрано 3,1 миллиарда леев, что на 412,5 миллиона леев, или на 15,3%, превышает показатели прошлого года.

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государственная налоговая служба, молдова