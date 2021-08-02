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Денежный вклад: с начала года налоговые поступления в бюджет превысили 26 миллиардов леев
Денежный вклад: с начала года налоговые поступления в бюджет превысили 26 миллиардов леев
Налоговая служба Молдовы отчиталась о сборах в бюджет республики.
2021-08-02T22:12+0300
2021-08-02T22:12+0300
экономика
государственная налоговая служба
молдова
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Поступления в национальный публичный бюджет от Государственной налоговой службы (ГНС) за семь месяцев текущего года составили 26,4 миллиарда леев (более 1,2 миллиарда евро), это на 3,8 миллиарда леев, или 17,%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.По данным ГНС, представленным в понедельник, в госбюджет Молдовы за семь месяцев года собрано 11 миллиардов леев - это на 1,7 миллиарда, или на 17,8%, больше, чем годом ранее. В местные бюджеты поступило 3 миллиарда леев - на 550,3 миллиона, или на 22,6%, больше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.В бюджет государственного социального страхования за семь месяцев поступило 9,2 миллиарда леев, на 1,2 миллиарда (14,9%) больше, чем в январе-июле 2020-го.В фонды обязательного медицинского страхования было собрано 3,1 миллиарда леев, что на 412,5 миллиона леев, или на 15,3%, превышает показатели прошлого года.
https://ru.sputnik.md/20210716/Byudzhet-2021-khvatit-li-Moldove-deneg-na-zarplaty-i-pensii-35552201.html
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Ирина Каруш
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государственная налоговая служба, молдова

Денежный вклад: с начала года налоговые поступления в бюджет превысили 26 миллиардов леев

22:12 02.08.2021
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© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Yana Zaharova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Налоговая служба Молдовы отчиталась о сборах в бюджет республики.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Поступления в национальный публичный бюджет от Государственной налоговой службы (ГНС) за семь месяцев текущего года составили 26,4 миллиарда леев (более 1,2 миллиарда евро), это на 3,8 миллиарда леев, или 17,%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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По данным ГНС, представленным в понедельник, в госбюджет Молдовы за семь месяцев года собрано 11 миллиардов леев - это на 1,7 миллиарда, или на 17,8%, больше, чем годом ранее.
В местные бюджеты поступило 3 миллиарда леев - на 550,3 миллиона, или на 22,6%, больше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.
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В бюджет государственного социального страхования за семь месяцев поступило 9,2 миллиарда леев, на 1,2 миллиарда (14,9%) больше, чем в январе-июле 2020-го.
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В фонды обязательного медицинского страхования было собрано 3,1 миллиарда леев, что на 412,5 миллиона леев, или на 15,3%, превышает показатели прошлого года.
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