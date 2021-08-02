https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html

Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции

Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции

Очереди на КПП в Молдове какие пункты перегружены где легче проехать

2021-08-02T11:09+0300

2021-08-02T11:09+0300

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общество

молдова

кпп

граница

румыния

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В понедельник утром на нескольких пунктах пересечения молдавско-румынской границы – повышенный поток выезжающих и выезжающих из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.Как отметили в ведомстве, на КПП Кагул удалось нормализовать трафик как на въезде, так и на выезде.В ведомстве добавили, что прохождение граждан через контрольные пункты усложнилось в связи с пандемией: людям, не имеющим документов, освобождающих их от самоизоляции, необходимо заполнять эпидемиологические анкеты. Также в Погранполиции рассказали, что из-за большого количества запросов возникли проблемы с информационной системой."В настоящее время пограничники работают в полную силу и прилагают все усилия, чтобы держать ситуацию под контролем. Просим понимания у путешественников. Получайте информацию из официальных источников при планировании поездки", – подчеркнули в Погранполиции.Также в ведомстве призвали граждан выбирать другие пункты пропуска, открытые для движения на границе с Румынией, где время ожидания не столь длительно: Костешты, Липканы, Джурджулешть-Галац.

молдова

румыния

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2021

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молдова, кпп, граница, румыния