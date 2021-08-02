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Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции
Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции
Очереди на КПП в Молдове какие пункты перегружены где легче проехать
2021-08-02T11:09+0300
2021-08-02T11:57+0300
общество
молдова
кпп
граница
румыния
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В понедельник утром на нескольких пунктах пересечения молдавско-румынской границы – повышенный поток выезжающих и выезжающих из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.Как отметили в ведомстве, на КПП Кагул удалось нормализовать трафик как на въезде, так и на выезде.В ведомстве добавили, что прохождение граждан через контрольные пункты усложнилось в связи с пандемией: людям, не имеющим документов, освобождающих их от самоизоляции, необходимо заполнять эпидемиологические анкеты. Также в Погранполиции рассказали, что из-за большого количества запросов возникли проблемы с информационной системой."В настоящее время пограничники работают в полную силу и прилагают все усилия, чтобы держать ситуацию под контролем. Просим понимания у путешественников. Получайте информацию из официальных источников при планировании поездки", – подчеркнули в Погранполиции.Также в ведомстве призвали граждан выбирать другие пункты пропуска, открытые для движения на границе с Румынией, где время ожидания не столь длительно: Костешты, Липканы, Джурджулешть-Галац.
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молдова, кпп, граница, румыния

Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции

11:09 02.08.2021 (обновлено: 11:57 02.08.2021)
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© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăОчередь на границе
Очередь на границе - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Пограничники призывают граждан выбирать разные пункты выезда из страны, чтобы разгрузить некоторые КПП.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В понедельник утром на нескольких пунктах пересечения молдавско-румынской границы – повышенный поток выезжающих и выезжающих из страны. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
Как отметили в ведомстве, на КПП Кагул удалось нормализовать трафик как на въезде, так и на выезде.

"На данный момент большие потоки людей (въезд и выезд) наблюдаются на трех КПП: Леушены, Скулены и Кагул. В связи с этим открыты все контрольные пункты и увеличено количество инспекторов, чтобы справляться с трафиком", – уточили в Погранполиции.

В ведомстве добавили, что прохождение граждан через контрольные пункты усложнилось в связи с пандемией: людям, не имеющим документов, освобождающих их от самоизоляции, необходимо заполнять эпидемиологические анкеты. Также в Погранполиции рассказали, что из-за большого количества запросов возникли проблемы с информационной системой.
"В настоящее время пограничники работают в полную силу и прилагают все усилия, чтобы держать ситуацию под контролем. Просим понимания у путешественников. Получайте информацию из официальных источников при планировании поездки", – подчеркнули в Погранполиции.
Также в ведомстве призвали граждан выбирать другие пункты пропуска, открытые для движения на границе с Румынией, где время ожидания не столь длительно: Костешты, Липканы, Джурджулешть-Галац.
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