https://ru.sputnik.md/20210802/ognennyy-labirint-800-gradusov-kak-gotovyat-moldavskikh-pozharnykh-43491129.html
Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных
Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных
Молдавские пожарные проходят через огненный лабиринт в 800 градусов
2021-08-02T17:00+0300
2021-08-02T17:00+0300
2021-08-02T17:00+0300
видео
видео
молдова
огонь
пожарные
учения
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На испытание с пожарным контейнером-тренажером попадают лишь те, кто проходит первый этап учений – лабиринт с дымом и атмосферой настоящего кошмара.В Республиканский учебный центр попадают "зеленые" пожарные, которые в обязательном порядке должны получить начальную подготовку продолжительностью не менее трех месяцев. В этих курсах тренинг проходят кандидаты практически со всей Молдовы.
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видео, видео, молдова, огонь, пожарные, учения
Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных
Пожарный контейнер, разогретый до 800 градусов, – такой тренажер используется в ходе учений сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
На испытание с пожарным контейнером-тренажером попадают лишь те, кто проходит первый этап учений – лабиринт с дымом и атмосферой настоящего кошмара.
В Республиканский учебный центр попадают "зеленые" пожарные, которые в обязательном порядке должны получить начальную подготовку продолжительностью не менее трех месяцев. В этих курсах тренинг проходят кандидаты практически со всей Молдовы.