https://ru.sputnik.md/20210802/ognennyy-labirint-800-gradusov-kak-gotovyat-moldavskikh-pozharnykh-43491129.html

Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных

Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных

Молдавские пожарные проходят через огненный лабиринт в 800 градусов

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На испытание с пожарным контейнером-тренажером попадают лишь те, кто проходит первый этап учений – лабиринт с дымом и атмосферой настоящего кошмара.В Республиканский учебный центр попадают "зеленые" пожарные, которые в обязательном порядке должны получить начальную подготовку продолжительностью не менее трех месяцев. В этих курсах тренинг проходят кандидаты практически со всей Молдовы.

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2021

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