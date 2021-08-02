https://ru.sputnik.md/20210802/okhrannik-podstrelil-rebenka-sputav-lisoj-pridnestrove-43491207.html

В Приднестровье сторож подстрелил ребенка, спутав его с лисой

В Приднестровье сторож подстрелил ребенка, спутав его с лисой

В Приднестровье охранник подстрелил ребенка спутав его с лисой

2021-08-02T16:27+0300

2021-08-02T16:27+0300

2021-08-02T16:27+0300

общество

приднестровье

молдова

дубоссары

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КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Сторож, охранявший виноградник, по ошибке подстрелил мальчика, спутав его с лисой. Инцидент произошел в Дубоссарском районе. По данным местной прессы, мать ребенка отправилась на подвязку виноградников и взяла сына с собой. Трагедия случилась, когда 11-летний мальчик присел в тени под виноградным кустом. Приняв ребенка за лису, 58-летний охранник выстрелил из ружья.Пострадавшего срочно госпитализировали со множественными ранениями головы, груди и рук.На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

https://ru.sputnik.md/20200114/carabiner-zastrelil-23-letnego-molodogo-cheloveka--podrobnosti-balti-28847021.html

приднестровье

молдова

дубоссары

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2021

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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приднестровье, молдова, дубоссары