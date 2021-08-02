Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020
Жители города Довер, штата Огайо (США) в здании местной средней школы болеют за американского пловца Хантера Армстронга во время заплыва на 100 метров.
Жители города Довер, штата Огайо (США) в здании местной средней школы болеют за американского пловца Хантера Армстронга во время заплыва на 100 метров.
Семья Итояма очень хотела попасть на Олимпиаду, но все, что им удалось купить – это билеты на весь день на поезд Юрикамоме, с которого можно наблюдать за велосипедными гонками, проходящими в Городском спортивном парке Ариаке в Токио.
Семья Итояма очень хотела попасть на Олимпиаду, но все, что им удалось купить – это билеты на весь день на поезд Юрикамоме, с которого можно наблюдать за велосипедными гонками, проходящими в Городском спортивном парке Ариаке в Токио.
Люди наблюдают за церемонией открытия Олимпийских игр в Токио на экране в саду Трокадеро, рядом с Эйфелевой башней.
Люди наблюдают за церемонией открытия Олимпийских игр в Токио на экране в саду Трокадеро, рядом с Эйфелевой башней.
На видео сирийский беженец Ваэль Аль-Фарадж смотрит матч по тхэквондо по телевизору на территории лагеря беженцев Азрак в Иордании.
На видео сирийский беженец Ваэль Аль-Фарадж смотрит матч по тхэквондо по телевизору на территории лагеря беженцев Азрак в Иордании.
Официантка в баре "Cheers One" смотрит трансляцию Олимпийские игр по телевизору.
Официантка в баре "Cheers One" смотрит трансляцию Олимпийские игр по телевизору.
Люди на улице приветствуют спортсменов, участвующих в смешанной эстафете по триатлону.
Люди на улице приветствуют спортсменов, участвующих в смешанной эстафете по триатлону.
Друзья и родственники венесуэльской спортсменки Юлимар Рохас болеют за соотечественницу, наблюдая за соревнованиями по телевизору. Рохас установила новый мировой рекорд, выиграв олимпийское золото в женском тройном прыжке в воскресенье.
Друзья и родственники венесуэльской спортсменки Юлимар Рохас болеют за соотечественницу, наблюдая за соревнованиями по телевизору. Рохас установила новый мировой рекорд, выиграв олимпийское золото в женском тройном прыжке в воскресенье.
Любители спорта наблюдают за финалом женской стометровки по плаванию в фанзоне торгового центра Westfield, Лондон.
Любители спорта наблюдают за финалом женской стометровки по плаванию в фанзоне торгового центра Westfield, Лондон.
Спортивные болельщики наблюдают за прямой трансляцией финала по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем в торговом центре в Гонконге.
Спортивные болельщики наблюдают за прямой трансляцией финала по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем в торговом центре в Гонконге.
Отличная возможность для "диванных болельщиков" наблюдать за ходом теннисного матча прямо из дома.
Отличная возможность для "диванных болельщиков" наблюдать за ходом теннисного матча прямо из дома.
Семья первой спортсменки-дзюдоистки из Чада, попавшей на Олимпийские игры, наблюдает за Мемнелум, которая несет флаг своей страны на открытии ОИ.
Семья первой спортсменки-дзюдоистки из Чада, попавшей на Олимпийские игры, наблюдает за Мемнелум, которая несет флаг своей страны на открытии ОИ.
Японские болельщики наблюдают за соревнованиями по триатлону с балкона одного из зданий.
Японские болельщики наблюдают за соревнованиями по триатлону с балкона одного из зданий.