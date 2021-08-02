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Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020
Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020
Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020
2021-08-02T15:45+0300
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фото
олимпийские игры
токио-2020
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Нынешнюю Олимпиаду действительно можно назвать уникальной. Ограничения, введенные из-за COVID-19, внесли свои коррективы в планы спортсменов и поклонников спорта.На соревнования публику не допускают. Вживую понаблюдать за состязаниями можно только на открытом воздухе. Что же остается болельщикам? Прильнуть к экранам. Телевизоров, смартфонов и уличных экранов, ведущих трансляции спортивных поединков.
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фото, олимпийские игры, токио-2020

Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020

15:45 02.08.2021 (обновлено: 17:34 02.08.2021)
84
Смотрите в нашей фотоподборке, как любители спорта по всему миру болеют за участников Олимпиады.
Нынешнюю Олимпиаду действительно можно назвать уникальной. Ограничения, введенные из-за COVID-19, внесли свои коррективы в планы спортсменов и поклонников спорта.
На соревнования публику не допускают. Вживую понаблюдать за состязаниями можно только на открытом воздухе. Что же остается болельщикам? Прильнуть к экранам. Телевизоров, смартфонов и уличных экранов, ведущих трансляции спортивных поединков.
© REUTERS / Gaelen Morse

Жители города Довер, штата Огайо (США) в здании местной средней школы болеют за американского пловца Хантера Армстронга во время заплыва на 100 метров.

Жители города Довер, штата Огайо (США) в здании местной средней школы болеют за американского пловца Хантера Армстронга во время заплыва на 100 метров. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Gaelen Morse

Жители города Довер, штата Огайо (США) в здании местной средней школы болеют за американского пловца Хантера Армстронга во время заплыва на 100 метров.

© REUTERS / Androniki Christodoulou

Семья Итояма очень хотела попасть на Олимпиаду, но все, что им удалось купить – это билеты на весь день на поезд Юрикамоме, с которого можно наблюдать за велосипедными гонками, проходящими в Городском спортивном парке Ариаке в Токио.

Семья Итояма очень хотела попасть на Олимпиаду, но все, что им удалось купить – это билеты на весь день на поезд Юрикамоме, с которого можно наблюдать за велосипедными гонками, проходящими в Городском спортивном парке Ариаке в Токио. - Sputnik Молдова
2/12
© REUTERS / Androniki Christodoulou

Семья Итояма очень хотела попасть на Олимпиаду, но все, что им удалось купить – это билеты на весь день на поезд Юрикамоме, с которого можно наблюдать за велосипедными гонками, проходящими в Городском спортивном парке Ариаке в Токио.

© REUTERS / Benoit Tessier

Люди наблюдают за церемонией открытия Олимпийских игр в Токио на экране в саду Трокадеро, рядом с Эйфелевой башней.

Люди наблюдают за церемонией открытия Олимпийских игр в Токио на экране в саду Трокадеро, рядом с Эйфелевой башней. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Benoit Tessier

Люди наблюдают за церемонией открытия Олимпийских игр в Токио на экране в саду Трокадеро, рядом с Эйфелевой башней.

© REUTERS / Chang-Ran Kim

На видео сирийский беженец Ваэль Аль-Фарадж смотрит матч по тхэквондо по телевизору на территории лагеря беженцев Азрак в Иордании.

На видео сирийский беженец Ваэль Аль-Фарадж смотрит матч по тхэквондо по телевизору на территории лагеря беженцев Азрак в Иордании. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Chang-Ran Kim

На видео сирийский беженец Ваэль Аль-Фарадж смотрит матч по тхэквондо по телевизору на территории лагеря беженцев Азрак в Иордании.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Официантка в баре "Cheers One" смотрит трансляцию Олимпийские игр по телевизору.

Официантка в баре &quot;Cheers One&quot; смотрит трансляцию Олимпийские игр по телевизору. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Официантка в баре "Cheers One" смотрит трансляцию Олимпийские игр по телевизору.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Люди на улице приветствуют спортсменов, участвующих в смешанной эстафете по триатлону.

Люди на улице приветствуют спортсменов, участвующих в смешанной эстафете по триатлону. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

Люди на улице приветствуют спортсменов, участвующих в смешанной эстафете по триатлону.

© AFP 2021 / Federico Parra

Друзья и родственники венесуэльской спортсменки Юлимар Рохас болеют за соотечественницу, наблюдая за соревнованиями по телевизору. Рохас установила новый мировой рекорд, выиграв олимпийское золото в женском тройном прыжке в воскресенье.

Друзья и родственники венесуэльской спортсменки Юлимар Рохас болеют за соотечественницу, наблюдая за соревнованиями по телевизору. Рохас установила новый мировой рекорд, выиграв олимпийское золото в женском тройном прыжке в воскресенье. - Sputnik Молдова
7/12
© AFP 2021 / Federico Parra

Друзья и родственники венесуэльской спортсменки Юлимар Рохас болеют за соотечественницу, наблюдая за соревнованиями по телевизору. Рохас установила новый мировой рекорд, выиграв олимпийское золото в женском тройном прыжке в воскресенье.

© AFP 2021 / Niklas Halle'n

Любители спорта наблюдают за финалом женской стометровки по плаванию в фанзоне торгового центра Westfield, Лондон.

Любители спорта наблюдают за финалом женской стометровки по плаванию в фанзоне торгового центра Westfield, Лондон. - Sputnik Молдова
8/12
© AFP 2021 / Niklas Halle'n

Любители спорта наблюдают за финалом женской стометровки по плаванию в фанзоне торгового центра Westfield, Лондон.

© REUTERS / Tyrone Siu

Спортивные болельщики наблюдают за прямой трансляцией финала по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем в торговом центре в Гонконге.

Спортивные болельщики наблюдают за прямой трансляцией финала по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем в торговом центре в Гонконге. - Sputnik Молдова
9/12
© REUTERS / Tyrone Siu

Спортивные болельщики наблюдают за прямой трансляцией финала по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем в торговом центре в Гонконге.

© REUTERS / Edgar Su

Отличная возможность для "диванных болельщиков" наблюдать за ходом теннисного матча прямо из дома.

Отличная возможность для &quot;диванных болельщиков&quot; наблюдать за ходом теннисного матча прямо из дома. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS / Edgar Su

Отличная возможность для "диванных болельщиков" наблюдать за ходом теннисного матча прямо из дома.

© REUTERS / Mahamat Ramadane

Семья первой спортсменки-дзюдоистки из Чада, попавшей на Олимпийские игры, наблюдает за Мемнелум, которая несет флаг своей страны на открытии ОИ.

Семья первой спортсменки-дзюдоистки из Чада, попавшей на Олимпийские игры, наблюдает за Мемнелум, которая несет флаг своей страны на открытии ОИ. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Mahamat Ramadane

Семья первой спортсменки-дзюдоистки из Чада, попавшей на Олимпийские игры, наблюдает за Мемнелум, которая несет флаг своей страны на открытии ОИ.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Японские болельщики наблюдают за соревнованиями по триатлону с балкона одного из зданий.

Японские болельщики наблюдают за соревнованиями по триатлону с балкона одного из зданий. - Sputnik Молдова
12/12
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Японские болельщики наблюдают за соревнованиями по триатлону с балкона одного из зданий.

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