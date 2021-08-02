https://ru.sputnik.md/20210802/olimpics-television-43477920.html

Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020

Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020

Когда нельзя на трибуны – как люди в разных странах мира смотрят Олимпиаду-2020

2021-08-02T15:45+0300

2021-08-02T15:45+0300

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фото

олимпийские игры

токио-2020

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Нынешнюю Олимпиаду действительно можно назвать уникальной. Ограничения, введенные из-за COVID-19, внесли свои коррективы в планы спортсменов и поклонников спорта.На соревнования публику не допускают. Вживую понаблюдать за состязаниями можно только на открытом воздухе. Что же остается болельщикам? Прильнуть к экранам. Телевизоров, смартфонов и уличных экранов, ведущих трансляции спортивных поединков.

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2021

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, олимпийские игры, токио-2020