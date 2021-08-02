https://ru.sputnik.md/20210802/olimpiyskogo-chempiona-tokio-2020-zasnyali-za-vyazaniem-43502387.html

Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием

Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием

Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду засняли за вязанием

2021-08-02T22:35+0300

2021-08-02T22:35+0300

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олимпиада в токио-2020

спорт

хобби

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Все, кто смотрел трансляцию женских соревнований по плаванию в Токио, могли заметить на зрительских трибунах необычное зрелище: спортсмена в медицинской маске, который довольно ловко вяжет на спицах. Знатокам спорта нетрудно было узнать в юноше олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Томаса Дейли.Видео из серии "петелька за петелькой" мновенно стало вирусным. Выяснилось, что такой досуг для бронзового призера ОИ в Лондоне, серебряного медалиста Олимпиады в Рио и золотого - в Токио совсем не случаен. Британский спортсмен вяжет много и охотно, делясь своими проектами в Instagram с поклонниками и болельщиками."Навыки вязания спицами и крючком очень помогли мне на этих Олимпийских играх", - поделился чемпион своими впечатлениями после того как получил золотую медаль ОИ в Токио. Разумеется, он сразу же связал для награды чехольчик - с изображением флагов Великобритании и Японии.Однако в творческой копилке спортсмена не только малые формы: в соцсетях представлены вязаные им пуловеры, предметы декора, игрушки, детская одежда и даже чехлы для мебели. Судя по всему, олимпийский чемпион посвящает хобби все свободное время.

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2021

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спорт, хобби