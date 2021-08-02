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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием
Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием
Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду засняли за вязанием
2021-08-02T22:35+0300
2021-08-02T22:35+0300
олимпиада в токио-2020
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Все, кто смотрел трансляцию женских соревнований по плаванию в Токио, могли заметить на зрительских трибунах необычное зрелище: спортсмена в медицинской маске, который довольно ловко вяжет на спицах. Знатокам спорта нетрудно было узнать в юноше олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Томаса Дейли.Видео из серии "петелька за петелькой" мновенно стало вирусным. Выяснилось, что такой досуг для бронзового призера ОИ в Лондоне, серебряного медалиста Олимпиады в Рио и золотого - в Токио совсем не случаен. Британский спортсмен вяжет много и охотно, делясь своими проектами в Instagram с поклонниками и болельщиками."Навыки вязания спицами и крючком очень помогли мне на этих Олимпийских играх", - поделился чемпион своими впечатлениями после того как получил золотую медаль ОИ в Токио. Разумеется, он сразу же связал для награды чехольчик - с изображением флагов Великобритании и Японии.Однако в творческой копилке спортсмена не только малые формы: в соцсетях представлены вязаные им пуловеры, предметы декора, игрушки, детская одежда и даже чехлы для мебели. Судя по всему, олимпийский чемпион посвящает хобби все свободное время.
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Ирина Каруш
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спорт, хобби

Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием

22:35 02.08.2021
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© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТом Дейли, Синхронные прыжки в воду. ЧЕ-2012. Мужчины. Вышка 10 м
Том Дейли, Синхронные прыжки в воду. ЧЕ-2012. Мужчины. Вышка 10 м - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Оказалось, что олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли очень любит вязать и даже посвятил своему хобби целую страницу в Instagram.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Все, кто смотрел трансляцию женских соревнований по плаванию в Токио, могли заметить на зрительских трибунах необычное зрелище: спортсмена в медицинской маске, который довольно ловко вяжет на спицах. Знатокам спорта нетрудно было узнать в юноше олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Томаса Дейли.
Видео из серии "петелька за петелькой" мновенно стало вирусным. Выяснилось, что такой досуг для бронзового призера ОИ в Лондоне, серебряного медалиста Олимпиады в Рио и золотого - в Токио совсем не случаен. Британский спортсмен вяжет много и охотно, делясь своими проектами в Instagram с поклонниками и болельщиками.
"Навыки вязания спицами и крючком очень помогли мне на этих Олимпийских играх", - поделился чемпион своими впечатлениями после того как получил золотую медаль ОИ в Токио. Разумеется, он сразу же связал для награды чехольчик - с изображением флагов Великобритании и Японии.
Однако в творческой копилке спортсмена не только малые формы: в соцсетях представлены вязаные им пуловеры, предметы декора, игрушки, детская одежда и даже чехлы для мебели. Судя по всему, олимпийский чемпион посвящает хобби все свободное время.
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