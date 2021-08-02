https://ru.sputnik.md/20210802/olimpiyskogo-chempiona-tokio-2020-zasnyali-za-vyazaniem-43502387.html
Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием
Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием
Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду засняли за вязанием
2021-08-02T22:35+0300
2021-08-02T22:35+0300
2021-08-02T22:35+0300
олимпиада в токио-2020
спорт
хобби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/02/43502346_0:379:2047:1530_1920x0_80_0_0_d0df711ad7986e22af78562426051a3f.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Все, кто смотрел трансляцию женских соревнований по плаванию в Токио, могли заметить на зрительских трибунах необычное зрелище: спортсмена в медицинской маске, который довольно ловко вяжет на спицах. Знатокам спорта нетрудно было узнать в юноше олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Томаса Дейли.Видео из серии "петелька за петелькой" мновенно стало вирусным. Выяснилось, что такой досуг для бронзового призера ОИ в Лондоне, серебряного медалиста Олимпиады в Рио и золотого - в Токио совсем не случаен. Британский спортсмен вяжет много и охотно, делясь своими проектами в Instagram с поклонниками и болельщиками."Навыки вязания спицами и крючком очень помогли мне на этих Олимпийских играх", - поделился чемпион своими впечатлениями после того как получил золотую медаль ОИ в Токио. Разумеется, он сразу же связал для награды чехольчик - с изображением флагов Великобритании и Японии.Однако в творческой копилке спортсмена не только малые формы: в соцсетях представлены вязаные им пуловеры, предметы декора, игрушки, детская одежда и даже чехлы для мебели. Судя по всему, олимпийский чемпион посвящает хобби все свободное время.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/02/43502346_0:76:2047:1611_1920x0_80_0_0_160314065c38fe69d3f37ddb5961d0ce.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
спорт, хобби
Медаль на спицах: олимпийского чемпиона на трибунах Токио-2020 засняли за вязанием
Оказалось, что олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли очень любит вязать и даже посвятил своему хобби целую страницу в Instagram.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Все, кто смотрел трансляцию женских соревнований по плаванию в Токио, могли заметить на зрительских трибунах необычное зрелище: спортсмена в медицинской маске, который довольно ловко вяжет на спицах. Знатокам спорта нетрудно было узнать в юноше олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Томаса Дейли.
Видео из серии "петелька за петелькой" мновенно стало вирусным. Выяснилось, что такой досуг для бронзового призера ОИ в Лондоне, серебряного медалиста Олимпиады в Рио и золотого - в Токио совсем не случаен. Британский спортсмен вяжет много и охотно, делясь своими проектами в Instagram с поклонниками и болельщиками.
"Навыки вязания спицами и крючком очень помогли мне на этих Олимпийских играх", - поделился чемпион своими впечатлениями после того как получил золотую медаль ОИ в Токио. Разумеется, он сразу же связал для награды чехольчик - с изображением флагов Великобритании и Японии.
Однако в творческой копилке спортсмена не только малые формы: в соцсетях представлены вязаные им пуловеры, предметы декора, игрушки, детская одежда и даже чехлы для мебели. Судя по всему, олимпийский чемпион посвящает хобби все свободное время.