https://ru.sputnik.md/20210802/ozhirenie-mozhet-povysit-risk-razvitiya-raka-organov-zhkt---uchenye-43490081.html

Ожирение может повысить риск развития рака органов ЖКТ - ученые

Ожирение может повысить риск развития рака органов ЖКТ - ученые

Ученые полагают, что связь между жировой массой и раком органов ЖКТ может быть обусловлена потреблением жирной пищи, в которой содержится большое количество канцерогенных веществ.

2021-08-02T23:45+0300

2021-08-02T23:45+0300

2021-08-02T23:45+0300

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Результы исследования, проведенного учеными из Кембриджского университета (Великобритания) и Каролинского института (Швеция), показали, что ожирение увеличивает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Материалы исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine, передают "Известия".Ученые полагают, что связь между жировой массой и раком органов ЖКТ может быть обусловлена потреблением жирной пищи, в которой содержится большое количество канцерогенных веществ.Диетологи утверждают, однако, что для здоровья человека пропуск приема пищи не менее опасен. Те, кто "отдает обед врагу", рискуют получить взамен низкий уровень сахара в крови.

https://ru.sputnik.md/20210715/Kitayskie-uchenye-nazvali-dietu-dlya-predotvrascheniya-raka-infarkta-i-diabeta-35526302.html

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