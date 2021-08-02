https://ru.sputnik.md/20210802/ozhirenie-mozhet-povysit-risk-razvitiya-raka-organov-zhkt---uchenye-43490081.html
Ожирение может повысить риск развития рака органов ЖКТ - ученые
Ожирение может повысить риск развития рака органов ЖКТ - ученые
Ученые полагают, что связь между жировой массой и раком органов ЖКТ может быть обусловлена потреблением жирной пищи, в которой содержится большое количество канцерогенных веществ.
2021-08-02T23:45+0300
2021-08-02T23:45+0300
2021-08-02T23:45+0300
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Результы исследования, проведенного учеными из Кембриджского университета (Великобритания) и Каролинского института (Швеция), показали, что ожирение увеличивает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Материалы исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine, передают "Известия".Ученые полагают, что связь между жировой массой и раком органов ЖКТ может быть обусловлена потреблением жирной пищи, в которой содержится большое количество канцерогенных веществ.Диетологи утверждают, однако, что для здоровья человека пропуск приема пищи не менее опасен. Те, кто "отдает обед врагу", рискуют получить взамен низкий уровень сахара в крови.
https://ru.sputnik.md/20210715/Kitayskie-uchenye-nazvali-dietu-dlya-predotvrascheniya-raka-infarkta-i-diabeta-35526302.html
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великобритания, швеция
Ожирение может повысить риск развития рака органов ЖКТ - ученые
Специалисты утверждают, что онкологические заболевания органов желудочно-кишечного тракта могут быть связаны и с лишним весом.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik.
Результы исследования, проведенного учеными из Кембриджского университета (Великобритания) и Каролинского института (Швеция), показали, что ожирение увеличивает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Материалы исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine
, передают "Известия"
.
"Жировая масса является более важным фактором риска развития рака, чем рост и высокий ИМТ. Но в основном именно рака органов желудочно-кишечного тракта", — приводятся в исследовании слова одного из его авторов Сюзанны Ларсон.
Ученые полагают, что связь между жировой массой и раком органов ЖКТ может быть обусловлена потреблением жирной пищи, в которой содержится большое количество канцерогенных веществ.
Диетологи утверждают, однако, что для здоровья человека пропуск приема пищи не менее опасен. Те, кто "отдает обед врагу", рискуют получить взамен низкий уровень сахара в крови.