https://ru.sputnik.md/20210802/pervyy-v-mire-opossum-gmo-vyveden-v-yaponii-43493902.html

Первый в мире опоссум-ГМО выведен в Японии

Первый в мире опоссум-ГМО выведен в Японии

Проведенный учеными эксперимент будет полезен в изучении рака и других серьезных заболеваний человека.

2021-08-02T23:15+0300

2021-08-02T23:15+0300

2021-08-02T23:15+0300

общество

япония

гмо

ученые

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Генетическое редактирование сумчатого существа впервые в мире провели ученые из Центра исследований динамики биосистем RIKEN (Япония), пишет МИР24. Это исследование позволит лучше изучить уникальные гены, которые присутствуют только у сумчатых, сообщает Current Biology.Генетически модифицированные животные, особенно мыши и крысы, являются чрезвычайно важными инструментами для исследования биологических процессов. Так, ученые могут заставить "замолчать" какой-либо ген, чтобы установить его истинную функцию, пишет издание.Ученые выбрали для исследований сумчатое - опоссума, поскольку он считается одним из самых древних ныне живущих видов. Его геном уже полностью секвенирован, а размеры и другие свойства схожи со свойствами мышей и крыс.Опоссумы могут заболеть раком кожи от воздействия ультрафиолета – в этом они похожи на людей, но отличаются от других сумчатых. Кроме того, новорожденные детеныши опоссумов с повреждениями спинного мозга обладают способностью естественным образом исцелять себя.В рамках эксперимента ученые ввели раствор для редактирования генома в оплодотворенные яйцеклетки самки опоссума. Затем яйцеклетки пересадили суррогатной матери. В результате специалистам удалось получить первое генетически отредактированное потомство.Ученым нужен был ген, ответственный за производство пигмента для тела. Когда его работа нарушается, в организме вырабатывается недостаточно пигмента. Так, некоторые родившиеся у суррогатной матери детеныши оказались альбиносами – это значило, что эксперты успешно воздействовали на ген. Альбиносы выросли и передали дефектный ген следующим поколениям.Опробовав технологию, ученые намерены провести дальнейшие эксперименты. Полученные ими данные будут важны для таких областей, как эмбриология, нейробиология, репродукция, иммуногенетика, биология рака и даже сравнительная эволюция.

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япония, гмо, ученые