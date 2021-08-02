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Первый в мире опоссум-ГМО выведен в Японии
Первый в мире опоссум-ГМО выведен в Японии
Проведенный учеными эксперимент будет полезен в изучении рака и других серьезных заболеваний человека.
2021-08-02T23:15+0300
2021-08-02T23:15+0300
общество
япония
гмо
ученые
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Генетическое редактирование сумчатого существа впервые в мире провели ученые из Центра исследований динамики биосистем RIKEN (Япония), пишет МИР24. Это исследование позволит лучше изучить уникальные гены, которые присутствуют только у сумчатых, сообщает Current Biology.Генетически модифицированные животные, особенно мыши и крысы, являются чрезвычайно важными инструментами для исследования биологических процессов. Так, ученые могут заставить "замолчать" какой-либо ген, чтобы установить его истинную функцию, пишет издание.Ученые выбрали для исследований сумчатое - опоссума, поскольку он считается одним из самых древних ныне живущих видов. Его геном уже полностью секвенирован, а размеры и другие свойства схожи со свойствами мышей и крыс.Опоссумы могут заболеть раком кожи от воздействия ультрафиолета – в этом они похожи на людей, но отличаются от других сумчатых. Кроме того, новорожденные детеныши опоссумов с повреждениями спинного мозга обладают способностью естественным образом исцелять себя.В рамках эксперимента ученые ввели раствор для редактирования генома в оплодотворенные яйцеклетки самки опоссума. Затем яйцеклетки пересадили суррогатной матери. В результате специалистам удалось получить первое генетически отредактированное потомство.Ученым нужен был ген, ответственный за производство пигмента для тела. Когда его работа нарушается, в организме вырабатывается недостаточно пигмента. Так, некоторые родившиеся у суррогатной матери детеныши оказались альбиносами – это значило, что эксперты успешно воздействовали на ген. Альбиносы выросли и передали дефектный ген следующим поколениям.Опробовав технологию, ученые намерены провести дальнейшие эксперименты. Полученные ими данные будут важны для таких областей, как эмбриология, нейробиология, репродукция, иммуногенетика, биология рака и даже сравнительная эволюция.
https://ru.sputnik.md/20200906/selektsioner-pro-kvadratnye-arbuzy-gibrid-cheloveka-s-rasteniem-i-gmo-31487147.html
https://ru.sputnik.md/20210221/foto-klonirovannye-zhivotnye-chudesa-genetiki-i-spasenie-vymirayuschikh-vidov-33712304.html
https://ru.sputnik.md/20200531/onkolog-nazval-simptomy-po-kotorym-mozhno-raspoznat-rak-kozhi-30426784.html
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япония, гмо, ученые

Первый в мире опоссум-ГМО выведен в Японии

23:15 02.08.2021
139
CC0 / Pixabay / Пробирки и мензурки в лаборатории
Пробирки и мензурки в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
CC0 / Pixabay /
Проведенный учеными эксперимент будет полезен в изучении рака и других серьезных заболеваний человека.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Генетическое редактирование сумчатого существа впервые в мире провели ученые из Центра исследований динамики биосистем RIKEN (Япония), пишет МИР24. Это исследование позволит лучше изучить уникальные гены, которые присутствуют только у сумчатых, сообщает Current Biology.
Генетически модифицированные животные, особенно мыши и крысы, являются чрезвычайно важными инструментами для исследования биологических процессов. Так, ученые могут заставить "замолчать" какой-либо ген, чтобы установить его истинную функцию, пишет издание.
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Ученые выбрали для исследований сумчатое - опоссума, поскольку он считается одним из самых древних ныне живущих видов. Его геном уже полностью секвенирован, а размеры и другие свойства схожи со свойствами мышей и крыс.
Опоссумы могут заболеть раком кожи от воздействия ультрафиолета – в этом они похожи на людей, но отличаются от других сумчатых. Кроме того, новорожденные детеныши опоссумов с повреждениями спинного мозга обладают способностью естественным образом исцелять себя.
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В рамках эксперимента ученые ввели раствор для редактирования генома в оплодотворенные яйцеклетки самки опоссума. Затем яйцеклетки пересадили суррогатной матери. В результате специалистам удалось получить первое генетически отредактированное потомство.
Ученым нужен был ген, ответственный за производство пигмента для тела. Когда его работа нарушается, в организме вырабатывается недостаточно пигмента. Так, некоторые родившиеся у суррогатной матери детеныши оказались альбиносами – это значило, что эксперты успешно воздействовали на ген. Альбиносы выросли и передали дефектный ген следующим поколениям.
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Опробовав технологию, ученые намерены провести дальнейшие эксперименты. Полученные ими данные будут важны для таких областей, как эмбриология, нейробиология, репродукция, иммуногенетика, биология рака и даже сравнительная эволюция.
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