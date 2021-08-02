https://ru.sputnik.md/20210802/platon-rozysk-sud-43494662.html

Платона не станут объявлять в розыск: ему дали еще время, чтобы явиться в суд

Платона не станут объявлять в розыск: ему дали еще время, чтобы явиться в суд

Вячеслава Платона не станут объявлять в розыск

2021-08-02T17:20+0300

2021-08-02T17:20+0300

2021-08-02T17:20+0300

общество

молдова

суд столичного сектора буюканы

прокуратура

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КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. В Буюканском суде не поддержали требование прокуроров объявить в розыск бизнесмена Вячеслава Платона. Предприниматель должен был явиться на заседание суда 2 августа, но не приехал. Суд дал возможность Платону прийти на заседание 12 августа.Ранее в Антикоррупционной прокуратуре потребовали ареста и объявления в розыск бизнесмена. Такую меру объявили в связи с неявкой Платона на судебное заседание по повторному рассмотрению дела, в котором он обвиняется в "активной коррупции" и "мошенничестве".Уточнялось, что запрос прокуратуры основан на информации, предоставленной Пограничной полицией, которая подтверждает факт отсутствия обвиняемого в стране.Как напомнили в ведомстве, на понедельник было намечено рассмотрение дела от 30 января 2020 года, которое было возвращено Апелляционным судом Кишинева для повторного изучения. Вячеслав Платон обвиняется в том, что в декабре 2016 года он подкупил двух охранников из специальной бригады Pantera в Управлении пенитенциарных учреждений, обеспечивающей охрану и сопровождение в суд.Платона также обвиняют в том, что в 2016 году, будучи владельцем контрольного пакета акций трех страховых компаний, принадлежащих ему через посредников, он организовал хищение денег со счетов компаний.

https://ru.sputnik.md/20210802/arest-rozysk-platon-43483028.html

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молдова, суд столичного сектора буюканы, прокуратура