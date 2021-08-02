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Погодные рекорды Молдовы 2 августа
Погодные рекорды Молдовы 2 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 02.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-02T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Самое холодное второе августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 2 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +35,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Дмитрий Терехов
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климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 2 августа

00:01 02.08.2021
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© Sputnik / Svyazin AlexanderNistru
Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Самое холодное второе августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,6 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 2 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +35,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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