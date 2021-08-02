Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210802/pridnestrove-massovye-meropriyatiya-zapret-43494165.html
В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
2021-08-02T17:40+0300
2021-08-02T17:40+0300
коронавирус
приднестровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34705370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ef82c3e7e9ddd772069e8f7ef6b851b.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Приднестровье предлагают временно ограничить проведение в закрытых помещениях торжественных мероприятий, предполагающих большое скопление граждан. Такое предложение выдвинул лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе заседаний Оперштаба в понедельник.Такую меру предлагается ввести из-за роста числа новых заражений коронавирусом в регионе.Как отметили специалисты на заседании, на левом берегу Днестра заболеваемость коронавирусом в июле была выше, чем в июне: среднесуточные показатели 33 и 22 соответственно. При этом эпидситуация в целом благоприятнее, чем в марте, когда в сутки регистрировали в десять раз больше случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в ходе заседания Оперштаба Приднестровья в понедельник.Как отметили на заседании, летальность в июле чуть выше, чем в целом за время пандемии: 2,6% против 2,4% (самый высокий показатель был в мае – 5,5%). На протяжении всей пандемии в Приднестровье самый низкий уровень заражаемости зафиксирован в Каменке.Кроме того, в Оперштабе обсуждали процесс вакцинации: планируется запуск единой телефонной линии по приему заявок от граждан, желающих привиться от коронавируса, так как эта система позволит вернуть в привычное русло работу поликлиник."Пока механизм телефонной записи и консультирования по вопросам, связанным с COVID-19, запущен только в Тирасполе. С 5 августа в него включатся Бендеры, затем Слободзея и Рыбница. Общий охват по Приднестровью будет к сентябрю", - уточнили на заседании.Говорили на совещании и о предстоящем начале учебного года. Как считает Красносельский, подготовка должна предполагать вероятность как традиционной, так и дистанционной формы обучения.
https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-dostavili-vakczina-johnson-43477070.html
https://ru.sputnik.md/20210723/voz-pandemiya-covid-19-daleka-ot-zaversheniya-43106712.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34705370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_928dfcc28898d4d9d6686fd1236628fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
приднестровье

В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях

17:40 02.08.2021
187
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь Екатерининский парк
Тирасполь Екатерининский парк - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На левом берегу Днестра отмечают рост заболеваемости коронавирусом. Предлагается ввести ограничительные меры.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Приднестровье предлагают временно ограничить проведение в закрытых помещениях торжественных мероприятий, предполагающих большое скопление граждан. Такое предложение выдвинул лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе заседаний Оперштаба в понедельник.
Такую меру предлагается ввести из-за роста числа новых заражений коронавирусом в регионе.

"Речь идет, к примеру, о праздновании ведомственных юбилеев с приглашением большого числа гостей. Такие встречи целесообразно организовывать на благоустроенных открытых площадках".

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в с российской делегацией - Sputnik Молдова
Вадим Красносельский
лидер Приднестровья
Как отметили специалисты на заседании, на левом берегу Днестра заболеваемость коронавирусом в июле была выше, чем в июне: среднесуточные показатели 33 и 22 соответственно. При этом эпидситуация в целом благоприятнее, чем в марте, когда в сутки регистрировали в десять раз больше случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в ходе заседания Оперштаба Приднестровья в понедельник.
Флакон с надписью Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Коронавирус
В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
09:36
226
Как отметили на заседании, летальность в июле чуть выше, чем в целом за время пандемии: 2,6% против 2,4% (самый высокий показатель был в мае – 5,5%). На протяжении всей пандемии в Приднестровье самый низкий уровень заражаемости зафиксирован в Каменке.
Кроме того, в Оперштабе обсуждали процесс вакцинации: планируется запуск единой телефонной линии по приему заявок от граждан, желающих привиться от коронавируса, так как эта система позволит вернуть в привычное русло работу поликлиник.
Медицинские работники в инфекционной больнице - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Коронавирус
ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения
23 июля, 20:04
353
"Пока механизм телефонной записи и консультирования по вопросам, связанным с COVID-19, запущен только в Тирасполе. С 5 августа в него включатся Бендеры, затем Слободзея и Рыбница. Общий охват по Приднестровью будет к сентябрю", - уточнили на заседании.
Говорили на совещании и о предстоящем начале учебного года. Как считает Красносельский, подготовка должна предполагать вероятность как традиционной, так и дистанционной формы обучения.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:28Помощь в 700 леев получат более 6 тысяч школьников Кишинева
18:00Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара
17:40В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
17:30Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:20Платона не станут объявлять в розыск: ему дали еще время, чтобы явиться в суд
17:00Огненный лабиринт в 800 градусов: как готовят молдавских пожарных
16:45Гросу побеседовал с главой украинской Рады: возможны визиты
16:27В Приднестровье сторож подстрелил ребенка, спутав его с лисой
16:12"Ничего живого не осталось" – крик души из горящей Турции
16:02Переходил в неположенном месте: в Кишиневе автобус сбил пенсионера
15:45Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью
15:28Последствия ливня в Кишиневе - дороги затопило водой
15:01Лихие выходные: более двух тысяч водителей оштрафовали
14:26В Кишинев прибыли еще несколько автобусов: куда их направят
13:59Бой за бронзу: молдавский борец уступил российскому спортсмену в Токио
13:30Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
13:00Российский самолет-амфибию направили на тушение лесного пожара на Родосе
12:30После ДТП в Комрате мотоциклист угодил в реанимацию
12:04Антикоррупционная прокуратура требует ареста и объявления в розыск Платона
11:56Где в Кишиневе 2 августа находятся мобильные пункты вакцинации