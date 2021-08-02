https://ru.sputnik.md/20210802/pridnestrove-massovye-meropriyatiya-zapret-43494165.html
В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
2021-08-02T17:40+0300
2021-08-02T17:40+0300
2021-08-02T17:40+0300
коронавирус
приднестровье
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Приднестровье предлагают временно ограничить проведение в закрытых помещениях торжественных мероприятий, предполагающих большое скопление граждан. Такое предложение выдвинул лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе заседаний Оперштаба в понедельник.Такую меру предлагается ввести из-за роста числа новых заражений коронавирусом в регионе.Как отметили специалисты на заседании, на левом берегу Днестра заболеваемость коронавирусом в июле была выше, чем в июне: среднесуточные показатели 33 и 22 соответственно. При этом эпидситуация в целом благоприятнее, чем в марте, когда в сутки регистрировали в десять раз больше случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в ходе заседания Оперштаба Приднестровья в понедельник.Как отметили на заседании, летальность в июле чуть выше, чем в целом за время пандемии: 2,6% против 2,4% (самый высокий показатель был в мае – 5,5%). На протяжении всей пандемии в Приднестровье самый низкий уровень заражаемости зафиксирован в Каменке.Кроме того, в Оперштабе обсуждали процесс вакцинации: планируется запуск единой телефонной линии по приему заявок от граждан, желающих привиться от коронавируса, так как эта система позволит вернуть в привычное русло работу поликлиник."Пока механизм телефонной записи и консультирования по вопросам, связанным с COVID-19, запущен только в Тирасполе. С 5 августа в него включатся Бендеры, затем Слободзея и Рыбница. Общий охват по Приднестровью будет к сентябрю", - уточнили на заседании.Говорили на совещании и о предстоящем начале учебного года. Как считает Красносельский, подготовка должна предполагать вероятность как традиционной, так и дистанционной формы обучения.
https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-dostavili-vakczina-johnson-43477070.html
https://ru.sputnik.md/20210723/voz-pandemiya-covid-19-daleka-ot-zaversheniya-43106712.html
приднестровье
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приднестровье
В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях
На левом берегу Днестра отмечают рост заболеваемости коронавирусом. Предлагается ввести ограничительные меры.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Приднестровье предлагают временно ограничить проведение в закрытых помещениях торжественных мероприятий, предполагающих большое скопление граждан. Такое предложение выдвинул лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе заседаний Оперштаба в понедельник.
Такую меру предлагается ввести из-за роста числа новых заражений коронавирусом в регионе.
"Речь идет, к примеру, о праздновании ведомственных юбилеев с приглашением большого числа гостей. Такие встречи целесообразно организовывать на благоустроенных открытых площадках".
Вадим Красносельский
лидер Приднестровья
Как отметили специалисты на заседании, на левом берегу Днестра заболеваемость коронавирусом в июле была выше, чем в июне: среднесуточные показатели 33 и 22 соответственно. При этом эпидситуация в целом благоприятнее, чем в марте, когда в сутки регистрировали в десять раз больше случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в ходе заседания Оперштаба Приднестровья в понедельник.
Как отметили на заседании, летальность в июле чуть выше, чем в целом за время пандемии: 2,6% против 2,4% (самый высокий показатель был в мае – 5,5%). На протяжении всей пандемии в Приднестровье самый низкий уровень заражаемости зафиксирован в Каменке.
Кроме того, в Оперштабе обсуждали процесс вакцинации: планируется запуск единой телефонной линии по приему заявок от граждан, желающих привиться от коронавируса, так как эта система позволит вернуть в привычное русло работу поликлиник.
"Пока механизм телефонной записи и консультирования по вопросам, связанным с COVID-19, запущен только в Тирасполе. С 5 августа в него включатся Бендеры, затем Слободзея и Рыбница. Общий охват по Приднестровью будет к сентябрю", - уточнили на заседании.
Говорили на совещании и о предстоящем начале учебного года. Как считает Красносельский, подготовка должна предполагать вероятность как традиционной, так и дистанционной формы обучения.