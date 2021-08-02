https://ru.sputnik.md/20210802/pridnestrove-massovye-meropriyatiya-zapret-43494165.html

В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях

В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях

В Приднестровье могут временно запретить массовые мероприятия в помещениях

2021-08-02T17:40+0300

2021-08-02T17:40+0300

2021-08-02T17:40+0300

коронавирус

приднестровье

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В Приднестровье предлагают временно ограничить проведение в закрытых помещениях торжественных мероприятий, предполагающих большое скопление граждан. Такое предложение выдвинул лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе заседаний Оперштаба в понедельник.Такую меру предлагается ввести из-за роста числа новых заражений коронавирусом в регионе.Как отметили специалисты на заседании, на левом берегу Днестра заболеваемость коронавирусом в июле была выше, чем в июне: среднесуточные показатели 33 и 22 соответственно. При этом эпидситуация в целом благоприятнее, чем в марте, когда в сутки регистрировали в десять раз больше случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в ходе заседания Оперштаба Приднестровья в понедельник.Как отметили на заседании, летальность в июле чуть выше, чем в целом за время пандемии: 2,6% против 2,4% (самый высокий показатель был в мае – 5,5%). На протяжении всей пандемии в Приднестровье самый низкий уровень заражаемости зафиксирован в Каменке.Кроме того, в Оперштабе обсуждали процесс вакцинации: планируется запуск единой телефонной линии по приему заявок от граждан, желающих привиться от коронавируса, так как эта система позволит вернуть в привычное русло работу поликлиник."Пока механизм телефонной записи и консультирования по вопросам, связанным с COVID-19, запущен только в Тирасполе. С 5 августа в него включатся Бендеры, затем Слободзея и Рыбница. Общий охват по Приднестровью будет к сентябрю", - уточнили на заседании.Говорили на совещании и о предстоящем начале учебного года. Как считает Красносельский, подготовка должна предполагать вероятность как традиционной, так и дистанционной формы обучения.

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приднестровье

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

приднестровье