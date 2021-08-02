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Владимир Путин поздравил военных с Днем ВДВ

Владимир Путин поздравил военных с Днем ВДВ

Второго августа в России ежегодно отмечается День Воздушно-десантных войск. 02.08.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десатных войск с Днем ВДВ, сообщает РИА Новости.В поздравлении российский президент отметил, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу."В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", – говорится в сообщенииГлава РФ подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ, с уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими традиции.Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

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