https://ru.sputnik.md/20210802/rossiyskiy-gaz-evropa-43420411.html

Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы

Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал о росте стоимости газа в Европе.

2021-08-02T09:00+0300

2021-08-02T09:00+0300

2021-08-02T10:19+0300

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Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы

Цена газа на европейском спотовом рынке побила рекорд, превысив 480 долларов за тысячу кубометров, это следует из данных торгов, которые приводит РИА Новости.Основная причина, по которой газ растет в цене, это то, что в Азии он дороже, и поставщики сжиженного природного газа (СПГ) отправляют газовозы на азиатский рынок, формируя рост цен и дефицит газа в Европе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Так как здесь дефицита не наблюдается, продолжил Юшков, и "Газпром" по объему поставок газа в этом году идет на исторический рекорд, то и цены в Германии ниже. Это говорит о том, что Россия как раз пытается спасти европейский рынок газа от дефицита, поставляя довольно много, и там, где есть российский газ, – цены ниже. Более того, высокие цены вынуждают европейцев вести себя экономически ориентированно, но несколько опрометчиво.Поэтому, считает Юшков, создается очень негативный эффект, когда европейцы не готовятся к отопительному сезону, а в подземных хранилищах мало газа. Многие из них начинают доставать прошлогодний газ из подземных хранилищ и продавать его, опасаясь обвала цен.Юшков полагает, что Европа заинтересована в скорейшем запуске "Северного потока – 2". Пусконаладочные работы на первой нитке планируют закончить к концу августа и в сентябре начнется его эксплуатация. Соответственно, в Европу пойдут дополнительные ежесуточные объемы газа, что позитивно отразится на ценах."Пока все страдают от того, что СПГ ушел на азиатские рынки, а концепция европейцев о том, что у них будет рынок покупателя и они будут выбирать, у кого покупать газ, – не работает. К ним ничего не приходит. За СПГ приходится очень дорого платить, но при этом оставаться с дефицитом", – заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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сказано в эфире, подкасты, аудио, газ, северный поток-2