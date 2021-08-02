https://ru.sputnik.md/20210802/rossiyskiy-gaz-evropa-43420411.html
Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал о росте стоимости газа в Европе.
2021-08-02T09:00+0300
2021-08-02T09:00+0300
2021-08-02T10:19+0300
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Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
Цена газа на европейском спотовом рынке побила рекорд, превысив 480 долларов за тысячу кубометров, это следует из данных торгов, которые приводит РИА Новости.Основная причина, по которой газ растет в цене, это то, что в Азии он дороже, и поставщики сжиженного природного газа (СПГ) отправляют газовозы на азиатский рынок, формируя рост цен и дефицит газа в Европе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Так как здесь дефицита не наблюдается, продолжил Юшков, и "Газпром" по объему поставок газа в этом году идет на исторический рекорд, то и цены в Германии ниже. Это говорит о том, что Россия как раз пытается спасти европейский рынок газа от дефицита, поставляя довольно много, и там, где есть российский газ, – цены ниже. Более того, высокие цены вынуждают европейцев вести себя экономически ориентированно, но несколько опрометчиво.Поэтому, считает Юшков, создается очень негативный эффект, когда европейцы не готовятся к отопительному сезону, а в подземных хранилищах мало газа. Многие из них начинают доставать прошлогодний газ из подземных хранилищ и продавать его, опасаясь обвала цен.Юшков полагает, что Европа заинтересована в скорейшем запуске "Северного потока – 2". Пусконаладочные работы на первой нитке планируют закончить к концу августа и в сентябре начнется его эксплуатация. Соответственно, в Европу пойдут дополнительные ежесуточные объемы газа, что позитивно отразится на ценах."Пока все страдают от того, что СПГ ушел на азиатские рынки, а концепция европейцев о том, что у них будет рынок покупателя и они будут выбирать, у кого покупать газ, – не работает. К ним ничего не приходит. За СПГ приходится очень дорого платить, но при этом оставаться с дефицитом", – заключил собеседник.
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сказано в эфире, подкасты, аудио, газ, северный поток-2
Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
09:00 02.08.2021 (обновлено: 10:19 02.08.2021)
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал о причинах роста стоимости газа в Европе.
Цена газа на европейском спотовом рынке побила рекорд, превысив 480 долларов за тысячу кубометров, это следует из данных торгов, которые приводит РИА Новости.
Основная причина, по которой газ растет в цене, это то, что в Азии он дороже, и поставщики сжиженного природного газа (СПГ) отправляют газовозы на азиатский рынок, формируя рост цен и дефицит газа в Европе. Об этом в эфире радио Sputnik
рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Если посмотреть на спотовые рынки Европы, то высокая цена наблюдается в Великобритании – газовый хаб NBP (National Balancing Point) и в Нидерландах – хаб TTF (Title Transfer Facility). В Германии цена на газ ниже на 100 долларов, поскольку в Британии и Нидерландах цены привязаны к объему поставок СПГ – сжиженного природного газа, который доставляют газовозами. А на цену в Германии существенно влияют поставки российского трубопроводного газа", – говорит эксперт.
Так как здесь дефицита не наблюдается, продолжил Юшков, и "Газпром" по объему поставок газа в этом году идет на исторический рекорд, то и цены в Германии ниже. Это говорит о том, что Россия как раз пытается спасти европейский рынок газа от дефицита, поставляя довольно много, и там, где есть российский газ, – цены ниже. Более того, высокие цены вынуждают европейцев вести себя экономически ориентированно, но несколько опрометчиво.
"Сейчас компании боятся по высоким ценам покупать газ для закачки в подземные хранилища к зиме. Они боятся готовиться к отопительному сезону: к зиме спрос на газ в Азии может упасть, СПГ придет обратно в Европу и цены могут понизиться. Что делать, если ты скупил по 480 долларов за тысячу кубов, закачал в подземные хранилища, а зимой цены будут ниже и ты потерпишь убыток?" – задал резонный вопрос эксперт.
Поэтому, считает Юшков, создается очень негативный эффект, когда европейцы не готовятся к отопительному сезону, а в подземных хранилищах мало газа. Многие из них начинают доставать прошлогодний газ из подземных хранилищ и продавать его, опасаясь обвала цен.
"Получается, что в отдельных подземных хранилищах газа не только не прибавляется, но он еще и уменьшается. В Европе ситуация очень сложная, и единственное, что ее стабилизирует – это российские поставки газа. Чем газопроводов будет больше, тем для потребителя лучше", – убежден эксперт.
Юшков полагает, что Европа заинтересована в скорейшем запуске "Северного потока – 2". Пусконаладочные работы на первой нитке планируют закончить к концу августа и в сентябре начнется его эксплуатация. Соответственно, в Европу пойдут дополнительные ежесуточные объемы газа, что позитивно отразится на ценах.
"Пока все страдают от того, что СПГ ушел на азиатские рынки, а концепция европейцев о том, что у них будет рынок покупателя и они будут выбирать, у кого покупать газ, – не работает. К ним ничего не приходит. За СПГ приходится очень дорого платить, но при этом оставаться с дефицитом", – заключил собеседник.