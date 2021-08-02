https://ru.sputnik.md/20210802/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakim-budet-vtoroy-den-avgusta-43470510.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа
Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа
Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo на 2 августа
2021-08-02T07:00+0300
2021-08-02T07:00+0300
2021-08-02T07:00+0300
молдова
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/17/32145818_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7e9f6d7aefe898933d92f24470d3dcaa.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами грозовые дожди. Ветер юго-западный, слабый, при грозах возможны порывы. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +33 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +20 до +22, днем от +33 до +35.По данным синоптиков, на следующий день, 3 августа, осадков не ожидается. Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметыПророк Илья — один из важнейших библейских пророков, занимает прочное место в пантеоне православных святых. Его почитают наравне с Николаем Угодником и Святым Георгием, но и боятся, пожалуй, более всех других обитателей небес. Праздник, посвященный пророку, ежегодно отмечают 2 августа.
https://ru.sputnik.md/20210728/bolshegruzam-zapreschen-proezd-doroga-43338487.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/17/32145818_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96aa082cfb3710dacb6e47df38d1f1c4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
молдова, погода
Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, днем местами грозовые дожди. Ветер юго-западный, слабый, при грозах возможны порывы.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +33 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +20 до +22, днем от +33 до +35.
По данным синоптиков, на следующий день, 3 августа, осадков не ожидается.
Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.
Праздники и народные приметы
Пророк Илья — один из важнейших библейских пророков, занимает прочное место в пантеоне православных святых. Его почитают наравне с Николаем Угодником и Святым Георгием, но и боятся, пожалуй, более всех других обитателей небес. Праздник, посвященный пророку, ежегодно отмечают 2 августа.
До Ильи не было дождя — значит, жди хорошей погоды, наоборот — жди плохой погоды.
В небе засверкали яркие молнии — это значит, что где-то неподалеку от вас бродят темные силы, которые хотят вас сглазить.
Куда попала молния в этот день, то место будет считаться проклятым.