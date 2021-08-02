https://ru.sputnik.md/20210802/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakim-budet-vtoroy-den-avgusta-43470510.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа

Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа

Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo на 2 августа

2021-08-02T07:00+0300

2021-08-02T07:00+0300

2021-08-02T07:00+0300

молдова

погода

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами грозовые дожди. Ветер юго-западный, слабый, при грозах возможны порывы. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +33 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +20 до +22, днем от +33 до +35.По данным синоптиков, на следующий день, 3 августа, осадков не ожидается. Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметыПророк Илья — один из важнейших библейских пророков, занимает прочное место в пантеоне православных святых. Его почитают наравне с Николаем Угодником и Святым Георгием, но и боятся, пожалуй, более всех других обитателей небес. Праздник, посвященный пророку, ежегодно отмечают 2 августа.

https://ru.sputnik.md/20210728/bolshegruzam-zapreschen-proezd-doroga-43338487.html

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2021

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молдова, погода