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Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа
Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа
Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo на 2 августа
2021-08-02T07:00+0300
2021-08-02T07:00+0300
молдова
погода
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами грозовые дожди. Ветер юго-западный, слабый, при грозах возможны порывы. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +33 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +20 до +22, днем от +33 до +35.По данным синоптиков, на следующий день, 3 августа, осадков не ожидается. Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.Праздники и народные приметыПророк Илья — один из важнейших библейских пророков, занимает прочное место в пантеоне православных святых. Его почитают наравне с Николаем Угодником и Святым Георгием, но и боятся, пожалуй, более всех других обитателей небес. Праздник, посвященный пророку, ежегодно отмечают 2 августа.
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молдова, погода

Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа

07:00 02.08.2021
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© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, днем местами грозовые дожди. Ветер юго-западный, слабый, при грозах возможны порывы.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +33 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 августа: ночью от +20 до +22, днем от +33 до +35.
По данным синоптиков, на следующий день, 3 августа, осадков не ожидается.
Грузовик, проезжающий по одной из улиц в Бульбоака - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.

Праздники и народные приметы

Пророк Илья — один из важнейших библейских пророков, занимает прочное место в пантеоне православных святых. Его почитают наравне с Николаем Угодником и Святым Георгием, но и боятся, пожалуй, более всех других обитателей небес. Праздник, посвященный пророку, ежегодно отмечают 2 августа.
До Ильи не было дождя — значит, жди хорошей погоды, наоборот — жди плохой погоды.
В небе засверкали яркие молнии — это значит, что где-то неподалеку от вас бродят темные силы, которые хотят вас сглазить.
Куда попала молния в этот день, то место будет считаться проклятым.
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