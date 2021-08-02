https://ru.sputnik.md/20210802/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-rumynii-vrancha-43501387.html

Афтершоки понедельника: в Румынии произошло несколько землетрясений

Афтершоки понедельника: в Румынии произошло несколько землетрясений

сейсмособытия следовали одно за другим

2021-08-02T21:25+0300

2021-08-02T21:25+0300

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землетрясение

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Румынский институт физики Земли зарегистрировал 2 августа несколько афтершоков после ряда землетрясений, которые произошли накануне вечером. Три сейсмособытия случились в воскресенье всего за полчаса. Первое, магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, было зафиксировано в 20:58 в уезде Васлуй, на расстоянии в 109 километров от Кишинева, оно залегало на глубине 2 километра.Спустя всего несколько минут, в 21.09, в том же районе произошло еще одно слабое землетрясение магнитудой 2,7 - на глубине 6 километров. Следующее сейсмособытие воскресенья было зафиксировано в 21.23, сила подземных толчков составила 2,1 по шкале Рихтера.В понедельник, 2 августа, последовали афтершоки. В 00.34 сейсмологи зафиксировали в уезде Васлуй подземные толчки в 2 балла по шкале Рихтера. И вечером в понедельник здесь снова трясло: подземные толчки силой 2,2 балла ощущались в том же районе в 18.20, эпицентр залегал на глубине 6 километров. Также в понедельник землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча, это случилось в 18.02. Как и большинство подземных толчков, происходящих в этом районе, оно залегало на большой глубине - 131 километр.

https://ru.sputnik.md/20210711/V-Armenii-za-odin-den-proizoshli-dva-zemletryaseniya-35460223.html

https://ru.sputnik.md/20210801/v-gretsii-proizoshlo-zemletryasenie-43458381.html

https://ru.sputnik.md/20210724/zemletryasenie-magnitudoy-61-proizoshlo-v-tikhom-okeane-43127514.html

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румыния, молдова, землетрясение