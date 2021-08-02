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Афтершоки понедельника: в Румынии произошло несколько землетрясений
Афтершоки понедельника: в Румынии произошло несколько землетрясений
сейсмособытия следовали одно за другим
2021-08-02T21:25+0300
2021-08-02T21:57+0300
общество
румыния
молдова
землетрясение
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Румынский институт физики Земли зарегистрировал 2 августа несколько афтершоков после ряда землетрясений, которые произошли накануне вечером. Три сейсмособытия случились в воскресенье всего за полчаса. Первое, магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, было зафиксировано в 20:58 в уезде Васлуй, на расстоянии в 109 километров от Кишинева, оно залегало на глубине 2 километра.Спустя всего несколько минут, в 21.09, в том же районе произошло еще одно слабое землетрясение магнитудой 2,7 - на глубине 6 километров. Следующее сейсмособытие воскресенья было зафиксировано в 21.23, сила подземных толчков составила 2,1 по шкале Рихтера.В понедельник, 2 августа, последовали афтершоки. В 00.34 сейсмологи зафиксировали в уезде Васлуй подземные толчки в 2 балла по шкале Рихтера. И вечером в понедельник здесь снова трясло: подземные толчки силой 2,2 балла ощущались в том же районе в 18.20, эпицентр залегал на глубине 6 километров. Также в понедельник землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча, это случилось в 18.02. Как и большинство подземных толчков, происходящих в этом районе, оно залегало на большой глубине - 131 километр.
https://ru.sputnik.md/20210711/V-Armenii-za-odin-den-proizoshli-dva-zemletryaseniya-35460223.html
https://ru.sputnik.md/20210801/v-gretsii-proizoshlo-zemletryasenie-43458381.html
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румыния, молдова, землетрясение

Афтершоки понедельника: в Румынии произошло несколько землетрясений

21:25 02.08.2021 (обновлено: 21:57 02.08.2021)
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© AP PhotoСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© AP Photo
После нескольких подземных толчков, которые произошли в уезде Васлуй в воскресенье, днем позже последовали афтершоки.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Румынский институт физики Земли зарегистрировал 2 августа несколько афтершоков после ряда землетрясений, которые произошли накануне вечером.
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11 июля, 19:50
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Три сейсмособытия случились в воскресенье всего за полчаса. Первое, магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, было зафиксировано в 20:58 в уезде Васлуй, на расстоянии в 109 километров от Кишинева, оно залегало на глубине 2 километра.
Спустя всего несколько минут, в 21.09, в том же районе произошло еще одно слабое землетрясение магнитудой 2,7 - на глубине 6 километров. Следующее сейсмособытие воскресенья было зафиксировано в 21.23, сила подземных толчков составила 2,1 по шкале Рихтера.
В понедельник, 2 августа, последовали афтершоки. В 00.34 сейсмологи зафиксировали в уезде Васлуй подземные толчки в 2 балла по шкале Рихтера.
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Вчера, 10:56
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И вечером в понедельник здесь снова трясло: подземные толчки силой 2,2 балла ощущались в том же районе в 18.20, эпицентр залегал на глубине 6 километров.
Также в понедельник землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча, это случилось в 18.02. Как и большинство подземных толчков, происходящих в этом районе, оно залегало на большой глубине - 131 километр.
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