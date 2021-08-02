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Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара
Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара
Данные озвучил на совещании премьер-министр страны.
2021-08-02T18:00+0300
2021-08-02T18:00+0300
общество
греция
жара
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Сильнейшую с 1987 года волну жары переживает Греция, об этом в понедельник на совещании с руководством Министерства окружающей среды и энергетики и руководителями энергокомпаний заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает РИА Новости.Жара в +40 градусов установилась в Греции несколько дней назад, синоптики прогнозируют, что такая погода продержится 9-10 дней. Хотя в Греции летом температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, 40-градусная жара обычно держится не дольше четырех-пяти дней.По оценке специалистов, жара в 1987 году была самой "убийственной" - зной держался 12 дней, с 17 по 28 июля. В Афинах восемь дней было от +41 до +44. По официальным данным, такая погода стала летальной для 1,3 тысячи человек, по неофициальным данным, погибших было больше полутора тысяч.Власти обратились к гражданам страны с просьбой снизить потребление электроэнергии: установить температуру кондиционера на 26 градусов, выключать, насколько это возможно, электрические водонагреватели, особенно вечером между 19.00 и 22.00.Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас отметил, что электросеть страны перегружена из-за очень высокого спроса.
https://ru.sputnik.md/20210801/pri-lesnykh-pozharakh-v-turtsii-pogibli-vosem-chelovek-43472636.html
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греция, жара

Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара

18:00 02.08.2021
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© Sputnik / Костис НтантамисГреция туризм коронавирус
Греция туризм коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Костис Нтантамис
Данные на совещании озвучил премьер-министр страны, граждан просят снизить энергопотребление.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Сильнейшую с 1987 года волну жары переживает Греция, об этом в понедельник на совещании с руководством Министерства окружающей среды и энергетики и руководителями энергокомпаний заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает РИА Новости.
Жара в +40 градусов установилась в Греции несколько дней назад, синоптики прогнозируют, что такая погода продержится 9-10 дней. Хотя в Греции летом температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, 40-градусная жара обычно держится не дольше четырех-пяти дней.
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По оценке специалистов, жара в 1987 году была самой "убийственной" - зной держался 12 дней, с 17 по 28 июля. В Афинах восемь дней было от +41 до +44. По официальным данным, такая погода стала летальной для 1,3 тысячи человек, по неофициальным данным, погибших было больше полутора тысяч.
"Мы сталкиваемся с сильнейшей волной тепла с 1987 года. Это приводит к значительной нагрузке на систему, поскольку спрос на электроэнергию значительно вырос. Я хочу заверить всех греков в том, что сделано все возможное для обеспечения электроснабжения страны", - сказал премьер после совещания.
Власти обратились к гражданам страны с просьбой снизить потребление электроэнергии: установить температуру кондиционера на 26 градусов, выключать, насколько это возможно, электрические водонагреватели, особенно вечером между 19.00 и 22.00.
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Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас отметил, что электросеть страны перегружена из-за очень высокого спроса.
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