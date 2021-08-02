https://ru.sputnik.md/20210802/takogo-ne-bylo-34-goda-v-gretsii-ustanovilas-silneyshaya-zhara-43490795.html

Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара

Такого не было 34 года: в Греции установилась сильнейшая жара

Данные озвучил на совещании премьер-министр страны.

2021-08-02T18:00+0300

2021-08-02T18:00+0300

2021-08-02T18:00+0300

общество

греция

жара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/02/43490726_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_2fdee7ce8658c91e93c9997692e22646.jpg

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Сильнейшую с 1987 года волну жары переживает Греция, об этом в понедельник на совещании с руководством Министерства окружающей среды и энергетики и руководителями энергокомпаний заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает РИА Новости.Жара в +40 градусов установилась в Греции несколько дней назад, синоптики прогнозируют, что такая погода продержится 9-10 дней. Хотя в Греции летом температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, 40-градусная жара обычно держится не дольше четырех-пяти дней.По оценке специалистов, жара в 1987 году была самой "убийственной" - зной держался 12 дней, с 17 по 28 июля. В Афинах восемь дней было от +41 до +44. По официальным данным, такая погода стала летальной для 1,3 тысячи человек, по неофициальным данным, погибших было больше полутора тысяч.Власти обратились к гражданам страны с просьбой снизить потребление электроэнергии: установить температуру кондиционера на 26 градусов, выключать, насколько это возможно, электрические водонагреватели, особенно вечером между 19.00 и 22.00.Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас отметил, что электросеть страны перегружена из-за очень высокого спроса.

https://ru.sputnik.md/20210801/pri-lesnykh-pozharakh-v-turtsii-pogibli-vosem-chelovek-43472636.html

https://ru.sputnik.md/20210801/v-gretsii-proizoshlo-zemletryasenie-43458381.html

греция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

греция, жара