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ДТП в Турции: перевернулся автобус с туристами, есть погибшие - СМИ
ДТП в Турции: перевернулся автобус с туристами, есть погибшие - СМИ
Турецкие СМИ сообщают об аварии, в числе пострадавших - российские туристы
2021-08-02T20:00+0300
2021-08-02T20:00+0300
2021-08-02T20:11+0300
общество
турция
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Milliyet.Сообщается, что ДТП произошло в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительным данным, четыре человека погибли, 16 получили ранения. Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.Позже туроператор подтвердил РИА Новости информацию о ДТП с российскими туристами. По обновленным данным, в автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей.Турецкая полиция сообщила, что водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, после чего автобус перевернулся.Для родственников пострадавших в ДТП в Турции туристов открыта "горячая линия" (+905383933451).
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ДТП в Турции: перевернулся автобус с туристами, есть погибшие - СМИ
20:00 02.08.2021 (обновлено: 20:11 02.08.2021)
Пресса Турции сообщает об аварии, в результате которой перевернулся автобус с российскими туристами.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik.
Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья
, три человека погибли, 16 ранены, сообщает РИА Новости
со ссылкой на турецкую газету Milliyet
.
Сообщается, что ДТП произошло в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительным данным, четыре человека погибли, 16 получили ранения.
Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.
Позже туроператор подтвердил РИА Новости информацию о ДТП с российскими туристами. По обновленным данным, в автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей.Турецкая полиция сообщила, что водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, после чего автобус перевернулся.
Для родственников пострадавших в ДТП в Турции туристов открыта "горячая линия" (+905383933451).