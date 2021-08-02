https://ru.sputnik.md/20210802/v-turtsii-perevernulsya-avtobus-s-turistami-est-pogibshie-43500223.html

ДТП в Турции: перевернулся автобус с туристами, есть погибшие - СМИ

ДТП в Турции: перевернулся автобус с туристами, есть погибшие - СМИ

Турецкие СМИ сообщают об аварии, в числе пострадавших - российские туристы

2021-08-02T20:00+0300

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общество

турция

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Milliyet.Сообщается, что ДТП произошло в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительным данным, четыре человека погибли, 16 получили ранения. Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.Позже туроператор подтвердил РИА Новости информацию о ДТП с российскими туристами. По обновленным данным, в автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей.Турецкая полиция сообщила, что водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, после чего автобус перевернулся.Для родственников пострадавших в ДТП в Турции туристов открыта "горячая линия" (+905383933451).

турция

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турция