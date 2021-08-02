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Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью
Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью
Жители якутского села наблюдали настоящий ужас: полуденное солнце пропало, а с неба начал падать пепел.
2021-08-02T15:45+0300
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Солнце в трех районах Якутии "исчезло" днем из-за густого дыма от лесных пожаров, сообщается на странице Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, передает РИА Новости.На видео, которое в соцсетях распространили местные жители, видно, что днем стало темно, как в ночное время. Явление прокомментировал замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий Якутии Сергей Сивцев.Ранее сообщалось, что самолеты-амфибии за прошедшие сутки не вылетали на тушение лесных пожаров из-за дыма в аэропорту базирования в городе Мирный Якутии.
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россия, якутия, общество, пожар

Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью

15:45 02.08.2021 (обновлено: 16:01 02.08.2021)
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© Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкПриродные пожары в Якутии
Природные пожары в Якутии - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
/
Перейти в фотобанк
Жители якутского села наблюдали настоящий ужас: полуденное солнце пропало, а с неба начал падать пепел.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Солнце в трех районах Якутии "исчезло" днем из-за густого дыма от лесных пожаров, сообщается на странице Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, передает РИА Новости.
На видео, которое в соцсетях распространили местные жители, видно, что днем стало темно, как в ночное время. Явление прокомментировал замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий Якутии Сергей Сивцев.

"Сейчас в Таттинском и Усть-Алданском улусах действуют несколько крупных пожаров. Северо-восточный ветер приносит оттуда густой дым. В Кобяйском, Вилюйском и Нюрбинском районах в данное время наблюдается сильная задымленность, и из-за этого там днем стало очень темно, солнца практически не было видно", - приводятся слова Сивцева.

Ранее сообщалось, что самолеты-амфибии за прошедшие сутки не вылетали на тушение лесных пожаров из-за дыма в аэропорту базирования в городе Мирный Якутии.
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