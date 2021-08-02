https://ru.sputnik.md/20210802/v-yakutii-iz-za-pozharov-den-stal-pokhozh-na-noch-43489474.html

Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью

Адская темнота: в Якутии из-за пожаров день стал ночью

Жители якутского села наблюдали настоящий ужас: полуденное солнце пропало, а с неба начал падать пепел.

2021-08-02T15:45+0300

2021-08-02T15:45+0300

2021-08-02T16:01+0300

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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Солнце в трех районах Якутии "исчезло" днем из-за густого дыма от лесных пожаров, сообщается на странице Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, передает РИА Новости.На видео, которое в соцсетях распространили местные жители, видно, что днем стало темно, как в ночное время. Явление прокомментировал замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий Якутии Сергей Сивцев.Ранее сообщалось, что самолеты-амфибии за прошедшие сутки не вылетали на тушение лесных пожаров из-за дыма в аэропорту базирования в городе Мирный Якутии.

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