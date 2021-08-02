https://ru.sputnik.md/20210802/vakczinacziya-uchiteli-moldova-43479183.html

Успеть до учебного года: сколько педагогов прошли вакцинацию

Успеть до учебного года: сколько педагогов прошли вакцинацию

Сколько учителей привито в Кишиневе и сколько нужно до начала учебного года

2021-08-02T10:41+0300

2021-08-02T10:41+0300

2021-08-02T10:41+0300

новости кишинева

кишинев

образование

учителя

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82a9bae6a569f6acd52c1d035d518d89.jpg

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В рамках марафона вакцинации, прошедшего 30-31 июля в Муниципальном центре вакцинации, было привито 850 дидактических кадров, заявила в ходе еженедельного заседания муниципальных служб вице-примар Ольга Урсу.В то же время она призвала ответственных в Управлении образования, молодежи и спорта приложить больше усилий для информирования всех педагогов в столице о необходимости иммунизации."Для возобновления учебного процесса с физическим присутствием школьников и педагогов необходимо 70% иммунизированных среди дидактического персонала", – уточнила Урсу.Представители Управления образования на заседании рассказали, что после проведения марафона вакцинации на прошлой неделе удалось достигнуть 60% иммунизации среди педагогов, которые работают в столичных учебных заведениях.В рамках марафона вакцинации власти предоставили для иммунизации несколько видов вакцин: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и "Спутник V" (вторая доза).

https://ru.sputnik.md/20210719/Dlya-uchiteley-Gagauzii--delo-dobrovolnoe-no-vaktsinirovatsya-neobkhodimo-35575000.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

кишинев, образование, учителя, вакцинация