Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210802/vakczinacziya-uchiteli-moldova-43479183.html
Успеть до учебного года: сколько педагогов прошли вакцинацию
Успеть до учебного года: сколько педагогов прошли вакцинацию
Сколько учителей привито в Кишиневе и сколько нужно до начала учебного года
2021-08-02T10:41+0300
2021-08-02T10:41+0300
новости кишинева
кишинев
образование
учителя
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82a9bae6a569f6acd52c1d035d518d89.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В рамках марафона вакцинации, прошедшего 30-31 июля в Муниципальном центре вакцинации, было привито 850 дидактических кадров, заявила в ходе еженедельного заседания муниципальных служб вице-примар Ольга Урсу.В то же время она призвала ответственных в Управлении образования, молодежи и спорта приложить больше усилий для информирования всех педагогов в столице о необходимости иммунизации."Для возобновления учебного процесса с физическим присутствием школьников и педагогов необходимо 70% иммунизированных среди дидактического персонала", – уточнила Урсу.Представители Управления образования на заседании рассказали, что после проведения марафона вакцинации на прошлой неделе удалось достигнуть 60% иммунизации среди педагогов, которые работают в столичных учебных заведениях.В рамках марафона вакцинации власти предоставили для иммунизации несколько видов вакцин: Pfizer, Johnson&amp;Johnson, AstraZeneca, Sinovac и "Спутник V" (вторая доза).
https://ru.sputnik.md/20210719/Dlya-uchiteley-Gagauzii--delo-dobrovolnoe-no-vaktsinirovatsya-neobkhodimo-35575000.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_26e50d5f63b377ccd8167e4218243e27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, образование, учителя, вакцинация

Успеть до учебного года: сколько педагогов прошли вакцинацию

10:41 02.08.2021
30
© Sputnik / Mihai CarausМарафон вакцинации
Марафон вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Чтобы сделать возможным возобновление занятий с физическим присутствием детей в классе, необходимо достичь 70% иммунизации дидактических кадров.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. В рамках марафона вакцинации, прошедшего 30-31 июля в Муниципальном центре вакцинации, было привито 850 дидактических кадров, заявила в ходе еженедельного заседания муниципальных служб вице-примар Ольга Урсу.
В то же время она призвала ответственных в Управлении образования, молодежи и спорта приложить больше усилий для информирования всех педагогов в столице о необходимости иммунизации.
"Для возобновления учебного процесса с физическим присутствием школьников и педагогов необходимо 70% иммунизированных среди дидактического персонала", – уточнила Урсу.
Вакцинация в Конгазе - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
Общество
Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"
19 июля, 11:17
179
Представители Управления образования на заседании рассказали, что после проведения марафона вакцинации на прошлой неделе удалось достигнуть 60% иммунизации среди педагогов, которые работают в столичных учебных заведениях.
В рамках марафона вакцинации власти предоставили для иммунизации несколько видов вакцин: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и "Спутник V" (вторая доза).
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:41Успеть до учебного года: сколько педагогов прошли вакцинацию
10:29Владимир Путин поздравил военных с Днем ВДВ
10:08Штормовое предупреждение: на Молдову надвигаются грозы и град
09:36В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson
09:10Мир за сутки: землетрясение в Молдове, виновники пожаров и невосприимчивость к COVID-19
09:00Юшков: российский газ стабилизирует газовый дефицит Европы
08:30Среди известных молдавских политиков есть наркозависимые
08:27Сергей Маргиев прошел в финал на Олимпиаде в Токио
08:00Алекса: когда в Кишиневе исчезнут маршрутки
07:30ANSA призывает потребителей быть внимательными при покупке продуктов в жару
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет второй день августа
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 августа
ВчераКурс валют на понедельник - основные игроки сдают позиции
ВчераИтоги недели в Молдове в одном видео: первые решения парламента и новый скандал
ВчераМолдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
ВчераПри лесных пожарах в Турции погибли восемь человек
ВчераВ Средиземном море спасли 400 человек с тонущей лодки
ВчераЭкс-глава молдавской полиции Александр Пынзарь взят под стражу на 30 дней
ВчераБразилию замело - как выглядит заснеженная страна с высоты птичьего полета
ВчераВ Днестре утонул 39-летний мужчина