WWF поддерживает стратегию ЕК по снижению объемов еды "на выброс"

Порядка 20% всего продовольствия в ЕС выбрасывается

2021-08-02T21:50+0300

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Новая сельскохозяйственная стратегия, ранее предложенная Еврокомиссией (ЕК), способна исправить ситуацию в Европе - речь о том, что порядка 20% всего продовольствия в ЕС выбрасывается. Так считают в европейском бюро Всемирного фонда дикой природы (WWF).В мае прошлого года ЕК представила стратегию Farm to Fork, в рамках которой хотела бы добиться существенно сокращения использования пестицидов и удобрений в странах ЕС, а также снижения объемов выбрасываемой еды, пишет РИА Новости. Планировалось наполовину сократить использование химических пестицидов к 2030 году, а использование удобрений уменьшить минимум на 20%. Кроме того, Еврокомиссия хотела развивать органическое земледелие и добиться того, чтобы 25% сельхозугодий в ЕС через 10 лет было занято именно им. Однако пока, согласно материалам ЕК, законодательные предложения по реализации этой стратегии ею еще не представлены.В ЕС есть противники этой стратегии, которые считают, что достижение некоторых ее целей может повлиять на продовольственную безопасность в Европе, свидетельствует релиз WWF.Сокращение использования химических веществ, таких как удобрения и пестициды, действительно может несколько снизить урожаи, однако это сокращение будет незначительным в контексте общего потребления и производства в ЕС, говорится в релизе.Действия в рамках стратегии Farm to Fork по снижению пищевых отходов могут "уравновесить любое снижение урожайности", считают в WWF.В недавнем отчете Еврокомиссии говорилось, что вопреки критике со стороны стран ЕС цели стратегии Farm to Fork по развитию органического земледелия и сокращению использования агрохимикатов вполне достижимы, особенно если национальные планы в сфере сельского хозяйства будут поддерживать внедрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства."Это исследование ясно демонстрирует, что цели Farm to Fork реалистичны при условии наличия политической воли для их выполнения. Теперь государства ЕС должны разработать хорошие стратегические планы с амбициозными экологическими схемами", - отметил представитель европейского бюро WWF, чьи слова приводятся в релизе.

