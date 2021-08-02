https://ru.sputnik.md/20210802/zemletryasenie-pozhar-covid-43474502.html
Мир за сутки: землетрясение в Молдове, виновники пожаров и невосприимчивость к COVID-19
Мир за сутки: землетрясение в Молдове, виновники пожаров и невосприимчивость к COVID-19
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 02.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-02T09:10+0300
2021-08-02T09:10+0300
2021-08-02T10:25+0300
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КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Вблизи Молдовы вечером в воскресенье произошло землетрясение, которое также ощущалось в некоторых районах на севере страны.Подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксировали на глубине 8 километров в Румынии, в 20.57 близ города Васлуй. Примерно через 15 минут произошел афтершок, но был более слабым, магнитуда 2,9, и зафиксирован на большей глубине – 30 километров.Президент Турции заявил о задержании подозреваемого в поджоге лесовПо заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса.Заявление прозвучало во время визита главы государства в местный кризисный центр, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров, сообщает РИА Новости.Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где сегодня в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.Ученый назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусуСпециалист утверждает, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.Об этом рассказал Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.РИА Новости сообщает, что в ходе исследований удалось выяснить, что высокий уровень интерферона-альфа — молекулы, которая синтезируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — снижает риск заражения на местном уровне.Хороший уровень лимфоцитов, как указал Тотолян, свидетельствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме. Среди генов, кодирующих иммунный ответ человека, ученые выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена. — прим. ред.) и один, предрасполагающий к болезни, рассказал академик.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 198 миллионов.На утро второго августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 198 282 165. Из них 4 223 597 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 997 105). Следом идут Индия (31 655 824) и Бразилия (19 938 358).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 209 934), Россия (6 207 513), Великобритания (5 907 594), Турция (5 727 045), Аргентина (4 929 764), Колумбия (4 794 414) и Испания (4 447 044).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 334 433 случая заражения, в Румынии – 1 083 341.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 259 549. В воскресенье профильное министерство сообщило о 71 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6255, выздоровело 252 104 человека.
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Мир за сутки: землетрясение в Молдове, виновники пожаров и невосприимчивость к COVID-19
09:10 02.08.2021 (обновлено: 10:25 02.08.2021)
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Вблизи Молдовы вечером в воскресенье произошло землетрясение, которое также ощущалось в некоторых районах на севере страны.
Подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксировали на глубине 8 километров в Румынии, в 20.57 близ города Васлуй. Примерно через 15 минут произошел афтершок, но был более слабым, магнитуда 2,9, и зафиксирован на большей глубине – 30 километров.
Президент Турции заявил о задержании подозреваемого в поджоге лесов
По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса.
Заявление прозвучало во время визита главы государства в местный кризисный центр, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров, сообщает РИА Новости
.
"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг", — сказал Эрдоган.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где сегодня в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.
Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.
Ученый назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу
Специалист утверждает, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.
Об этом рассказал Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
РИА Новости
сообщает, что в ходе исследований удалось выяснить, что высокий уровень интерферона-альфа — молекулы, которая синтезируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — снижает риск заражения на местном уровне.
Хороший уровень лимфоцитов, как указал Тотолян, свидетельствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме. Среди генов, кодирующих иммунный ответ человека, ученые выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена. — прим. ред.) и один, предрасполагающий к болезни, рассказал академик.
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 198 миллионов.
На утро второго августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 198 282 165. Из них 4 223 597 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 997 105). Следом идут Индия (31 655 824) и Бразилия (19 938 358).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 209 934), Россия (6 207 513), Великобритания (5 907 594), Турция (5 727 045), Аргентина (4 929 764), Колумбия (4 794 414) и Испания (4 447 044).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 334 433 случая заражения, в Румынии – 1 083 341.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 259 549. В воскресенье профильное министерство сообщило о 71 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6255, выздоровело 252 104 человека.