Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210803/aipa-vydelit-sredstva-razvitie-neskolkikh-naselennykh-punktov-43508816.html
AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
2021-08-03T12:37+0300
2021-08-03T12:54+0300
в молдове
молдова
агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве
министерство сельского хозяйства
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/02/34239638_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2050b06c553b1378b802ce1d69cd6732.jpg
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Руководство Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) подписало контракты по финансированию развития сельской местности на общую сумму 12,5 миллиона леев. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.Как отметили в ведомстве, контракты подписали с представителями 11 примэрий, которые запросили финансовую помощьВсе эти инициативы поддержал глава AIPA Вадим Курмей. По его мнению, это улучшит уровень жизни граждан."Призываем всех примаров населенных пунктов Молдовы инициировать проекты для улучшения уровня жизни населения", – заявил Курмей.Как добавили в министерстве, наибольшие суммы денег получила коммуна Тохатин (1,8 миллиона леев) и Гура Каменчий (1,7 миллиона).Меньше всего - населенный пункт Рудь (394 тысячи леев).
https://ru.sputnik.md/20210802/liven-v-moldove-obestochil-sela-v-neskolkikh-rayonakh-43496993.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/02/34239638_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_741699a5786f090ee6a52b0d2ad10241.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, министерство сельского хозяйства

AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов

12:37 03.08.2021 (обновлено: 12:54 03.08.2021)
283
© Photo : Евгений ПаскарьМолдавское село
Молдавское село - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Евгений Паскарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Наибольшие суммы денег получили коммуна Тохатин и село Гура Каменчий.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Руководство Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) подписало контракты по финансированию развития сельской местности на общую сумму 12,5 миллиона леев. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.
Как отметили в ведомстве, контракты подписали с представителями 11 примэрий, которые запросили финансовую помощь

"Проекты, на которые рассчитывают местные власти, – это обновление и реабилитация общественных зданий, получение городской спецтехники для уборки снега и ухода за зелеными насаждениями, реабилитация дорог, а также расширение и восстановление канализационной системы", – подчеркнули в министерстве.

Все эти инициативы поддержал глава AIPA Вадим Курмей. По его мнению, это улучшит уровень жизни граждан.
Ливень - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Общество
Натворил бед: ливень в Молдове обесточил села в нескольких районах
Вчера, 20:40
599
"Призываем всех примаров населенных пунктов Молдовы инициировать проекты для улучшения уровня жизни населения", – заявил Курмей.
Как добавили в министерстве, наибольшие суммы денег получила коммуна Тохатин (1,8 миллиона леев) и Гура Каменчий (1,7 миллиона).
Меньше всего - населенный пункт Рудь (394 тысячи леев).
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:37В Молдове заканчивается AstraZeneca: второй дозы может хватить не всем
15:11В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95
14:47Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
14:25Как Тимановская на Олимпиаде убежала из спорта в политику
13:56Когда в Молдове начнут вакцинацию детей против COVID-19: ответ Минздрава
13:05Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром
12:37AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
12:08Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
11:42В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
11:20В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
11:15Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента
10:47Трагедия в Чадыр-Лунге - мужчина утонул в одном из местных озер
10:32Где в Кишиневе 3 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:11Ученые рассказали, почему коронавирус может быть смертельно опасным
09:48Серьезная авария на Ботанике: водитель в реанимации
09:26Примадонне молдавской оперы Марии Биешу исполнилось бы 86 лет
09:00Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы
08:45Мир за сутки: смертельный ураган, развод Гейтса и последствия штамма "дельта"
08:30Парадоксы и загадки унионизма
08:00Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности