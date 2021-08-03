https://ru.sputnik.md/20210803/aipa-vydelit-sredstva-razvitie-neskolkikh-naselennykh-punktov-43508816.html
AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
2021-08-03T12:37+0300
2021-08-03T12:37+0300
2021-08-03T12:54+0300
в молдове
молдова
агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве
министерство сельского хозяйства
общество
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Руководство Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) подписало контракты по финансированию развития сельской местности на общую сумму 12,5 миллиона леев. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.Как отметили в ведомстве, контракты подписали с представителями 11 примэрий, которые запросили финансовую помощьВсе эти инициативы поддержал глава AIPA Вадим Курмей. По его мнению, это улучшит уровень жизни граждан."Призываем всех примаров населенных пунктов Молдовы инициировать проекты для улучшения уровня жизни населения", – заявил Курмей.Как добавили в министерстве, наибольшие суммы денег получила коммуна Тохатин (1,8 миллиона леев) и Гура Каменчий (1,7 миллиона).Меньше всего - населенный пункт Рудь (394 тысячи леев).
https://ru.sputnik.md/20210802/liven-v-moldove-obestochil-sela-v-neskolkikh-rayonakh-43496993.html
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в молдове, молдова, агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, министерство сельского хозяйства
AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
12:37 03.08.2021 (обновлено: 12:54 03.08.2021)
Наибольшие суммы денег получили коммуна Тохатин и село Гура Каменчий.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Руководство Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) подписало контракты по финансированию развития сельской местности на общую сумму 12,5 миллиона леев. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития.
Как отметили в ведомстве, контракты подписали с представителями 11 примэрий, которые запросили финансовую помощь
"Проекты, на которые рассчитывают местные власти, – это обновление и реабилитация общественных зданий, получение городской спецтехники для уборки снега и ухода за зелеными насаждениями, реабилитация дорог, а также расширение и восстановление канализационной системы", – подчеркнули в министерстве.
Все эти инициативы поддержал глава AIPA Вадим Курмей. По его мнению, это улучшит уровень жизни граждан.
"Призываем всех примаров населенных пунктов Молдовы инициировать проекты для улучшения уровня жизни населения", – заявил Курмей.
Как добавили в министерстве, наибольшие суммы денег получила коммуна Тохатин (1,8 миллиона леев) и Гура Каменчий (1,7 миллиона).
Меньше всего - населенный пункт Рудь (394 тысячи леев).