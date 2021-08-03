https://ru.sputnik.md/20210803/avariya-botanika-43506462.html
Серьезная авария на Ботанике: водитель в реанимации
Серьезная авария на Ботанике: водитель в реанимации
Авария в Кишиневе на Ботанике
2021-08-03T09:48+0300
2021-08-03T09:48+0300
2021-08-03T10:11+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В ночь на вторник в столичном секторе Ботаника произошла авария на пересечении проспекта Дачия и улицы Куза-Водэ. Об этом сообщили в кишиневском управлении полиции.Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 00.25."На месте полицейские установили, что автомобиль марки BMW, управляемый 52-летним мужчиной, вылетел с дороги и врезался в забор. Предположительно, водитель потерял управление", – уточнили в полиции.В результате ДТП водитель получил серьезные травмы, был госпитализирован и помещен в реанимацию.Открыт уголовный процесс, правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.В то же время в полиции напомнили основные правила для водителей:
https://ru.sputnik.md/20210802/dtp-komrat-mototsiklist-43484425.html
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кишинев, молдова, дтп, в молдове
Серьезная авария на Ботанике: водитель в реанимации
09:48 03.08.2021 (обновлено: 10:11 03.08.2021)
Водитель потерял управление и влетел в забор. После полученных травм ему понадобилась госпитализация.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В ночь на вторник в столичном секторе Ботаника произошла авария на пересечении проспекта Дачия и улицы Куза-Водэ. Об этом сообщили в кишиневском управлении полиции.
Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 00.25.
"На месте полицейские установили, что автомобиль марки BMW, управляемый 52-летним мужчиной, вылетел с дороги и врезался в забор. Предположительно, водитель потерял управление", – уточнили в полиции.
В результате ДТП водитель получил серьезные травмы, был госпитализирован и помещен в реанимацию.
Открыт уголовный процесс, правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
В то же время в полиции напомнили основные правила для водителей:
Если вы пили алкоголь, то не садитесь за руль и не подвергайте опасности жизнь окружающих и свою.
Избегайте рискованных маневров, особенно не по правилам дорожного движения.
Будьте максимально внимательны за рулем.
Прежде чем перестроиться в другую полосу на дороге, убедитесь, что никому не помешаете.
Снижайте скорость, где этого требуют специальные знаки, а также перед пешеходными переходами, перекрестками и в загруженных зонах.
Адаптируйте скорость согласно условиям на дороге.