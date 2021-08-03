https://ru.sputnik.md/20210803/avariya-botanika-43506462.html

Серьезная авария на Ботанике: водитель в реанимации

Серьезная авария на Ботанике: водитель в реанимации

Авария в Кишиневе на Ботанике

2021-08-03T09:48+0300

2021-08-03T09:48+0300

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В ночь на вторник в столичном секторе Ботаника произошла авария на пересечении проспекта Дачия и улицы Куза-Водэ. Об этом сообщили в кишиневском управлении полиции.Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 00.25."На месте полицейские установили, что автомобиль марки BMW, управляемый 52-летним мужчиной, вылетел с дороги и врезался в забор. Предположительно, водитель потерял управление", – уточнили в полиции.В результате ДТП водитель получил серьезные травмы, был госпитализирован и помещен в реанимацию.Открыт уголовный процесс, правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.В то же время в полиции напомнили основные правила для водителей:

https://ru.sputnik.md/20210802/dtp-komrat-mototsiklist-43484425.html

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кишинев, молдова, дтп, в молдове